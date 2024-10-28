姿治通鑑：擰毛巾練肌力 遠離媽媽手

【明報專訊】俗稱「媽媽手」的狄奎凡氏症（De Quervain's disease），不止是媽媽育兒期間的煩惱，也是都市人常見痛症之一。狄奎凡氏症學名為狹窄性腱鞘炎，是指拇指伸肌腱和外展肌腱在橈骨莖突（位於腕關節外側）附近受到壓迫和發炎的現象。讀者可以嘗試握拳，將拇指包在拳頭裏，然後將手腕向小指方向彎曲，如果此動作引起疼痛，則有可能患上媽媽手。

由於此病症常見於頻繁抱嬰兒、正經歷育兒期的媽媽，故俗稱「媽媽手」。然而，任何需要長時間重複拇指和手腕動作人士都可能受到影響。例如育嬰人士、園丁、髮型師、音樂家等。另外，現今大家「機不離手」，長時間使用電子產品，無論是用手機打字、滑動熒幕，還是用鍵盤打字，這些反覆手腕動作都容易加劇肌腱和腱鞘之間的摩擦，造成勞損。

拇指側痛 活動範圍受限

拇短伸肌和拇長外展肌分別負責拇指的伸展及外展動作。它們的肌腱由一個共同的腱鞘包覆，負責協助拇指活動。當腱鞘發炎或變厚時，肌腱在移動過程中受到壓迫，導致疼痛與不適。這種發炎多半發生在橈骨莖突部位，特別是拇指和手腕頻繁做重複動作時，肌腱和腱鞘之間的摩擦增加，因而導致發炎。

媽媽手主要症狀為手腕拇指側疼痛，拇指活動範圍因而受到限制，例如伸展拇指或手腕旋轉時感到困難。這疼痛亦可能會由拇指側的手腕一直延伸至前臂，並在用力握東西或轉動手腕時加劇痛楚。患處一般會有輕微腫脹，甚至有硬塊。

儘管媽媽手有時是難以避免，特別是對新手媽媽或某些職業人士，但採取以下措施可以有效減少發病風險：

1.避過度使用拇指和手腕

長時間做重複動作時，應定時休息，讓手腕得到充分的休息。

2.保持正確姿勢

抱嬰兒時，應避免單一姿勢持續太久，可選擇使用嬰兒背帶或其他輔助工具來減輕手腕的負擔。

3.手部肌力和柔韌度訓練

在家中每天以雙手擰乾濕毛巾，左右手交替10至15次，每次維持擰乾姿勢5秒來強化前臂和手腕的肌肉。另外亦可將雙掌合攏，五指貼緊，慢慢地將所有手指展開並盡量伸直，使手掌與手指成最大角度，維持20秒；每天做最少3次來增加手指的柔軟度。

4.避長時間用手機或鍵盤

現代人使用電子產品的時間愈來愈長，適當限制使用時間並定時休息，可以有效減輕手腕壓力。

香港中華基督教青年會提供物理治療服務，詳情可致電2783 3616或登入bit.ly/ymca_mamahand查詢。

文：王凱婷（香港中華基督教青年會註冊物理治療師）

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