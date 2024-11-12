是DJ又是禮儀師 葬死度生 葉韻怡為更生人士「破地獄」

【明報專訊】「你們喃嘸是負責超度先人，我們行街就負責超度生人」，「生人的感受先係最重要」。

大熱電影《破‧地獄》中，飾演殯儀經紀的黃子華對飾演喃嘸師傅的許冠文如是說。葉韻怡對此感慨良多。她主持香港電台節目《萬千寵愛》多年，常為在囚及更生人士點播歌曲，透過讀信件為他們說出心聲；也曾接觸過不少在囚人士因未能送別離世至親而留憾。3年前，她多了一重身分——殯葬禮儀師及遺體化妝師。她雖不能穿上道袍舞劍帶領亡者走出地獄，但以專業知識及細心聆聽來「超度生人」。

葉韻怡（Vivian）為香港電台資深DJ，主持長壽節目《萬千寵愛》。2021年因另一個電台節目認識了家族三代也從事殯儀行業的羅偉立，經3小時傾談後，她被羅的人情味打動，她決心拜90後的羅偉立為師，成為專辦殯葬的禮儀師及遺體化妝師。入行僅3年的她，甚至申請社企基金，為更生及在囚人士的家屬舉辦生死教育課程，希望可以「超度生人」。

坐牢未能送別至親感愧疚

傳統法事儀式之一「破地獄」，是由喃嘸師傅揮劍碎瓦，在熊熊火焰中，象徵引領先人放下執念走出地獄枷鎖，離苦得樂。先人得救，那麼生人又如何？

主持了24年電台節目的Vivian，經常收到在囚人士的信件訴說坐牢期間喪親的愧疚與哀傷。她記得一名曾入獄7年的男士，其母親不幸於他入獄期間離世，「當時他跟我說，媽媽離世已經7年，他仍未釋懷，因為他很自責，為何自己會犯錯，如果不犯錯，媽媽便不需擔心自己，經常奔波來看自己，令她身體變差，繼而病倒離世，（自己）還要在獄中，不能為她處理喪事」，Vivian說起時，眼神盡是無奈。

根據《監獄規則》（第234A章）第17條的「外出許可」，懲教署長在某些條件下可酌情批准在囚人士短期外出。然而始終並非所有喪親的在囚人士都符合外出條件，難免有人抱憾收場。

她說，對於那些在獄中未能盡孝或送至親最後一程的在囚人士，他們的遺憾遠超常人，「人老了自然會邁向死亡，可當這個過程發生在（在囚人士）入獄期間，他們很容易會把入獄的事情與死亡聯繫起來，並會為在囚時的無能為力而感到悲痛自責，獄中又找不到人傾訴，產生難以釋懷的罪咎感」。

「牆外家屬也很慘」 喪親無處傾訴

除了在囚者，鐵窗外的人也不好過。曾有一名在囚者的妻子向Vivian傾訴，她的母親不幸去世，當時極需要丈夫安慰，奈何他還在服刑，她探監時只向丈夫輕描淡寫道出生活日常，當丈夫問及近日有否探望父母時，她的內心一下子瀕臨崩潰——母親剛走，失去人生依靠，既要處理一無所知的喪事，又要照顧丈夫的雙親和孩子，還要繼續上班討生活。「人經常只會覺得牆內坐牢的很慘，但其實牆外的家屬也很慘！」

Vivian說大部分家屬傾向不把憂傷之事帶給獄中人，以免他們更痛苦。難怪如電影中飾演殯儀經紀的黃子華所說：「生人都要破地獄㗎，生人都有好多地獄。」成為禮儀師後，更多人願意與她分享這種悲痛，因為他們相信，現在的她更能明白他們的感受，她甚至成立社企「澤善門」，以生死教育協助他們脫離悲傷。

生死教育 為自己辦葬禮

自今年初開始，澤善門開展了「更生人士生死教育計劃」，為期1年，招募了30名更生人士及其家屬參與生死教育課程與活動。「人很習慣將死亡這種難以釋懷的悲傷隱藏起來，但當我們認識死亡，明白每個人必須經歷死亡，便能為死亡好好準備，不再恐懼。」Vivian說，自然老死至少讓人有心理準備，最怕是死亡突然來襲，親人毫無預警下離開，這對家屬帶來的悲傷是最難排解。

她認為生死教育的理念是讓大家對死亡有多點準備，她甚至在計劃中以禮儀師的專業身分舉辦「為自己辦葬禮」活動，讓參加者設計自己的喪禮，躺入棺木體驗等，使他們從中反思生死，為死亡做好準備。她坦然地說：「我的喪禮靈堂大字一定要是『萬千寵愛』，背景音樂一定要是《萬千寵愛》的主題曲，還要把20幾年來囚友寫給我的信全都燒給我！出席喪禮的人，一定要在現場寫信給我！」她表示，就連子女都知道她「理想中的葬禮」。「你只有提早說，家人才會知道你死後想要什麼。」Vivian說。

聆聽家屬遺憾 度身設計儀式助釋懷

為了引導喪親者走出哀傷，作為禮儀師的Vivian除了盡力配合家屬要求，還強調用心聆聽，從片言隻語中找出家屬與先人之間的遺憾與未了之事，而透過度身設計的儀式，也有助他們釋懷，如她曾囑咐家屬寫信給先人表達心意，待喪禮之日放到先人手中。

Vivian曾為一名2歲的幼兒舉行喪禮，與家屬聊天時發現孩子生前喜歡卡通CoComelon，她特意託朋友從英國帶來一套CoComelon的枕頭與被鋪，並在喪禮當日放在棺木中陪伴他，家屬欣慰地說：「孩子一定會很開心。」她還特地準備白色棺木，讓寶寶的哥哥姊姊在棺木貼上CoComelon貼紙，並在棺木寫上他們想說的話，助孩子梳理喪親情緒。「雖然只是小小的東西或儀式，但至少能讓他們安心，少一點遺憾。」●

文：彭堦琛

編輯：梁小玲

美術：朱勁培

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