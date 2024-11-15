【奧斯陸】取消王室的理由？

【明報專訊】英女王伊利沙伯二世兩年前逝世，除了傷心，亦留下了一個大問題：究竟英國何時不再行君主制（monarchy），取消王室？雖然民調顯示支持王室的仍然是國家的大多數，不過這數字近年便跌入新低，愈年輕的人對君主制的支持愈低，可見時代在轉變，年輕人對王室的態度不如以前。所以不少人估計英國王室很大可能在他日威廉王子為王的任期過後便會正式「玩完」，繼任人不會再有大眾的支持。

紀錄片揭開英國王室財路

王室的討論在英國愈來愈兩極，站在王室一邊的，我可以明白是基於尊重傳統，認為王室對社會及國家有特別意義。但反對王室的，通常有更多理據，例如Channel 4紀錄片系列Dispatches近期一集The King, The Prince & Their Secret Millions便提供更多不支持王室的理由。

紀錄片是與英國報紙《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）合作的調查，揭開王室一直不願公開的秘密：他們的財路。英國王室是英國的大地主，大家應不會意外，一個歷史悠久的貴族家庭擁有國家不少土地，不算驚奇。然而，這調查最震驚的是：透過租出土地給公共設施，英王及威廉王子的地產生意至少為他們賺得約5000萬英鎊。

國民除了透過稅項供養王室外，原來他們暗自在醫療、監獄、學校及軍事等為人民服務的設施中獲得巨利，實在有點令人不能置信。最過分的，莫過於他們的地產生意都是豁免商業稅，雖然英王與王子都聲明他們的地產收入有交收入稅，但他們拒絕透露實際數字。這些資料一直保密，直至這紀錄片播放才曝光。

挪威公主嫁「薩滿」 賣婚禮報道權牟利

看罷紀錄片，很難不對英國王室感到憤恨。又想，我身處的國家挪威又怎樣？挪威王室的支持度亦有下降趨勢，但普遍來說大眾對王室的觀感都正面。對比英國，挪威王室不算特別富貴，而且相對低調，一直沒有太多醜聞話題。尤其是已87歲的國王哈拉爾五世（Harald V）的幽默及無架子都令他甚受歡迎。這解釋為何2022年國會討論取消君主制，最終議案被大比數反對。

不過，也有例外，今年屬挪威王室的多事一年。梅特瑪麗特王儲妃在嫁入王室前與她的前度生育的兒子，早前因傷人及刑事毁壞而被捕，遭起訴。他承認在酒醉與可卡因的影響下襲擊女友，並毁壞她的住所。不過，這算是小插曲而已，挪威王室的真正話題女王是Märtha Louise公主，今年全國的年度話題就是她與自稱薩滿的美國人Durek Verrett 8月的婚禮。

Märtha Louise公主一向是話題人物，她自稱是通靈異士，能與天使及動物溝通。她曾搞通靈生意，從事通靈及心靈工作，故此她雖然仍然有公主身分，但她不再執行王室職務，她亦不被容許用公主身分來宣傳她的生意。自2019年她與薩滿Durek Verrett的關係公開後，他們的關係一直是全國茶餘飯後的話題。全因這位薩滿不止神怪，更有不一樣的過去；他多次被捕，亦曾經入獄。所以呢，今年8月的婚禮自然轟動全城。有生意頭腦的他們向英國哈里王子與梅根取經，從奢華婚禮中牟取暴利，將婚禮的獨家報道權賣給英國八卦雜誌Hello!。好了，還需要更多取消王室的理由嗎？

文：陳Damon（長居奧斯陸，心卻在四海。借消費世界各國文化，提醒自己活在當下）

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