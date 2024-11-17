未來城市：救救廣東話？ 不如先救圍頭話與客家話！

香港客家話故事不少與客家農耕生活有關，〈早禾坑村〉中的村民以前種禾稻及蔬菜，也有捕蟹為生的漁農。（出版社提供）

阿擇（下）和Gary（上）嘗試用「數碼人文」的方式推廣本土語言，不止寫論文，還製作故事集、網站及手機應用程式，助人自學圍頭話和客家話。

【明報專訊】4年半前以「推廣粵語達人」身分接受本報專訪的劉擇明（阿擇），說粵語生命力仍很強，需要推廣，未需要救亡。轉個頭他就跟有原居民身分的學者鄧以楷（Gary）一起救亡真正瀕危的圍頭話和客家話。聯合國教科文組織統計指平均每兩周就有一種語言滅亡，香港人要怎麼做，才可避免圍頭話和客家話成為下一個滅亡的語言？香港本土語言權威學者劉鎮發對照中外經驗，認為政府可在細微處做更多。

本地圍頭話使用人數不足1萬

不少學者、報道非正式統計指香港有200萬客家人，即約每7個香港人就有兩個。康樂及文化事務署香港非物質文化遺產清單中，127項非物質文化遺產中有8項（如舞麒麟、客家山歌、螳螂拳等）與客家族群有關。本月政府舉辦的「香港博物館節2024」，也特別在西貢上窰民俗文物館推廣客家文化和習俗。

然而，政府統計處人口普查顯示，雖然客家話是廣州話及普通話以外的第三大中國方言，但2021年能說客家話的人口只有3.6%，即不足27萬人，人數比例較2011年下跌0.5百分點。普查資料沒分別列出圍頭話的人口數據，據阿擇了解其人數更少；圍頭話同樣重要，如太平清醮、正一道士傳統及點燈等圍頭傳統，佔非物質文化遺產中7項。

阿擇是香港教育大學語言學及現代語言系助理教授，更多人因他創辦的網上粵語辭典《粵典》（words.hk），以及供少數族裔學習粵語的「冚唪唥粵文讀本」計劃認識他。他用The Language Endangerment Index（語言瀕危評分表，LEI）說明圍頭話和客家話「嚴重瀕危」：前者語言人數不足1萬，社區中只有小部分人會說，而且人數迅速減少；後者人數較多，但同樣多數只有祖輩會說，年輕人已經不懂，主要的溝通場合是家中，或甚至在家也不再使用。

他說最初加入推廣語言行列，是因為想保育自己的母語廣東話，免其因英語和普通話的普及而失勢，但漸漸發覺有其他本土語言受廣東話影響，開始式微。「我哋可唔可以建立一種意識，唔一定要某種語言贏嘅，幫更加受威脅嘅語言做多啲，令語言生態更加健康，人唔會好容易就拋棄自己母語、自己嘅文化？𠵱家好興講可持續發展，保育語言都可以一塊塊地咁（更根本），唔係一棵棵樹咁去救，令大家思想上改變。」

圍頭話、客家話式微的情况，可從長輩渴求「搣甩鄉音」的行為見端倪。Gary是在香港市區長大的屏山鄧氏圍頭人，在與阿擇合寫新書《圍頭與客家》之前，幾乎不懂任何圍頭話，「返去條村祠堂開會，長輩唔太願意講圍頭話，只會喺講家常時一兩句先會講所謂『鄉下話』」。

Gary最熟絡的親戚中，只有已過世的姑婆能操圍頭話，但他以往常常聽不懂姑婆在說什麼。阿擇補充，「一啲長輩覺得正經嘢一定要用廣東話」，也有些怕下一輩的「鄉音」影響就業，導致母語失傳。若無人發起保育，兩種語言難免消亡，如香港境內使用者人數更少的汀角話和東平洲話。

本土語言消亡 文化遺產失底蘊

早前教育局長蔡若蓮在「兩文三語運動」活動上繼續呼籲推廣兩文三語，抓住一帶一路和粵港澳大灣區發展機遇；與2003年語文教育及研究常務委員會發表的《提升香港語文水平行動方案》一樣，認為兩文三語是本港的競爭優勢。

談保育和復興未被認定具競爭優勢的圍頭和客家話，應該從何開始？語言學家、香港本土語言保育協會副會長劉鎮發認為可以參考盧森堡。該國明文規定部分幼稚園課堂使用較弱勢的盧森堡語交談，香港可在鄉郊地區學校嘗試。另外，港府自2002年起取消「方言津貼」，不再為通曉客家話的公務員發放津貼；若重啟措施，公務員會有動機學習瀕危語言，也鼓勵母語使用者在日常多多使用。

一海之隔的台灣，客家人是第二大族群，佔人口約兩成；當地政府定下70個「客家文化重點發展區」保育客家話。隨着當地政府推行「公事客語無障礙環境」，有四成七台灣客家人認為在醫院、診所使用客家話相當友善，六成認為在大眾運輸工具使用客家話亦屬友善。雖然2021年的統計顯示，整體台灣客家人聽說母語的能力下跌約8%，但住在客家文化重點發展區內的客家人，有超過七成能聽懂客家話，超過五成能講流利客家話，跌幅放緩。

