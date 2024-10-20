星期日現場：電競粉絲追星記

【明報專訊】本地遊戲雜誌Game Weekly宣布停刊實體紙本，這些年來看其遊戲攻略來打機的讀者只能說這是「時代的眼淚」。這邊廂巴黎在暑假剛送走一批奧運健兒，便迎來下年有望出戰奧運的電競運動員——電子遊戲《英雄聯盟》（俗稱LOL）世界大賽八強淘汰賽昨晚8時在巴黎舉行，韓國電競職業隊「T1」對戰中國電競職業隊「TES」，收筆之時比賽還沒開始。一個月前我與約4,999名粉絲為「T1」打氣的畫面仍歷歷在目……

5月在facebook看到宣傳9月22日的「滙豐 One x T1《League of One》Party 」，說用app開銀行戶口登記，便可參加抽獎獲得見「T1」的機會，我抱着反正開戶不花錢，博一博單車都變摩托的心態碰運氣，結果抽中成為那1/5000，不用再從電競比賽直播中影住選手的小視窗窺探他們。

話說電競戰隊要躋身《英雄聯盟》世界大賽，先要在各自賽區的職業聯賽取得勝利。我看着「T1」3個月來在韓國賽區職業聯賽的表現大起大落，殷切期盼「T1」再征戰世界賽，取下戰隊第5座獎盃。坊間則對隊內的明星選手Faker（本名李相赫）有更大期許。Faker是「T1」元老，2013年以職業選手身分出道，即在世界賽奪冠，那年他憑出眾的遊戲操作成名。不過LOL遊戲版本不斷更新，玩法多變，要在戰鬥中取勝，僅靠個人能力不夠，還要與隊友良好配合。Faker顯然意識到這點，逐漸改變操作風格，從一匹單打獨鬥的孤狼變成願為團隊犧牲的靈魂人物。

「T1」紙牌受歡迎 粉絲乘機告白

電競職業戰隊幾乎每年都更換選手陣容，選手則因應薪酬待遇擇木而棲，Faker拿過4次世一，身價頗高，不少戰隊曾向他拋橄欖枝，他卻是一朵奇葩，從沒想要離開「T1」，甚至成為「T1」股東。11年下來，「T1」成員更迭交替，他仍是那可靠的大哥，肩負的責任因此更重，也如今年LOL世界大賽主題曲Heavy Is The Crown所呈現般，冠軍光環太強，「皇冠」太重，他在一次「T1」被逆轉勝的職業聯賽後，自責地用頭撞牆。作為粉絲，只能為他默默打氣，哪會想錯過現場追星機會？

說回當日在亞洲國際博覽館的「T1」見面活動於晚上7時半開始，但過往在亞博看演唱會的經驗告訴大家，要早到現場拿取粉絲派的周邊產品。粉絲早在下午4時起湧入亞博，他們個個全副武裝，穿着各自喜歡的「T1」成員隊服，手持成員Q版公仔和應援手幅，與「T1」人形企牌和扮成LOL遊戲角色的cosplayer影相，見他們光是跟紙牌打卡也興奮不已，何况見真人？我們這5000名觀眾欲近距離與「T1」互動得靠抽籤，獲抽中可與「T1」玩遊戲。在合作遊戲「以訛傳訛」中，參加者要輪流傳遞大會指定信息，有粉絲攙雜私心，乘機加插「T1 사랑해요（T1 我愛你）」告白；當Faker試以廣東話跟下一位粉絲傳話「想聽粉絲尖叫」，全場瞬間沸騰，台下粉絲隨即歡呼和應，果真是一場大型粉絲見面會。

水準如世界賽 5秒delay捉精彩時刻

在歡聲笑語間，舞台燈光暗下來，香港電競好手與「T1 」混合組隊較勁，觀眾頓時屏住呼吸，認真觀賞接下來的兩場對戰。我身旁的台灣粉絲買了黃牛入場，他邊看邊感歎：「我好像在看世界賽，值了。」先不說選手水平如何，從活動請了LOL賽事官方主持人馮爔（希然），還有電競賽事評述員胡杰星（老星）和彭泳熙（HeiHei）來看，的確像正式比賽，這也引發網民對香港舉辦國際電競比賽的討論。我後來訪問幫手協助策劃活動的電競發展平台Cyber Games Arena（CGA）聯合創辦人周啟康時，他告訴我：「我們現場做了5秒delay（延遲），世界賽也是這樣做」，確保導播人員有時間捕捉比賽的精彩時刻，轉播畫面給觀眾。他們還找了兩間網絡供應商在活動場地各拉兩條網線，用獨立互聯網通訊協定（IP）位址保持穩定網絡，防止死機。另外，他與團隊事前準備好電子設備，好讓選手的遊戲畫面播放速度（即每秒幀數，FPS）一致，避免出現延遲（latency），令選手看到的畫面不同步，「電競賽事中，公平是最重要的」。正因重視公平，要杜絕代打，周啟康說電競比賽通常要實體進行，不是單靠電腦線上對戰和觀戰就得。

香港甚少電競活動專屬場地，但這不算大問題，周啟康說他們可臨時搭建，反而是可租用的大型場地不足，像是今回「T1」訪港的活動，他的團隊於活動當日凌晨3點才接管場地，只有16小時籌備。「我們只可租用場地24小時，T1只有兩日嚟到，機場博覽館（亞博在那兩天）前後都有演出。」解決場地問題，舉辦國際電競賽事似乎不是問題。

全球觀眾料增 香港分杯羹？

愛看電競比賽的觀眾不一定玩遊戲，像是「T1」粉絲敏兒（化名）沒玩過LOL，卻被遊戲的動畫和特效吸引。比賽看多了，自然有偏好的戰隊──她迷上了「T1」。據電競直播數據分析網站Esport Charts統計，去年LOL世界大賽的最高同時觀看人數達640萬；電競市場分析機構Newzoo於2022年發布報告 2022 Global Esports and Live Streaming Market Report，估計電競愛好者將於下年突破3.18億，直播觀眾總數將逾6.4億人次。如此看來，電競未來在國際上發展可期，不少「T1」粉絲表示滿意活動，似乎證明香港也有能力分一杯羹？

文˙姚超雯

圖˙受訪者提供

編輯˙周淑樺

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