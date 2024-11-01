【東京】藝術人類光譜（三）：激流

【明報專訊】以急流河岸為展覽場地的「藝術激流」來到第二屆，這次我和6歲的兒子也泛舟急流去了。在Art Center Ongoing和國立奧多摩美術館聯合舉辦的活動「藝術激流」，觀眾們會坐上橡皮艇，沿多摩川上游御岳園至柚木段，順着險峻峽谷地形造就出的湍急水勢，邊乘着浪花越過岩石欣賞景色，邊欣賞兩岸中途的作品。這次參與展出的，不止藝術家，還有作家、詩人、舞蹈家、作曲家和探險家等。

天氣不穩下泛舟，大石固然依舊雄偉，然而迷霧中遇上各種各樣的表演或裝置，其時有一刻覺得已經到了Halloween。兒子最深刻的是橡皮艇撞上石頭後的一刻，神也未回，抬頭看，有一奇男子在緩緩向崖邊移動，突然在褲子的布料之間向我們射出水柱。「Wow，黃金水！」兒子說。除此之外，途中在一處泊岸後，藝術家遞來用河石烤製24小時的豬肉，也在他齒頰留香，想再添食。我則難忘兩岸森林傳來的犬聲與河谷的回音。

之後，我們移步到國立奧多摩美術館休息，並看與活動相關的展覽。國立奧多摩美術館與一般的「國立」「美術館」無關。簡單來說，就是一群很幽默的藝術人類把一個貨倉般的空間命名為「國立奧多摩美術館」，不定期有活動或展覽時會開放。由2012年創立至今，「國立奧多摩美術館」這名字未曾被投訴或質疑，甚至辦活動時也一直得到市政府支持。

我邊喝他們煮的湯邊聽他們訴說，2022年首次辦這個史無前例的項目時，都是苦勞艱辛的工作，設置和安裝工作都非常困難。結果整個項目也入不敷支，搞手各自都超出預算地付出了血汗與金錢。但因困難而不做的理由是無窮無盡的，於是他們還要再辦多次，說快樂時光的回憶會濃縮在腦海裏。

第一屆宣傳單張由設計師牧壽次郎設計，製作方法是把整疊單張丟到河裏去冲洗，還意外地贏得了JAGDA設計賞。這次他們決定用展覽路線的河水作為傳單。例如，在颱風過後到河裏取水，注入單張中間，又是一項不計成本的製作。

文：陳楚翹（從事藝術創作，現居東京）

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