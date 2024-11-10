編者話：歐爾班是誰？

【明報專訊】因應美國大選遠在地球另一隅的新聞室老早做好準備，確保投票期間不會有閃失，這邊夜裏仍然有人留守。上周三早上開始大家都緊盯電視屏幕打出來的兩組數字，半天過去已經不存懸念——特朗普回朝，成為第47任美國總統。關於「侵」還有什麼沒說過沒寫過？家明說美國荷李活總動員了但超級英雄都無法挽狂瀾，他介紹大家看兩部有關候任新總統的電影；林康琪一開首就說世界局勢未來點變，仍有待觀察，今期先承上期交稿後說到《紐時》老闆文章的話題，特朗普上台便會複製匈牙利模式？匈牙利模式是什麼？歐爾班是誰？

李春暉交來「編劇是什麼」系列最終回，訪問他亦師亦友的拍檔、著名編劇游乃海，細談有關電影與劇本創作的種種，例如他認為電影怎樣才算「好睇」？四維出世正好近月專欄聊到香港電影市道非常閉翳，列舉兩部他個人給了兩星（中港合拍）及三星（內地）的電影，以側見影業寒冬的因由。

繼本版周前刊出的「電影創作是什麼（前篇）」杜琪峯又接受了外媒訪問，引起社會對有關創作空間與言論自由的談論，其實在鮮浪潮傳出被削資助後，另一歷史更長開放性更高廣受業界尊崇的ifva短片比賽亦突告暫停，廣泛引起一片惋惜之情。外界對暫停原因有不同的猜測和傳言，記者成功訪問暫停前最後一屆（29屆），因參賽短片未能通過電檢而被取消放映、或被要求修剪的參賽者；並翻查公開資料及徵詢相關部門有關資助方面，試圖拼出更接近整全的圖像。無可否認，香港影業整體處於低潮，若說重振，難道真如四維所言，買雙餸飯送戲票可以搞掂？

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗、林曉慧

IG@sundaymingpao

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao