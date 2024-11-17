什麼人訪問什麼人：髹油少女

【明報專訊】前些日子因為「不可抗逆」的原因，我失去了不少教育和文字工作；作為香港人馬死便落地行，遂開始了打散工的生涯。炒散開了我的眼界，應聘過程簡單、直接而赤裸，不再需要什麼cover letter、什麼人事關係，什麼文字作品。合則來不合則去，東家唔打打西家，被拒絕不打擊情緒，被接納頓覺新奇刺激。

某一天我打破了慣例，在早上烈日當空的時分，懷着覺悟的心情去跑步。一念之間跑上了平日會避開的長命樓梯，跑上了尖東的天橋，看見四五個工人或蹲着或弓着身子，默默地在欄杆上髹油，當中一個穿背心的少女，吸引了我的視線。

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我：「Hello！我想問問，你們是義工髹油？還是食環署的？」

少女：「ummm……是工程公司的。」

我：「我見其他人都係大嬸，得你咁年輕？」

少女笑，猶豫一會後說：「我係其中一個大佬個女，所以在這裏髹油。」

我：「你本身是油漆工人還是什麼？」

少女：「我本身是畫畫的，髹壁畫。」

啊，原來如此。

我：「我有做開散工，你哋還請人嗎？」

說罷我再補上一句：「其實我又係記者，想同你傾吓偈。我沒有電話在身，不如你save我的號碼，給我留一個missed call，我回家後再搵你？」

連珠炮發之後，我覺得自己好似「騙子」，問道：「唔好意思，有冇嚇親你？」

她回了一句我意想不到的說話：「冇、冇，我想多謝你看見我。」

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話說回頭，我想髹油炒散是真的，但同時又覺得這個少女很有故事，想跟她聊聊煲一下訪問，也是真的。翌日夜晚我再跑到尖東橋上，油漆工程的老細碰巧亦在現場，我遂揮着一身臭汗「見工」。對於他沒有審查我臉書曾轉發過什麼帖子、不在乎我筆下可曾批評過政府或者同情過「黑暴」、不耐煩知道我閱了哪個人物的Patreon等，讓我鬆一口氣，香港彷彿又回到了從前。

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老細：「加你入去group，幾時返得工？每次來到現場開工，拍照傳去群組，離開時再拍照，寫明返工時數。」

老細：「你先跟Bunny（少女）一pair，跟住佢做啦。」

老細：「有冇問題？」

我：「請咗我嗱？我明日可以開工！」

老細眨眨眼睛：「靚女我實請嘅。」

以上是「什麼人訪問什麼人」的前傳，我就是第一個「什麼人」。以下將要為大家寫的則是「什麼人訪問什麼人」的正傳，也就是第二個「什麼人」；她叫魯賓尼，那個在天橋上髹油的少女。

這個髹油工程涵蓋紅磡和尖東相連天橋上的所有欄杆，以及一座樓梯牆身連地面的油漆美化，會髹上特殊圖案，整個項目要兩個月完工。我們較固定的「油漆工人」人腳有八人，未計兩名非常賣力的老細。一班嬸嬸喜返早更，我怕曬黑誓死返夜更，一更約4小時。少女魯賓尼角色較吃重，日夜也會見她蹤影。

這天我們髹粉藍色

10月某個夜晚，多蚊多蒼蠅

一件2012年渣馬的經典青綠色（絕版）跑步tee是我的開工衫（它平時的功能是睡衣），少女穿的是背心粗布褲。這天要為欄杆的藍色部分上色，起碼要髹3層，顏色才較穩固，我學到原來每種油漆顏色的密度不同，會影響其覆蓋度。

這夜僅得少女和我開工，髹油時要蹲下、彎腰、踮起腳尖去遷就欄杆的高度，油漆滴到地上要趕快抹掉，兼且不斷上上落落，因為那是一條螺旋形的樓梯。我不斷踎低起身見頭暈，整條腿被蚊子狂叮（樓梯旁是草叢），夜愈深則到蒼蠅出動（樓梯旁有狗糞收集箱）；髹壁畫變成髹欄杆，會不會屈就了？

她說：「髹欄杆比油壁畫掙到錢啊。」我暗忖，髹欄杆也好像比寫稿掙到錢啊。

而魯賓尼的DSE視藝科，得了一個5**。

她考過3次視藝科，第一年是全職學生，考了一個4，在學校間歇受到欺凌。翌年以自修生身分重考，同樣得了一個4，其他科目「炒咗」。第3年她把心一橫，拿住自己的作品到一家中學叩門念中六，發生了一件人生從未遇過的事情。

她提高了聲線，在這個悶熱又有蚊叮的晚上。「我成世人都未聽過、成世人都未試過，有人會咁樣對我。」話說她獲新校取錄後，有一天在視藝室上課，阿sir經過她的座位，駐足觀看了也的作品，很自然地拋下了一句：「佢得㗎啦！」這句當着魯賓尼面，又似是跟其他學生說的話，多年以來一直在她的心坎裏泊岸，「就係呢一句，我所有信心返晒嚟。那一刻我覺得，原來我得㗎？原來我得㗎！」

少女把這4個字咀嚼又咀嚼（女人心真係海底針）：「如果阿sir對住我話：你得嘅，我會覺得好假，只係想鼓勵我啫。但那一刻他那種從容的肯定，令我相信了。人生第一次，有老師讓我知道，我係得嘅。」

她笑說，在舊校讀視藝，從未見過老師執筆畫畫，永遠只用口講。在新校某次她正在用塑膠彩畫畫，阿sir突然把她叫停：「唔好咁畫，你望住我。」他拿起筆示範，「他拎住支筆撩撩撩，好神奇，我真係恍然大悟，原來咁畫㗎！那時我已經讀了3次中六，我先知原來塑膠彩係咁畫㗎！」

這個被少女形容為「好跳」的阿sir，還會在學校的牆「亂咁畫」，「他向學校申請不同牆壁，帶我們周圍畫，激發我愛上畫壁畫。他仲不惜叫我們曠課，在校內畫壁畫。他會說：『唔緊要啦，你都中六啦，第日都係畫畫㗎啦。』」魯賓尼突然說了一句任何一個老師畢生可能最想聽到的肯定：「如果冇呢件事（曠課畫壁畫），就冇今日的我。」

她明明報考全科DSE，但最後只考了視藝科，「我已考咗兩次，有點承受不到再考不好的壓力，好想逃避。」她用校內成績，報讀台灣某設計學院，在DSE開考前獲得取錄，更「助燃」了她放棄考試的念頭。最後她只考了視藝科，考完出來，她第一次對自己的能力顯得如此囂張，「我跟朋友說，我會5**」。

我的興趣來了，「究竟你畫咗乜？點解可以咁肯定？」那是2019年DSE視藝科考試，她選了題目「門裏門外」，用粉彩作畫。之前兩次考試皆用塑膠彩，但阿sir認為用粉彩才能充分利用應試時間。「我在畫紙中間畫了一扇隨意門，出面是旺角繁榮街景，門入面是劏房，一個女仔坐在門框上。」放榜日，她的視藝科果然取得5**，我好奇：「阿sir今次有咩反應？」他實在不負眾望，拋下了4個字：「我預咗啦。」（如果我手上不是拿住油轆，我會在黑夜裏大力鼓掌！）

這天我們髹泥黃色

途人：你是否做社會服務令？

2019年7月收穫DSE放榜的狂喜之後，魯賓尼迎來了漫長的災難和創傷的日子。

她出發到台灣念設計學院，「生活環境不適應，教學方式不適應」。臨行前還跟立場不同的家人吵鬧反目，獨自去台又擔心留港朋友的安危，她懷着不安的心踏上求學之路。

以為自己上大學念書，「但好似返中學咁，理想與現實落差太大」。那一堂設計課，老師講線條畫，讓全班同學畫斑馬。「人人都用間尺間線畫，我唔想用間尺，畫了一隻全部曲線的斑馬。」廿幾份功課交上來，一式一樣，規規矩矩，老師看見她那頭曲線的斑馬後，在課上只留下一句話：「我想把名字蓋起來，不想知道是誰畫的。」

4年制的課程，捱完一個學期，她便退學，「讀4年好浪費時間」。但原因不止是那頭只能畫直線的斑馬，還因為她誤信世界會有奇蹟。「我一直覺得會有奇蹟，科技咁發達，人邊有咁易死？」但她的媽媽卻在2020年1月死了。

「媽媽患了cancer，我去台灣時，她的病况已不太好。但那時候太細個了吧？我好似意識不到情况有幾差，老是覺得媽媽最後會好番的，她咁後生，點會有事？人邊會咁易死？科技咁發達，佢實捱得過。」她腦海中還出現很多新聞個案，「好多人都有嚴重的病，好多人明明都救得番」。

2019年12月她回到香港，「醫生在所有人面前說媽咪冇得醫，我哋好嬲……」媽媽想返回自己的家鄉湖南，尋找偏方治病，丈夫和兩個女兒同行。在老家待了一星期後，媽媽在至親的陪伴下離世。「如今回想，最可惜的是我一直相信奇蹟，一直抱住這個感覺，爸爸常說，這件事是一個身教，世界是沒有奇蹟的。」

