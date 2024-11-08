M+新展「造物記」 多角度看製造 探演變思未來

【明報專訊】霓虹燈牌閃耀之前，有設計師手繪草圖，對每一盞燈精研細算；「傳世的青花瓷自顧自美麗」之前，有工匠「素胚勾勒出青花筆鋒濃轉淡」；層疊密佈在城市中的高樓大廈，澆築了建築師的不少心血……賞物容易，造物卻難。

M+博物館日前推出新展「造物記」（Making It Matters），從「造物」過程出發選擇館內藏品，沿藝術品與建築物之實體溯源而上，從觀念、物料、生產、消費、環保等多重視角，探問人類如何通過製造將平凡之物「making it matters（變得重要）」。

陶瓷見觀念蛻變 草圖窺「造物之人」

「我今天喝了多少用膠樽裝的水？」訪問開始後，M+設計及建築主策展人Ikko Yokoyama開口談論的卻不是展館中的展品，不是觀眾耳熟能詳的約翰．基治的藝術，或是藤森照信的建築，而是面前擺放的、再普通不過的膠樽——「（膠樽）可能是日本製造、可能是中國製造，這些膠樽順着海漂去其他地方，有些被回收、有些成為污染物……也許這還不夠，我想解構出更廣闊的內容」。在Ikko眼中，生活中的一切平凡之物，都有自己的「母親」——製造。透過展覽，她希望展示「人如何製造事物、如何與身邊事物互動」，並提醒觀眾「事物的意義並不止在於外觀與用途」。

外觀與用途之外，事物的意義還有什麼？帶着疑問走入展廳，首先見到一片青藍。這是展覽的第一部分「陶瓷：觀念蛻變的故事」。從家中的鍋碗瓢盆，到地板牆壁、花瓶擺件，在古代曾經價值連城的陶瓷，如今已成為現代人生活中隨處可見又不可或缺的部分。玻璃展櫃中並排陳列的各式「陶瓷」，有來自景德鎮、製造於清代的珍貴釉下藍彩蓮花紋花瓶；有藝術家又一山人用尼龍編織的紅白藍「陶瓷」花樽；還有倪海峰作品《離境與抵達》（2005），乍看是古老的青花瓷器，細看卻是瓷製的溜冰鞋、風筒……「他將蒐集自荷蘭的物品送至景德鎮改造，讓物品產生完全不同的功能和寓意」，Ikko在導賞時說。

在Ikko眼中，陶瓷的價值、定義，都隨時代、環境而不停變化，這是一種「充滿文化性的異變」。通過瓷器的演變，她希望引出「造物」的3個面向：物料實驗、工具演變和環境影響。展覽第二部分，將目光投向物料，聚焦「物料的潛力」。高掛在展廳牆上，是修復後的「好好洋服」霓虹招牌，同招牌一起展出的，還有眾多霓虹招牌的設計草圖，草圖上的鉛筆字迹與隨性塗鴉，讓觀眾在看見燈牌設計過程的同時，亦透過燈牌，看見燈牌後的「造物之人」——手寫字體、手繪插圖、手動組裝……日常可見的美麗背後，藏着工匠的心血與美學。Ikko笑稱，在眾多展品中她難以選出最愛，但她「願意坐在霓虹燈下」。她解釋，雖然霓虹招牌並不罕見，但招牌的製作草圖、工匠的心思與投入，卻鮮少被人熟知，是次展覽少見的將燈牌與草圖共同展示，「把草圖拿出來（展示），才能真正展現博物館收藏的力量與價值」。

由機器到AI 「最重要的仍然是人」

物料的展示，讓「造物」成為觀眾真實可感的過程；機器的出現，則為「造物」提供了嶄新的思考與創作方式。展覽第三部分「人手與機器」將目光放在科技之上，思考電腦產生後，虛擬工具如何作用於製造、創作與思考。時至今日，提及「科技」時，腦海中浮現的似乎已不再是電腦，而是人工智能（AI）。Ikko說：「我覺得AI是一件很有意思的事。我們無法避開它，它現在是隱形的，但可以肯定的是，我們的生活愈來愈受到AI的引導。」

展覽展出早期人工智能電腦藝術先驅Harold Cohen的作品《機器繪畫系列TCM#14》（1995），綠色背景下，著綠色衫的兩人並肩而立，面無表情地直視前方，深淺的水彩在紙上留下水痕，彷彿訴說着作者的創作過程。一旁的草圖上，有「作者」留下的名字——Aaron，這是Harold「造」出來的藝術家，實質是一個依靠代碼和自主學習獨立生成畫作的人工智能繪圖機。Ikko表示：「Harold在很早期就開始使用AI，並讓人覺得它（Aaron）是真的在思考、繪畫。當時人們不知道Harold是如何編寫指令，讓機器自主創作；現在我們不知道它（Aaron）是不是真的在思考——這就是AI的自我學習。」但在她眼中，無論AI如何發展，「最重要的東西，仍然是人」。人與人工智能的相處，正如「造物」的過程，都是「人的行為的映射」，「我們如何使用AI，如何對待它，它便會如何。如果人類做得不好，在電腦中積累不好的資料，AI就會變得不好」。

塑膠製「千年不變書」 反思「造物」後果

展覽的最後一部分「行為與後果」，則着重探討消費主義之下，「造物」帶來的行為與後果。展覽展出來自越南胡志明市的創意設計公司「Ki Saigon」的作品《致未來的信》（2021）。這本「千年不變」的書，用在越南街頭蒐集的塑膠製成。Ki Saigon將來自世界各地的信件保存在塑膠上，利用塑膠難以降解的特性，為未來世代留下紀錄。Ikko解說：「越南是世界上最大的海洋污染者之一，因為當地沒有正式的垃圾回收系統。外賣食物、膠袋、珍珠奶茶包裝——也許他們不喝珍珠奶茶，但這些最終都會成為垃圾。儘管有拾荒者為謀生而去撿垃圾，但這仍是一種不健康的回收系統。」透過作品，Ikko希望觀眾可以反思自己的創造與消費行為，「不止是學習這些物品是如何創造出來的，還要去思考，這些物品意味着什麼，會去向何方——或許是下次，你在超市購物後，別人給你膠袋，你說『我不需要這個』。這便是這次展覽的意義」。

「造物記」

日期：11月2日起向公眾開放

時間：上午10:00至晚上6:00（周二至四及周末）

上午10:00至晚上10:00（周五）

地點：九龍博物館道38號西九文化區M+ 2樓開放式展廳

詳情：bit.ly/48DvmEx

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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