自香港語文教育及研究常務委員會2008年推廣「普教中」以來，本港不時有廣東話是「方言」還是「語言」的討論。阿擇採用廣義的「語言」定義——只要是有人用來溝通的，就是語言，不再細分是否方言。而香港境內不止廣東話一種「語言」。圍頭話比廣東話出現要早得多，是12世紀宋代漢人南遷時帶來新安縣一帶（範圍包括今日香港和深圳），數百年來多種語言頻繁交流下趨同，形成通用語，是新界五大氏族使用的語言。雖然圍頭話與廣東話同屬「粵語」分支，但兩者只能勉強對話。以Gary自我介紹為例，文字寫法同為「我叫鄧以楷」，但讀音是ngo1 giu1 däng6 yi1 gai1，主要比廣東話讀音（ngo5 giu3 dang6 yi5 gaai1）升幾個調，韻母微變。

1669年清初復界令後，另一批南遷的族群把客家話帶到香港。香港客家話主流腔調為惠陽腔，不屬於粵語，不少字詞用法有差異，但比起普通話，與廣東話更接近。客家話曾經是香港交際語，連圍頭話和潮州話使用者出外時，也需用客家話交流。不過，19世紀香港開埠後，廣府人來港經商，因族群社經地位較高，教育政策向廣東話傾斜，很快便成為新的通用語。1950年代起，港英政府發展新界，市區不斷擴張，除了耕地被基建影響，圍頭和客家人也因農業生計艱難外出謀生，這些本土語言變得更弱勢。

近年香港興起本土思潮，但阿擇說圍頭和客家話比廣東話更本土。本港不少非物質文化遺產與圍頭和客家有關，如果這兩種族群的母語失傳，便難原汁原味解釋習俗，文化遺產只剩軀殼，後人難理解底蘊。阿擇和Gary亦擔心，若無人通曉鄉郊語言，看到香港地名「掃管笏」不會知道意思是圍頭話的掃把；路過「油麻地」不知以前此地種芝麻，「油麻」是它的客家話；也不知「徑、輋、窩、肚」是典型客家話用字。

「唔同嘅群體用唔同語言，係好多種唔同嘅方法睇世界。如果得番一種，其實有啲嘢係冇咗。」近年有不少朋友移民求安身，阿擇感嘆留守香港的人要進一步認識這片土地，當中本土語言比不少建築更具歷史意義。

出書用圍頭、客家話講古 附語音系統跟讀

政策未鼓勵弱勢本土語言的當下，阿擇在研究的過程中不斷聽錄音，自學圍頭和客家話，記下規律，如高低音和聲韻母的變化。 「厓安做劉擇明（ngai2 on1 zo6 liu2 cak6 min2）」，他現在牢記廣東話的「我」在客家話是「厓」，以及「明」的讀法。

香港圍頭和客家話課程不多，劉鎮發曾籌辦數個，並在YouTube「客家大學堂」頻道講課。但阿擇說課程只是入門，要在生活中多練習才能精進。他跟Gary在新書中分別整合了20個圍頭話故事和20個客家話故事，由聚星樓走到許願樹等地名典故，以及「吃山頭」與舞麒麟等習俗故事，配合本地畫師的插畫和由真人朗讀的有聲書，再附兩種語言的語音系統介紹，供讀者跟讀。其中客家話故事有拼音，圍頭話則因腔調太多，讀法不一而未附拼音。

Gary說未來繼續用民間故事的形式切入，相信會是好的推廣方向。傳統語言學蒐集素材的方式，是讓語言使用者讀數百個詞語和句子。阿擇認為一些長輩會對這樣的朗讀不耐煩，「究竟食『咗』飯圍頭話應該讀食『乞』飯、食『吼』飯還是『梟』？有啲人會覺得『喂差唔多啦，聽得明就得啦』」。相較之下，故事容易打開話題，長輩更樂意配合，對語言新手亦更友善。阿擇建議讀者「聽錄音，再一句一句跟讀，練習講平時少有機會長篇講嘅本土語言，可以練習到語言感覺，如果屋企有長輩就可以再跟佢學」。

如本身非客家或圍頭人，可怎樣學？紐西蘭的毛利人同樣面臨母語式微，毛利語研究者Jason Lovell研發facebook Messenger毛利語聊天機械人，讓新手入門，有機會交談和協助發音。阿擇亦協助香港本土語言保育協會開發「香港圍頭話及客家話文字轉語音」網站（hkilang.github.io/TTS）和Android及iOS手機應用程式，以劉鎮發等本土語言使用者的錄音，請廣東話推廣團隊「hon9kon9ize」以人工智能語言模型生成讀音資料庫，可翻譯中文字詞或句子為客家和圍頭話並發音。

「唔好意思再問人資助啦！」阿擇說自己的圍頭和客家推廣計劃，已經得到非物質文化遺產資助計劃委員會許多資助，不敢要求政府更多。那不妨從個人開始？不少港人願意花數年學日文和韓文，若對本土語言有興趣，可以問家中長輩或隔籬鄰舍一句，用周末時間學習：

可唔可以教我講圍頭話嗎？

ho2 m4 ho2 yi1 gäu1 ngo1 gong2 wäi4 täu4 wa2 ?

可以教厓講客家話麼？

ko3 yi1 gau1 ngai2 gong3 hak5 ga1 va4 mo1?

【本土語言篇】

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 鄧家烜、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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