這天我們趴在地上把樓梯髹成Tiffany blue

途人越繩闖入 雙方大吵

社會運動、母親離世、世紀疫症，在魯賓尼的生命周期中接連爆發，鐵路的軌迹重複上演。她報考IVE獲得取錄，開學、一個學期後休學，打散工冲珍珠奶茶，以為想通了復課，一個學期後受不了身邊同學抽大麻，再退學。「我好焦慮，又好抑鬱、又好火爆，非常迷惘。」

她突然見到一絲曙光，首次接到了髹壁畫的工作，又得陌生編輯在IG賞識，邀她為書本畫插畫，可惜好事很少接二連三。「以為一切向好，再接到另一單學校壁畫工作，髹一幅20米×5米的地面，設計、教班、髹壁畫一腳踢，需時約3個月。」大判開價1.5萬元，她拗到1.9萬。主題本來畫Q版耶穌，她設計完成後，對方要改成十二生肖、龍蛇混集，她棄稿再畫。「我喜歡畫，又想儲portfolio，明知剝削價都會想做。」

本來要求判頭派人幫手，但一直「安排唔到」，她遂自掏腰包7000元請人趕工，終情緒崩潰在學校對住尚欠兩成才完工的地畫痛哭。判頭到場，第一句朝她吼：「你喊乜？呢度得你有壓力？」最後判頭拒絕增援，要求她獨自完成或自聘人手，願意先付半糧以解窘境。我問：「咁最後點？」她說：「給我付了9000蚊後，他叫我盡快完成，不會派人幫手。我受不了，跟他說中止合作，就係咁……」

這天我們髹粉紅色

途人：欄杆好靚，多謝你哋

魯賓尼說以前跟家人關係不好，母親離世後一家人也只是各自療傷。直到最近一兩年，她才學識事無大小相約父親和妹妹吃飯、一起聊天，「就算立場唔同，我不想大家冇咗溝通，始終是家人。現在明白人會走，好多東西會消失，我會想聽他們講嘢，不是只圍住自己轉」。在她遭遇了今年初的壁畫打擊後，父親叫女兒發一份portfolio給他，再周圍給朋友轉發。「爸爸好想宣傳我的作品，他想透過他的網絡，幫我找到一些機會。」

果然，一個做油漆工程的朋友，看中了她的「壁畫」CV，認為髹油和壁畫如出一轍。於是他（亦即是我見工的老細）就投得這個髹油工程，請兩父女落搭，幫手打點。因此有些夜晚，我會跟他們父女工作，常上演一些父慈女孝的場面，有一次正在念大學的妹妹還來到工地替父親和姊姊拍沙龍照。

我問魯賓尼：「咁畫壁畫跟髹欄杆，即係有乜唔同？」她說：「髹油很格式化，覺得自己是工人。畫壁畫時我則覺得天地都是我的舞台，覺得自己正在表演呀！」我呢？髹了好多條欄杆、髹了好多個小時之後，我覺得髹油都是一種治療，尤其是下午寫稿之後，我總是期待夜晚一身爛撻撻開工，一層油漆塗在一層油漆上面，把不喜歡的東西統統幹掉！

「多謝你看見我」

魯賓尼事務所是少女Ig和YouTube頻道的名稱，她目前有多個身分，教畫班、髹壁畫、畫插畫、髹油漆。今年4月，她在屯門一個商場租了小單位做「竇」，「我不用搵好多錢，只要夠支援我的夢想就成」。她其中一個已達成的夢想，就是有個竇，跟朋友一齊做勞作，再把過程拍下來。她的勞作諸如在Ikea買了一張$79的枱，然後把它畫滿了畫；又或者某日在地上拾了好多落葉，跟朋友動手做了一棵小樹，把葉子貼上去，畫了很多個他們曾一起經歷的畫面。我睜大眼睛：「就係咁？」她說：「就係咁！一做大半日，覺得非常愉快。」

她說不論畫畫還是壁畫行業，剝削成為常態，「標書價錢愈搶愈低，但artist會為了儲portfolio，不惜低價都做」。而她最大的夢想，是做一個能付合理報酬給手下的壁畫師，「我希望透過金額讓他知道，你是值得的」。少女說自己有好多話想講，卻苦於沒有人聆聽，所以那天當我在橋上說自己是記者時，她開心到立即回我這一句：「多謝你看見我。」

■答•魯賓尼

因為屬兔所以叫Bunny，筆名叫魯賓尼。她覺得髹油時自己是一個工人，畫壁畫時則彷彿在舞台的C位表演。「不過髹油才掙到錢。」

■問•鄭美姿

自從當油漆工後，身上常出現莫名其妙的油漆痕迹，家中沒有天拿水，意外發現原來洗甲水可以去油污。髹油時覺得自己是工人，寫字時覺得自己是一線之差的罪人，危險。

文˙鄭美姿

編輯˙王翠麗

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