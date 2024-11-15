【明報專訊】今期封面邀得本地插畫師葉偉青（Felix Ip）創作，有別於充滿本土情懷的機體，這次他以周年主題「接觸（Encounter）」混合自家「香港重機」風格，將《開眼》變身成為「探索型機械人」。「藝探重機」出動到彼端，運用靈動的雙眼和四手，不受限地尋找世界各地的藝術瑰寶和文化資訊。頭頂的接收器無時無刻在響動，皆因生活中隨處出現藝術瞬間，只是被忽略和遺漏，葉偉青認為「很多時候藝術就在身旁，視乎你有沒有用眼睛找到，只要開動sensor（感測器）、調校啱頻道就能看見身邊的藝術作品」。他又說，表面上畫了一個機械人，但讀者可發揮想像，設想自己坐在控制艙駕駛着藝探重機，「雖然科技進步，很多人都會用AI（人工智能）去做一些作品，但是它都不能取替人對art的觸覺和理解，一定要以人行先」。

細看藝探重機機身，葉偉青的筆觸揮灑，刻意保留不太工整的草圖感。他說細緻完美的線條不是他追求的風格，「通常在sketch（草圖）上最能感受到作者第一手的情感，所以我喜歡比較有能量、反映情緒的筆觸，保留raw（原始）的味道」。另外，陪伴在藝探重機左右的八爪魚和貓咪正是去年創刊號和今年一周年主題封面作品出現過的元素，有種承前啟後的意味。機身還隱藏了畢加索、草間彌生、曾灶財、Banksy等彩蛋，眼利的讀者不妨把它們找出來。

藝術家簡介

葉偉青（Felix Ip），曾擔任動畫創作總監，現主力從事漫畫及插畫創作。本是機械人狂迷，自2018年起創作「香港重機」系列，將具有香港特色的交通工具和建築物化成有血有肉的機械人。漫畫及繪本作品包括《武道狂之詩》、《今晚打喪屍》及《香港重機》等。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

IG：@fridaymingpao

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化特別版]