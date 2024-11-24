未來城市：蟲禍3年管理不得法 粉嶺老榕失救

記者於11月6日到粉嶺南圍考察時，榕樹幾近枯死，樹皮裂開，但仍見少量綠葉；21日再到現場時，榕樹疑因「碳飢餓」狀態受損，不再長葉，因該樹對公眾安全構成危險，地政總署已委託承辦商移除該樹，工程正進行。

【明報專訊】鄉郊村民拜土地公，祈求保佑全家出入平安，無災無憂。粉嶺南圍有個土地公神壇，神壇後面有棵大榕樹，樹大有枯枝，禿枝漸漸生不出嫩芽，枯枝更幾度墜落恐生災。經市民投訴後，地政總署早前派員考察，左鋸鋸右鋸鋸，無補於事，認為樹木仍有潛在風險，上周四（21日）正式派人移除。自2021年起監測上述大榕樹情况的康文署前高級康樂助理員、退休樹藝師袁達成感慨，榕樹之死與蛾害有莫大關係，背後更涉及連串樹木管理問題。發展局曾表示榕樹與蛾蟲並存是正常現象，蛾蟲啃食樹葉，樹葉減少，外觀變差，但不會對樹木整體健康和結構狀况造成嚴重影響。上述榕樹恐成反面教材。

樹葉重生速度 追不上蛾蟲啃葉

記者於本月6日隨袁達成到粉嶺南圍觀察，大榕樹下放滿村民棄置的土地公牌和神像，還有垃圾，樹枝有掛過繩子的痕迹，猜想村民或許把這棵樹當作伯公樹般供奉，或當作林村許願樹般祈福。問過在村子公廁工作20多年的許婆婆，她說大榕樹下的神像和牌子都是村民丟棄的家居垃圾，「無人敢清理（遭棄置的神像），至少我不敢」。榕樹平日無人打理，亦非村民的許願樹。她續稱該榕樹以前枝葉茂盛，樹蔭至出面的行車路、公廁外行人路的梯級，去年卻見禿，不再生葉。「它原本好靚，樹葉好綠，就這樣枯死很可惜。」

袁達成說粉嶺南圍大榕樹長不出葉涉多項因素，他與義工留意到大榕樹自2021年受朱紅毛斑蛾蠶食，每年三受蟲害所侵，每次動用自身儲備修復，「一般重新長葉要用一至兩個月」。他們今年曾就榕樹蛾害致電1823投訴，「那時（樹木管理人員）應該修剪了（枝幹），這做法反而太誇張，是斬腳趾避沙蟲，因為樹木大部分食物是枝幹製造，這樣做如截肢」。他說針對蟲害應噴灑殺蟲藥，而非直接修剪，擴大傷口。

大榕樹木質部分經颱風吹襲或人為修剪受損，袁說再鋸掉樹枝會暴露其傷口。「容易有其他真菌感染，真菌感染其實可以（發展得）好緩慢，也可以沒事，但有時會似人有急病般忽然出事。」微小的傷口足以讓真菌的孢子入侵樹木。記者現場所見，大榕樹的樹皮裂開，樹幹受真菌感染長出菇類，那朵象牙白色的菇菌像一瓣椰子片，袁達成說那是多孔菌目的真菌，它是會寄生的腐生菌，能降解木材，造成白腐病及破壞樹木結構，形成安全隱患。

修剪樹木很常見，可以讓餘下的枝條獲得較多水分、養分、陽光及空間，改善樹的結構。可是，若樹木的能量儲備幾近耗盡，再剪去其枝條，會奪去它僅餘的能量。「或者他們認為修剪它能刺激生長，但再鋸它，它的傷口不會癒合，這樣會致死，這些不當修剪會令棵樹回天乏術。」

今年7月袁再到訪，只見榕樹葉已被蛾蟲啃光光，樹枝也被蛀爛，至今沒生新出葉（refoliation）5個月。食葉蛾蟲的發育周期隨氣溫上升而縮短，牠們繁殖得更快，樹葉重生速度或未能追上牠們的啃葉速度，樹葉數量減少降低榕樹製造食物的能力。榕樹消耗能量之餘，也沒綠葉進行光合作用製造食物，製造的食物不足造成入不敷支。袁達成相信榕樹因此「碳飢餓」，其生理損害無法逆轉，正步入死亡，不一定如發展局所言不會影響樹木的整體健康和結構狀况。

樹木「臉色」反映狀况

袁達成形容樹像人一樣，可以觀察臉色，若樹木尚算健康，其樹皮應保留原有顏色，例如健康細葉榕樹皮應為淺褐棕色，生病時變為深啡色，色澤暗啞。「你看它有很多古靈精怪的顏色，那已不正常。」那麼粉嶺南圍這棵大榕樹是否證實死亡，有塌樹危機？樹木腐爛和樹枝無故折斷跌落等是肉眼可見的表徵，但袁達成說每個樹藝師檢查的出發點不一樣，不能僅憑肉眼判斷，須用儀器輔助，例如以超聲波探測木質，看剩餘木質能否支撐樹木。

