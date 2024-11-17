民間故宮：走入磁廠 居港日人查藏品根源 看綠金花瓷窺國際大局

【明報專訊】日圓兌港元上周跌穿5算，素愛遊日的港人戲言「又係時候返鄉下」。對居港30年、說得一口流利日語和廣東話的攝影師久米美由紀而言，日本確實是她的家鄉。美由紀心想她終有一天返日，總要買份香港記憶，便沉迷於尋找「香港製造」的舊物，殊不知愈買愈多，多到集成新書《香港百貨》，更碰巧買中近百年老字號「粵東磁廠」於1960年代出品的手繪綠金花茶具，上周三帶了它們回娘家探親。

渡/海/尋/寶

半島紅督花茶杯 日本太太至愛

穿過灰白的走廊，粵東磁廠（下稱「粵東」）第四代傳人曹嘉彥的姑姐在幫韓國客人包裝瓷器，記者從粵東兩個入口窺看，貨架擺滿瓷碟、瓷杯和瓷碗等，幾乎個個填上金彩，釉上色彩鮮艷的花木鳥獸，與極簡素淨的宋瓷大有不同，據曹嘉彥說這是傳統廣彩圖案。她續說前港督麥理浩夫人鄧麗娉（Margaret Noel MacLehose）曾專程到訪粵東，委託粵東仿造某間英國瓷廠生產的「Hogarth」圖案，繪畫一隻藍白瓷碟，那圖案後來被稱為「督花」；其後半島酒店訂製了紅色版本的茶具，這版本被稱作「紅督花」。

曹嘉彥拿出一盞紅督花茶杯，美由紀看到後雙眼發光，說：「哇，是督花！好靚啊！」1993年尾來港的美由紀，回想她初來港時，跟隨其他日本太太到粵東購物，只為看那半島紅督花，眾日本太太均對紅督花茶具嘖嘖稱奇：「她們都哇，是Peninsula那款，在這裏哇哇聲。」美由紀卻沒立即買入，她反而對其他廣彩瓷碟和匙羹感興趣。為什麼當時日本太太如此追捧半島酒店的紅督花茶具？美由紀解釋，雖然香港有不少5星級酒店，但半島酒店在日本人心中享獨特地位。她說半島酒店具歷史意義，又保留古典風格的裝潢，不少日本人仍有「半島酒店最好」的想法。至於紅督花茶具，據美由紀說那是半島酒店用於客房和下午茶的器皿。

美由紀後來再訪粵東，久違地買下紅督花茶具，圖案相同，卻不是初見的模樣。「他們（粵東）說我買的是以前的師傅畫的，每個師傅的風格不同。」再心靈手巧的師傅也不是機器，無法完全複製前人的手作，而且他們也有自己的創作喜好。美由紀憶述她買的那款紅督花顏色偏橙，花朵活靈活現，「感覺那些花有生命，我喜歡這種花，但我難以解釋（原因），總之我直覺就是喜歡這個顏色和花紋」，她認為廣彩師傅的筆法為圖案注入活力。到目前為止，美由紀帶過數十名日本友人到粵東尋寶，她強調他們不是古玩收藏家。「對普通太太、學生或遊客來說，自己喜歡就行。例如圖案淡一點的瓷器未必是好東西，但如果你自己有feel（合眼緣），便是適合你。」

微/觀/歷/史

茶杯無寫生產公司 全因中美角力

美由紀小心翼翼地打開一個方形紙皮箱，逐層揭開泡泡紙，展示綠金花茶杯和瓷碟，重現她1990年代末在上環摩羅街古物店購物的情形。當時她見到紙皮箱入面的物品被厚重的泡泡紙包裹，心想：「咦？好似有啲好嘢咁喎。」她打開一看，眼睛頓時亮了，「我本身喜愛綠色，見到那麼美的綠色（圖案），好鍾意，再看到這句英文更是發狂」。

反轉綠金花瓷器底部，印有「JAPANESE PORCELAINWARE，HAND DECORATED IN HONG KONG」，意思是日本瓷器，香港加工，美由紀興奮地說這是她家鄉出產的東西。不過她疑惑為何瓷器沒寫生產公司，於是拿到粵東問個究竟。曹嘉彥與父親曹志雄認出那是粵東使用的薄瓷胎，而且爺爺曹榮樞主理粵東時，曾出過一本粵東瓷器目錄冊子，冊子載有綠金花圖案，再對比其他1960年代繪畫的瓷器底印，確認美由紀手上的綠金花瓷器是粵東出品。

曹嘉彥續解答美由紀的疑惑，1960年代的粵東沿用代工生產（original equipment manufacturer，OEM）的模式，仍未能直銷，要由洋行或瓷莊批發瓷器，故當時繪畫的瓷器沒印上粵東標誌。話說1950年至1953年朝鮮和韓國之間爆發戰爭，當時中國和美國分別為朝鮮和韓國提供軍事支援，美國更於1951年向中國實施禁運，入口美國的產品要標明原材料不是來自中國，直至1972年美國總統尼克遜訪華，中美重新建交，禁運才完結。因為要運到美國銷售，故粵東此前繪畫的瓷器須標明是日本瓷器，香港加工。

