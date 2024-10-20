民間故宮：念舊之人復修古董巴 冀他朝行駛示人

港島首部雙層冷氣巴士DA1「移民」英國十多年，透過眾籌及商業贊助，此車於2021年1月重返香港（上），現時仍在復修（下）。（曾憲宗、受訪者提供）

「紅蕃頭」曾改造成拖車（上），IVB翻查資料細心復修，盡可能還原至1960年代新車狀態（下）。（曾憲宗、受訪者提供）

【明報專訊】曾經它們在港島路上奔馳，朝夕接載學生哥、打工仔；如今運輸署於維園舉行國慶巴士展覽，6架古董巴士卻身處遙遠新界彼岸，包括香港現存最古老、1949年出廠的單層巴士Tilling-Stevens「白水箱」。自2007年，一群熱愛老爺車和香港交通歷史的人成立網上群組Island Vintage Bus（IVB），義務復修多架具代表性的古董巴士。礙於法例所限，部分「活古董」不可重新登記於路上行駛，無奈錯過許多公眾活動。傳承舊香港記憶，萬事俱備，只欠政策支持。

中／巴／回／憶

75歲「白水箱」設計似電車

登上今年75歲的「白水箱」，其木製車身、可上下推拉的玻璃窗設計似曾相識……像古董電車！原來「白水箱」與向來備受關注的「120號電車」同於1949年出廠，設計相似之外，兩者車身均由本地製造。原屬中華汽車有限公司（中巴）的「白水箱」，1970年代一度遭棄置，及後由中巴重新復修成1940年代設計。

中巴上世紀營運港島的專營巴士路線，記者好奇眼前的「白水箱」曾行駛哪些路線？IVB團隊稱，其服務範圍主要為東區沿岸，包括中巴2號線，甚至是爬柴灣「長命斜」的8號線。根據1964年一則交通意外新聞，當年一架8號線巴士駛經香島道近慈幼中學（現柴灣道「長命斜」）時，因煞車失靈剷上迴旋島。「老爺車會的人傳（報道）給我，說『Tilling-Stevens喎，你那款車』」，IVB成員Yonie細閱報道發現：「不是我們那款車，是我們那架車，（車牌）4943呀！」

2019年末，中巴準備清拆柴灣車廠，把「白水箱」賣給已收藏中巴其他古董巴士多年的IVB，延續保育工作。IVB成員不止想收藏巴士，更希望訴說這些「行走的文物」連帶的故事。他們在港島展出古董巴士，總會引來特別多共鳴，畢竟那是其原居地。成員傑仔憶述，有次「紅蕃頭」（1963年單層巴士）在中環遮打道亮相，一個叔叔走近稱認得其車牌，以前只坐這架巴士，因其他巴士的司機車速太慢了。從前每個小孩「go to school by bus」，看似不稀罕的事物，到今天的保育價值卻不言而喻。

運輸及物流局長林世雄早前出席「經典名車巡遊」，曾形容古董車為瑰寶。香港的古董車愛好者確實不在少數，Yonie比喻：「儲隻勞力士梗係好，但無咩人儲隻精工表。」IVB的古董巴士以前參與過老爺車展覽，使團隊印象深刻的是，現場公眾票選最受歡迎的並非Benz，而是巴士。

各／司／其／職

不是巴士迷 自資眾籌復修

電影《九龍城寨之圍城》一比一美術場景正於機場接機大堂展出，現實中九龍城寨清拆多年，要重現大眾眼前唯有靠模型。但如今仍然摸得走得的古董巴士，會否待消失後才獲珍惜？情况有如霓虹招牌逐漸消失之際，有地區民政處提出安裝LED「霓虹燈」牌打卡點。Yonie嘗試想像：「（古董巴士）無晒啦，跟住搵啲道具整番半個巴士車頭，放在機場畀人打卡。」VR（虛擬實境）應用未嘗不是保育新趨勢，成員Mike卻說：「都感受不到真真正正的一件實物。（就算現在）我們不讓人觸碰，但你都聞到味道。」

古董巴士在役時盛載無數香港人的回憶，復修團隊為它們延續生命，又添上更多故事。IVB的源起是群組成員2007年購入及復修第一架古董巴士，即1963年的中巴單層巴士「紅蕃頭」。對比最初救回來的舊照，現狀可謂改頭換面。1972年後「紅蕃頭」半截車身被拆去，改裝成拖車，故車頂和後半車身均需由零重建。為求還原1960年代面貌，團隊翻閱舊照片、政府檔案和車禍新聞等，對每個部件極之講究。最終經過9年時間，「紅蕃頭」於 2016年才完成復修，花費約20多萬元。

這份執著，未必人人認同。港島首部雙層冷氣巴士DA1退役後，曾於2004年被售予英國一間旅遊車公司。IVB其後以眾籌及自資，將它帶回香港。Mike笑言：「架車自己都無諗過呀，吓我又上船呀？」他們重聘當年嵌車的承辦商更換地台板，那師傅回說：「留嚟做乜啫，爛溶溶。我哋見到都憎，你哋點解會咁鍾意呢啲嘢？」

所以是為什麼呢？在此先引述Yonie澄清：「我們不會將自己標籤是巴士迷或愛好者，並不是。我們只是喜歡舊物。」他甚至不太知道現役巴士款式、路線，「來來去去，我只認識中巴的車」。中巴於1998年已不再經營專營巴士路線，但團隊各人與這間公司均有些淵源，有些人是「中巴子弟」，自己或家人曾在此任職，亦有人兒時住在廠房附近。長達數十年的情意結驅使他們保育中巴巴士，成員各司其職，有機電署技工負責機械、燒焊等維修工序，也有專責檔案處理、圖像設計、攝影等義務人員協助。

