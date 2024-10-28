健康點滴：肛門旁長出不正常管道

【明報專訊】和痔瘡相比，肛門瘻管這個病可能聽過的人並不多。第一是因為肛門瘻管發病率比痔瘡低，第二是因為部分肛門瘻管病人會覺得這個病比痔瘡更尷尬，因此不會告知其他人。

肛門腺發炎致膿瘡 「谷」出瘻管

正常大便是通過肛門排出，而肛門瘻管是指有一條不正常管道，入口在肛門直腸內，出口則在肛門口附近皮膚。肛門約長2至4厘米，包含兩組括約肌，分別是內括約肌和外括約肌，它們的作用是收緊肛門口，即「忍大便」。在這兩組括約肌中間，有8至12個肛門腺體，它們負責分泌黏液，潤滑肛門幫助排便。若這些腺體發炎，導致分泌出來的黏液不能順利流入肛門直腸內，便會形成膿瘡。當膿瘡愈谷愈大，便需要尋找出口，向內會「谷」穿肛門直腸黏膜，向外則「谷」穿肛門旁邊皮膚，形成一條不正常管道，這便是肛門瘻管。

切開或切除 術後恐大便失禁

肛門瘻管的處理方法，需視乎瘻管成因。大部分肛門瘻管都屬於隱源性，找不到特別成因，一般建議手術處理，將瘻管切開或切除。但若檢查發覺瘻管成因是慢性腸炎例如克隆氏症等，就可考慮以藥物控制。

傳統手術可分為「切開」和「切除」兩種。切開手術（fistulotomy）是將整條瘻管切開，傷口保持開放，待傷口由再生組織填滿而癒合。而切除手術（fistulectomy）則是將整條瘻管切走，傷口較大，癒合所需時間也較長。不過，由於這兩種手術都會切開部分肛門括約肌，肌肉功能不能完全復元，因此部分病人在手術後會有大便失禁的情况，所以這兩種手術只適合治療較簡單的低位肛門瘻管。至於較複雜，位置較高或有多個出口的肛門瘻管，就不適合做「切開」和「切除」手術，因為失禁風險較高。較複雜的肛門瘻管手術通常分兩個階段：第一階段先放入一條矽質掛線，引流骯髒分泌，約6至8周後再做第二階段手術，這階段的手術方法則有好幾個選擇，視乎不同病人而定。

總括來說，肛門瘻管一般不會自行癒合，部分更可能會出現分支；部分則可能有急性併發症，例如肛周膿瘍，需要緊急接受手術放膿。所以，如懷疑患上肛門瘻管，應盡快諮詢醫生。

文：高彩華（外科專科醫生）

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