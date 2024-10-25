伊利沙伯線膺英建築大獎 「在地→統一」→舒適 倫敦地鐵站「新」演繹

地鐵站的室內設計焦點之一是隧道之間的交界位，它們由多組不同形狀的玻璃纖維強化混凝土 模板連接。為了減少誤差，模板的內部由鋁架及窩夫狀的冲孔板平整牆面，最後才將混凝土模板裝上。（Bryden Wood提供）

一到高峰時段，無數乘客在寬闊的隧道裏魚貫進出，絡繹不絕。伊利沙伯線站內流線形排列的混凝土模板及柔和燈光，大大改善一向令人感到煩囂的通勤體驗。（作者提供）

圖為柏靈頓站（Paddingdon Station）出口，由WW+P Architects設計，窄長的下沉中庭為地庫一層的閘口大堂帶來充足光線。中庭上蓋的白雲往往被誤以為是真實的天空景象，其實是藝術家Spencer Finch的作品，名為A Cloud Index。（作者提供）

圖為利物浦街站（Liverpool Street Station）地面出口，是WilkinsonEyre建築事務所設計的一部分。出口的玻璃幕牆由左右起伏的鋁框支撐，美觀又兼具結構功能。（作者提供）

「新站」全線適用的設計原則--項目自早期概念階段便發展出「在地→統一」（上圖由左至右，local→modal）的全線適用的設計原則：每個車站在地面的外觀應各具特色，而月台部分則應展示一種共同的空間語言。（Grimshaw Architects提供/明報製圖）

【明報專訊】倫敦地下鐵不少線道已逾百年歷史，壓迫的環境及震耳欲聾的噪音常常讓筆者避之則吉。然而2022年5月伊利沙伯線（Elizabeth Line）通車，成為了少有令人享受旅程的例外。在剛過去的2024年英國皇家建築師學會斯特林獎評選（RIBA Stirling Prize）中，它擊敗了國王十字區整體規劃（King's Cross Masterplan）、公園山邨二期（Park Hill Phase 2）等勁敵，摘下這個英國最高榮譽的年度建築大獎。

「9+1」建築所合力 10站外觀各異月台一致

像鐵路這種大型基礎建設，在這個獎項過去的獲獎及入圍名單中並不多，對上一次獲獎的同類型項目，要數到2006年獲獎的馬德里巴拉哈斯機場（Barajas Airport, Madrid）。獎項的官方介紹中提到，伊利沙伯線的入圍原因在於項目中不同團隊之間的緊密合作，令這複雜龐大的項目得以同時兼顧整體空間設計的連貫性，以及每個空間構件的細節處理。

整段伊利沙伯線的長度為118公里，貫穿倫敦以東及以西區域裏共41個站，當中10個為「新」站——它們都是在現有車站的基礎上，增建月台、大堂及出入口而成。項目自早期概念階段便發展出「在地→統一」（local→modal）的全線適用的設計原則（line-wide strategy）：每個車站在地面的外觀應各具特色，而月台部分則應展示一種共同的空間語言。因此，車站的建築外觀設計由9間建築師事務所負責，而月台部分則由Grimshaw Architects設計一種通用於10個車站的空間藍本。

曲面模板連接空間 拱形天花折射柔光

由於倫敦市中心內的新建月台多數距離地面深達15至30米，如何讓市民在電梯及隧道內穿梭、逗留而不覺鬱悶，是建築設計團隊要解決的主要問題。因此月台以簡潔、令人鼓舞及呈現工程規模作為空間設計原則。設計最具標誌性的元素是其曲面灰色模板，特別是在兩條通道交界處的雙曲面模板，使兩組空間無縫連接。看似是混凝土的模板物料，其實為玻璃纖維強化混凝土（Glass Fibre Reinforced Concrete）。它以玻璃纖維為物料結構，混凝土為外飾面，使模板的細節能更精確地呈現之餘，重量也幾乎只是傳統混凝土的三分之一，只需兩位工人便能抬起而毋須承重機器協助。此外，月台的資訊柱設計也別具匠心。除了用作展示資訊外，柱的頂部還安裝了LED燈，燈光從下而上照射，讓透過拱形天花折射出來的柔和光線成為主要月台照明之一，令乘客即使在繁忙時間通勤，仍然感到舒適自在。

Grimshaw Architects的合伙人在訪問中提到，這次項目的有趣之處，是他們作為月台建築師，有機會與所有參與車站建築外觀設計的建築師事務所合作。由於他們只是提供一份月台設計藍本予10個車站的建築師及承建商團隊，再由對方應用至實際車站，因此他們盡量將設計模組化，減省設計的數量而着重少數標準（typical）模組的細節質量，務求各個團隊容易理解設計之餘，亦讓這些模組能夠套用到各車站的不同情况。

設計模組化利因應 工程師承建商主導

面對建築工程日漸複雜及規模龐大的年代，建築師已非能夠如以往般成為「單天保至尊」的角色，像伊利沙伯線這種鐵路項目，更是由工程師及承建商主導。因此，建築界近年嘗試摒棄過往褒揚單一建築師及建築作品的取向，改為聚焦於建築項目的公共性，以及強調項目中團隊中建築師如何與其他成員協調，從而令團隊有效締造出高質素的建築空間。

文：陳卓喬（Jefferson Chan）

（戰後建築研究檔案（FAAR）成員）

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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