曹嘉彥說綠金花是出口到美國百貨公司的瓷器「好通行的圖案」，但他們現不存有1960年代全手繪的同款瓷器。曹嘉彥說為加快生產速度，粵東1970年代改用圖章在瓷器印出圖案的線條，再人手填色；1980年代則用貼花紙的形式，即人手畫圖案再複印，像紋身貼紙般拓印到瓷器再釉燒。粵東近日復刻的綠金花瓷器便用上貼花紙的方法，與美由紀那款不同的是，曹志雄簡化了花朵的圖案，因為舊款的花「太多太密集，想清雅一點」，而且底部正式印上粵東標誌。

細看美由紀那套綠金花瓷器，隱約透着一點灰藍色，曹志雄告訴美由紀，粵東於1960至1970年代使用的日本瓷胎均是名古屋生產，瓷胎白中帶灰。名古屋位於日本愛知縣，剛好是美由紀的家鄉，更讓她感親切。「我生於名古屋旁邊的城市，所以這不但是日本的東西，更是我鄉下的物品。」愛知縣盛產瓷器，著名的日用品製造公司株式會社則武（Noritake）坐落於此，美由紀稱不少香港和外國酒店的陶瓷用品都是他們製造；另外「日本六大古窯」之一的常滑市則出產紫砂茶壺。

留/住/昨/日

一住30年 帶「香港製造」返鄉

雖然日本瓷器享負盛名，但美由紀從沒收藏的念頭，她笑言未來港前剛成為全職攝影師，錢全花在買相機上，在日本完全無儲過瓷器，來港後則一心尋找屬於香港本地的東西。「沒想過一留就留了30年，我當時的想法是將來離開香港時，要把那些香港物品帶回日本。」她也沒想過原來找「香港製造」的東西如此困難。

「或許我1993年來已經太遲，香港基本上沒有工廠了。」中國1978年改革開放，內地租金和薪資均較本地低廉，不少香港工廠北上發展。美由紀感慨地說來港時，香港只剩小量品牌如駱駝牌、紅A在本地生產，生活用品工廠幾乎全遷移內地，但她仍堅持找香港製造的東西。「我好欣賞made in China，made in China都靚，但香港應該都有香港的風格。我現居香港，所以想找回屬於香港的東西，就是這麼簡單。」

起初美由紀只是在街上相中好看的舊物就買回家，那時買到的碗碟瓷器大多印有「中國製造」，直到有次買到駱駝牌的暖水壺，才知道香港真的有「香港製造」。她讀過馬端納（Matthew Turner）寫的《香港製造：香港外銷產品設計史（1900-1960）》後，更捨不得「香港製造」產品失傳。她續說雖然舊時「香港製造」產品多數出口歐美等地，產品設計或要迎合外國市場，但也帶點中式風格。「每個文化都像一個圓圈般擴散。」譬如日本畫花以梅花和櫻花居多，中國則多是牡丹，而牡丹圖案常見於駱駝牌暖水壺和粵東瓷器。除了花鳥這些歷久不衰的圖案，歷史人物和傳統神話也是常有設計，美由紀收藏的1950年代駱駝牌暖水壺便是其一，上面繪有《三國志》人物趙雲。美由紀稱不少外籍人士來港，都想尋找屬於香港的物品，「因為來港生活很難得，我們之後會回鄉，想買香港的記憶，擁有香港的東西，就像買紀念品一樣」。

美由紀本來打算留港3年就走，但3年過去，恰巧碰上1997年香港回歸，便想留下來見證香港脫離英國殖民地的身分轉變，她好奇「香港將如何發展」。不知不覺居港30年，美由紀識聽、講廣東話，又懂閲讀中文，稱得上是香港人，她憶起初來乍到時只覺香港美食多元，後來漸發現港人的工作態度也值得欣賞，「很直接，會盡快解決問題，處事有彈性，懂得變通」，而她是個執著的人。

隨母親年事漸高，美由紀打算過幾年返日定居，她說日本多天災，不時有地震，家裏的東西容易跌爛，估計不能帶回在香港的全部收藏，不然心血盡毁。說起日本總想到櫻花，美由紀居港30年間，只有兩次櫻花盛開之時返日，看粉嫩的落櫻紛飛，總勾起思鄉之情，但她笑言一回港就「變回香港居民」，只顧享受香港的美食，例如點心。

聽/眾/交/流

訪問工匠 認識老品牌

久米美由紀將她多年來在香港買入的舊物收錄在新書《香港百貨》中，希望介紹香港碩果僅存的手工藝給日本人。她訪問了粵東第三及第四代傳人曹志雄和曹嘉彥、駱駝牌創辦人梁祖卿等手工藝者，曹嘉彥十分好奇日本人認識粵東的原由。

曹嘉彥：你第一次來粵東是何時？

美由紀：一九九幾年，香港回歸左右的時間。

曹嘉彥：也是來這間廠嗎？我們一九八七年搬來九龍灣工業中心。

美由紀：對啊，我跟着日本太太來的，大家都在找督花（圖案的瓷器）。

曹嘉彥：她們如何認識粵東？

美由紀：出晒名！經以前來港的日本太太介紹，二零零零年後好多日本雜誌來粵東拍攝和訪問，我自己的攝影工作也做過。我當時買了瓷碟和匙羹，但不是督花圖案，是廣彩（全稱廣州彩繪，亦稱廣州織金彩瓷），一種好有代表性的花。

曹志雄：Canton rose（廣東玫瑰）圖案在（清朝）乾隆那時已經有，至少逾200年歷史。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 黃志東、受訪者提供

{ 場地提供 } 粵東磁廠

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 周淑樺

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