【明報專訊】《施政報告》出爐，萬眾期待的取締劏房以取名「簡樸房」起步，沒有訂立法定人均居住面積，只規限合法居住房屋的基本條件，程展緯代入文青生活想像作取捨，他選擇丟棄電視機。牀下底一支200元以上的烈酒，還有好些帶有生活質感的東西，他是要死攬住不放了。

畫中的電視機看來像是古董。香港地地方淺窄，收藏古董一定是昂貴的嗜好，一連幾日巴士巡遊中現身的古董巴士叫人驚艷，但原來民間真有「故宮」，致力接收被棄用的舊巴士並翻新保養，其中早於上世紀60年代停駛的「白水箱」，最新消息是他們終於爭取到獲批准在路面行駛。如果有日在路上遇見，不用擔心，你並沒有穿越了去舊時。

文青不也早就不看電視了？轉而用電腦上網接收娛樂，或是打機。記者姚超雯早前參加了一次電競韓團的粉絲見面會，場面墟冚，叫她想起曾經有屆政府決心推動電競發展，還撥了1億元於數碼港開設電競館，而今又是何光景？而現實中要接住一班鍾意打機的細路，要跨越學校和家長對「鍾意就會沉迷」的定見很難。

今屆施政報告也有好些新經濟的新猷，其中減烈酒稅一項，在政府收入大跌及醫療隱憂下可謂兵行險着？今期照舊有林妙茵由頭到尾細讀後的施政報告閱讀報告，憂心出現垃圾徵費的翻版。上期預告林康琪續寫卡特，因為出現了不可抗力的原因，她選擇先押後。

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文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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