出／車／限／制

部分赴活動須拖運 盼允有條件「行街」

「白水箱」展出經驗豐富，1977年參與「英女王登基銀禧紀念」花車巡遊，1993年再代表中巴出席九巴鑽禧紀念的慈善活動，可惜今年無緣在運輸署展覽重踏維園。IVB的古董巴士曾出席學校教學活動、老爺車展覽、汽車維修業及工程業界講座等，為何現在只能畫地為牢？

根據法例規定，所有車輛必須登記及領牌，方可在道路上行駛或使用。由於「白水箱」與港島首部雙層冷氣巴士DA1並無劏車紀錄，最近雙雙獲運輸署批出「老爺車行駛許可證」，將有機會在路面行走。其他古董巴士則沒那麼幸運，由於巴士公司曾向運輸署註銷相關車輛登記，文件上已被劏，縱使IVB安排機電署註冊技工恆常檢查，「行得走得」的古董巴士不能重新作車輛登記，無法在路面行駛。IVB試過聘用拖車，把本可正常行駛的古董巴士，拖到活動會場展示。然而此舉長遠不可行，除了成本高昂，最大問題是一般拖車有可能令古董巴士機件損毁，團隊不願犧牲其安全。IVB今年上半年已接獲4次活動邀請，包括政黨舉辦的汽車嘉年華，以及圍村賀回歸嘉年華。本是向公眾展示巴士珍藏的好機會，卻因無法安排拖運而未能參與。車場偏遠加上場地限制，讓公眾親臨參觀亦非持久可行。

內地不乏古董巴士的公眾活動，北京老爺車博物館兩年前舉辦「慶祝BK640B公共汽車出廠50周年」活動，廣州公交集團則曾於2018年以4輛不同年代的巴士，載着近50名市民行駛特定路線，感受「時光穿梭」。國家商務部等9個部門在2023年發表政策指導文件，鼓勵各城市以自身優勢發展汽車文化產業。

可作汽車工程STEM教學

香港能否仿效？IVB明白當局顧慮，故只希望爭取在符合嚴格條件下，才讓這些活古董「行街」。由於部分車輛未能呈交車主證明文件，當局或擔心變相助長資產轉移，他們建議接納以宣誓形式取代，甚至要求太平紳士在場見證。根據現行《道路交通（車輛登記及領牌）規例》，未領牌車輛可申請「車輛行駛許可證」，有效期不得超過12個月。IVB希望署方可於施加額外條件下，允許為古董巴士簽發許可證，舉例可限制必須有車輛護送、行駛速度不得逾每小時50公里、每次出席活動前須書面通知運輸署等。為堵塞濫用，另一建議是要求提交過往一年出席慶典、公益和教育等非牟利活動證明。堵塞漏洞的方法有很多，Yonie說不介意受嚴格規管，IVB亦曾當面與運輸署商討方案，只希望讓古董巴士參與對社會有裨益的活動。

「 我們想它們有多些生存空間，一定不可以只在車迷的角度去看。」Yonie提到古董巴士可發揮很多作用，如旅遊、汽車工程教學、小學STEM教育等。

保／育／之／路

延續舊香港回憶

這群舊物愛好者不止看重巴士本身，更是希望與地方歷史、社區連結。故此，他們在有限資源下，揀選每個年代最有代表性的車輛作保育，例如港島首部雙層冷氣巴士DA1、中巴於專營權結束前最後一部全新巴士等。這些巴士正陸續復修，其中在1970年代豪華巴士的車廂內，團隊特意貼上1978年的報紙剪報，展示當年的「豪華巴士移交典禮」。

「白水箱」強勢加盟後，吸引一些曾在中巴工作的「老鬼」技工，一同研究修復。IVB成員從中收穫許多故事，「他們80多歲，我們40多歲」，Yonie笑言，「我們現在開始要找一些剛出生的人接手啦」。身旁的傑仔隨即回說：「他們（年輕一代）連中巴是什麼都不知。」有次團隊在學校展示古董巴士，請學生指出與現今巴士的差異，有人答少了八達通機，亦有人說沒有安全帶。不知不覺時代轉變，巴士設備原是如此簡單。

「（我們）成班麻甩佬、中年好聲音。」「（我哋）騎呢到咁，雷劈都不會中。」「全部都認識超過30年啦。」團隊成員你一言我一語，訪問中自嘲互嘲不斷，流露多年默契。復修巴士的同時，他們見證彼此步入中年。Yonie又打趣道：「有頭髮整到無頭髮呀。」下一代還有願意復修古董巴士的人嗎？

俗語有云，車是男人的浪漫。套用當今流行語，這群念舊之人大抵都是戀愛腦，只願活古董重現大眾眼前，為舊香港回憶覓得傳承之路。

聽／眾／交／流

記者與IVB團隊成員坐在全港最古老的單層巴士中，聽他們細說最日常的歷史故事。

傑仔：那時候36座位已算大架。

Louie：還有企位十幾個。

Yonie：去到太古船塢已經要「頂閘」（超載）啦。問以前那些賣飛佬怎麼辦，他們說找個汽水罐頂着車門，不要讓人爬上來。以前那一代搭巴士很艱苦，迫巴士。現在就很幸福了，又有冷氣。

傑仔：又可以開手機知道下架車何時來。

Mike：還有USB插頭充下電啦。

Louie：時代的進步啦。這架是我們群組的珍藏，或說是秘密武器！

傑仔：宏觀小小來看，這是整個香港的珍藏。木殼的巴士，全香港只剩下這一架。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 曾憲宗、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 林曉慧

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