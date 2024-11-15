Friday Planner：回觀自身

【明報專訊】 「人是生活於一個時代裏的，可是這時代卻在影子似地沉沒下去，人覺得自己是被拋棄了。為要證實自己的存在，抓住一點真實的，最基本的東西」……張愛玲在〈自己的文章〉一文中如此寫道。聽多了「說好××故事」、「使××再次強大」的宏大敘事，在周末閒下來的時間，可試試回到個人去聆聽那在內心反響着的、細碎糾結不成形的回音。

事實是，踏入了破碎的「後現代」，世界都在努力地回溯那些在年月間拼湊起自己的細碎。於安全口畫廊舉行的廖諱衡個展「我們環繞着什麼旋轉」，將於明日（11月16日）完結。人雖滄海一粟，但仍可將生活百味定格，一如廖諱衡以裝置與油畫，把那些「毫無意義」的東西儲起，與其喚起的思想一同化作存在的印記。

但生命裏仍是有許多說不白，又說不盡的事，例如「貞潔」。於「480.0性別×藝術空間」進行的「邊一個發明了貞潔」展覽將於後日（11月17日）結束，展覽以互動裝置、遊戲分析當代社會貞潔文化自何而來，討論之中的道德束縛，瓦解「處女／男」神話。你與我之間，是否存在一塊無形之膜？而那些不常掛在嘴邊的過往，又會否令我們無法真正靠近？

但在種種延異和差異間，我們依然可以嘗試走近對方，並同時擁抱那些建構我們的真實。視障展能藝術家陳芷穎假賽馬會共融藝術工房舉行的攝影作品展「獨．覺」，將於明日完結。視障人士眼中世界是如何的？腦海中的自我面貌，是朦朧還是清晰可見？帶上其特製的眼鏡觀看其眼中世界，或許是同理、共感的方式。

去感受那些不能說，或難以言說的，去走入他人的世界，或許也是在拾起自身散落四周的碎片，捉住那些活着的基本依據。

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