大埔梧桐寨村有村民自2019年向村長投訴枯樹樹枝掉落，村長曾多次致電地政處投訴，獲回覆稱該樹沒即時危險，但枯樹為村民拜神經過之地，村長憂再有樹枝砸倒村民，2022年決定自行鋸樹，卻被樹木擊斃。村長的死因研訊報道指死者不是註冊樹藝師，亦沒考取任何樹木風險評估等專業資格；曾勘察涉案枯樹的樹藝師先後3次建議「移除」該樹，並交予地政處審批。倘樹木有嚴重傾斜或打風後倒塌等即時風險，才會建議「即時移除」。

粉嶺南圍大榕樹的綠葉變枯枝，主幹和側枝等部分有不同程度的樹皮爆裂和真菌感染，顯然變得脆弱，袁達成和義工憂榕樹有倒塌風險，通報政府熱線1823，以免大埔梧桐寨塌樹意外重演。

記者向地政總署查詢粉嶺南圍榕樹的情况，獲回覆指署方今年10月28日接獲1823轉介粉嶺南圍一棵榕樹的投訴，並於同日指派承辦商跟進。承辦商檢查該樹後，於11 月8 日移除部分枯枝，地政總署審閱承辦商提交的樹木風險評估報告後，指該樹仍對公眾構成潛在風險，於是指示承辦商移除該樹，工程於上周四（21日）開展。

榕樹屬官地 無人打理

上周四記者再到粉嶺南圍考察，現場木屑紛飛，地政總署指派的承辦商人員正鋸斷榕樹部分樹枝，通往榕樹的路口用膠帶圍封，有一名穿着拖鞋的男子全程逗留工程範圍——男子叫彭心，原來那棵大榕樹是他叔父幼時親手栽種的。彭心住在粉嶺南圍40多年，他說大榕樹去年逐漸枯萎，數度有枯枝墜落，差點砸到清潔公廁的許婆婆和夜晚乘涼的村民，遂報警處理。「那墜落的樹枝有頭圍般粗，人身般長。」彭心續稱，他今年初開始致電1823申訴，投訴幾次，「斬過幾次，修剪過幾次，要真的報警才認真處理」。彭認為署方雖有跟進，但行動緩慢。「這行人路是村民出入的必經之路，還好那幾次樹枝墜落沒搞出人命，現在終於有大規模（移除）行動。」

大榕樹雖由彭心的叔父私人種植，但粉嶺圍村前土地於1980年代交予政府發展道路和公共設施，故大榕樹的範圍屬官地，變相無村民主動打理。若非枯枝跌落，危及村民人身安全，彭心不欲斬掉榕樹。「榕樹有靈性的，我們當然不想斬，我跟他們 （承辦商）溝通了，只斬到3樓的位置，餘下的部分如果有環保人士懂得救救它就好了。」

袁達成說枯枝墜落頻率無法預料，署方發現危險時應即時圍封有關範圍，警誡行人。大榕樹下的垃圾無人清理，袁估計大榕樹的土地範圍缺乏恆常管理，或是「有投訴才做」。他發現大榕樹的主幹裂開，應是無法起死回生，他感慨若能及早在整棵樹枯死前處理好蟲害，恆常施肥澆水，榕樹或許有救。

樹藝員不足 地署：精簡工作流程

袁達成與義工人手有限，沒能全面考察香港所有樹木，據他粗略統計北區和元朗區至少共有3棵大樹出現類似的「碳飢餓」情况，小型的樹木則有數十棵，「全港應該也好多」。他續稱，以前在康文署工作時，樹木管理人員會按指引巡查所有樹木，「一年起碼有兩次，不論大棵細棵都檢查」，並記錄樹木的健康狀况，包括蟲害和特殊環境改變，例如樹木附近是否突然有地盤施工。

發展局局長甯漢豪今年5月書面回覆立法會議員陸頌雄提問，表示主要樹木管理部門護理的樹木數目約有158.9萬，樹木管理人員數目有1,344人，即平均每人須負責約1,182棵樹；另地政總署管轄未撥用和未批租的政府土地，不定期護養範圍內的樹木，所涉樹木繁多，不具詳細數字，但地政總署有215人負責樹木管理。

樹藝專業人員恐不足以應付恆常管理，但袁達成認為比起發展局樹木辦事處 （樹木辦）初成立時，平均每人要負責2至4萬棵樹大有進步。目前的管理桎梏是樹木辦只承認自己是樹木政策制定部門，沒有監察執行責任；各樹木管理部門沒能互相協調，或未能執行樹木辦指引和措施，處理樹木問題的手法有出入。袁又說人手多寡只會影響執行人員的工作心態，但是「絕不會、也不該影響工作果效，政策制定、執行、監察完善才是重點」。

地政總署表示，署方自2023年起實施一系列加強「風險為本」的樹木投訴處理安排，包括精簡「須優先處理」個案（例如枯樹）的工作流程，縮短移除有潛在風險樹木的時間；承辦商移除樹木前，需在現場張貼告示列出移除時間和圍封該樹木，避免公眾人士在附近逗留；以及加強與投訴人就投訴跟進的溝通。另外，署方亦簡化了報告格式及在新植物護養合約加入優化建議，以加快承辦商的樹木風險評估及施工期限等。

【救樹篇】

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 姚超雯

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 周淑樺

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