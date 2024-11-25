老友記學禪繞畫 「大腦瑜伽」練專注

【明報專訊】禪繞畫，是在設定的空間內，用重複的線條或圖形來繪畫，是一種簡單、容易上手的畫作，毋須經驗和高深技巧，所需工具亦十分簡單。禪繞畫可讓人在繪畫簡單、有結構、密密麻麻而重複的圖案中慢慢放鬆，有療癒心靈的效用，有說是讓大腦做瑜伽。

今年5月開始，仁濟的安老院舍與10名患有輕、中度認知障礙症的老友記展開了「藝術博士進修班」之旅，其中一個篇章就是一起學習禪繞畫。

深呼吸、放鬆、感恩開始

禪繞畫，只要一張紙和一支筆就可以開始。因禪繞畫無方向、無次序要求，紙張多裁成正方形，同時方便拼合作品。而筆方面，對有認知障礙症的老友記來說，我們沒有選用正統的黑色針管墨水筆，初期改用顏色水筆，鮮艷的顏色可吸引老友記目光，較粗的線條亦讓他們更容易看清畫出來的樣子。慢慢隨着執筆繪畫的信心加強，就會選用木顏色筆，可畫出較幼細、緊密的線條和圖案。老友記亦可按自己喜愛選擇顏色。

一節約60分鐘的禪繞畫課堂中，會以深呼吸、放鬆和感恩開始。老友記認真跟着導師用鼻子慢慢吸氣，再用口慢慢吐氣。他們有時會鬥長氣，做完數下深呼吸已笑開懷，將身體和心情放鬆下來。導師會提醒大家為這份放鬆自在與平靜而感恩，接着大家一起體驗繪畫的時光。

重複I、C、S、O元素

拿起筆，就可以開始跟着導師指引，在紙上定好的邊框內，重複地、隨意地畫不同線條，就像I、C、S、O這幾個英文字的線條。禪繞畫所畫的就是5個元素：點、直線、曲線、弧線和圓。用筆畫這5種元素，就可以了。所以，人人都做得到。

一開始時，老友記都說怕自己畫不好，導師常會聽到這些聲音：

黃院友：「幾十歲人都無執過筆，點畫得到啊？」

林院友：「姑娘，我隻手震呀，畫得唔靚呀！」

找到「靜與定」 協調手和腦

導師和工作人員會陪伴和鼓勵院友，讓他們不要擔心畫得怎樣，只需反覆地一筆接一筆去畫，專注在筆上，再運用圖形拼湊與組合，最後，他們都會得出美麗而獨一無二的作品，作品亦會反映出各人的風格。活動目的主要是訓練老友記專注力；包括聆聽指示的專注、留心邊框範圍的專注、手部執筆大細力控制的專注等。其實畫什麼？不是重點呢！重點是希望透過一筆一畫的過程，找到內心「靜與定」，感到專注、放鬆、愉悅和減壓。我們鼓勵老友記，只要用心就能創作出美麗的圖畫。透過繪畫，老友記又可多作互動，同時協調運用手和腦，有助活化大腦，減慢退化的速度。

沒有對錯 毋須修改

禪繞畫是反複地畫着簡單、有規則的線條和圖案，與很多認知障礙症患者愛重複、愛排列整齊的特質很配合。他們都愛密密麻麻重複地畫，直至填滿設定的空間，畫禪繞畫能發揮他們的長處。在堂上看到老友記坐定定、全神貫注認真的樣子，真是超出了我們最初的想像。因為大家實在太專心，往往忘記時間，轉眼就要落堂了。

沒有比較和對錯，不用修改，亦不需要和其他人一模一樣。當整張紙畫滿後，再寫上自己喜歡的簽名。完成後，我們請老友記將它拿在手上，把手臂伸直，以一隻手臂的距離欣賞自己的作品。就算剛剛有畫錯的地方，也好像不見了。

每次活動，目標就是要完成圖畫，這亦是對耐性的訓練。禪繞畫教大家以感謝與欣賞作為開始和結束。我們把所有作品拼合在一起，一齊去欣賞；記着看的時候不用近距離地放大瑕疵，因而忽略整體的美好、忽略過程中彼此的鼓勵和欣賞。課堂末段往往能看到老友記嘴角微笑和心滿意足的表情，期待下一次的相遇。

文：劉漢恩（仁濟醫院華懋護理安老院一級職業治療師）

編輯：梁小玲

美術：劉若基

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