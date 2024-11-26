聖誕提早狂歡打卡 免費睇馬戲 漫遊巨人國

大家可以在極光冰屋跟巨型LED熒幕上的可愛雪狐「捉迷藏」，而在地上飄蕩的小企鵝氣球，更可把它們帶回家；NF Touch會員只要在12月20至22日上午11時至晚上9時，以即日在商場內憑電子消費滿$500可獲氣球1個。（商場提供）

【明報專訊】還有一個月就到聖誕節，各大商場的聖誕裝置已經準備就緒，等候大家到來。喜歡熱鬧的你，可以先到港鐵商場欣賞「香港馬戲團」各種雜技演出，然後一家大細到海港城的聖誕「巨人國」打卡，與由紅色聖誕帽放大而成的10米高聖誕樹合照，好玩又有趣。若你在蜜運之中，就不能錯過利東街的飄雪場景，還有新城市廣場的室內飄雪光影溜冰場，手拖手在冰上起舞。

與其在聖誕假期人擠人於景點前打卡，何不提早欣賞聖誕裝置兼影靚相。

青衣微笑小熊發放正能量

今個聖誕，港鐵商場邀請了「香港馬戲團」於旗下五大商場：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及圍方舉行馬戲巡迴大匯演，除了與馬戲相關的主題裝置，在12月21、22、25及26日，「香港馬戲團」派出近30人，於上述五大商場巡迴演出全新劇目《水晶之夢》，以如幻似真的水晶球為概念，帶出各項令人目不暇給的馬戲雜技表演，如花式呼拉圈、絲帶舞、空中舞等，帶領大家進入奇幻世界。

青衣城除了有6米高的聖誕樹，更有微笑小熊帶大家走勻五大馬戲打卡場景，包括摩天輪、炮彈飛人、馬戲團戲棚大帳篷等，希望大家跟小熊一樣擁有正能量。●

夢幻聖誕馬戲樂園

日期：即日至2025年1月1日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：青衣城1期1樓中庭

查詢：2186 7284

《水晶之夢》巡迴演出

日期：12月21、22、25及26日

時間：下午2:00、3:00及5:00

地點：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及圍方不同時段演出，詳情留意商場網頁

尖沙嘴賞田中達也傑作 聖誕老人縮小了

今年海港城的「The Big Little Christmas」大型戶外聖誕裝置，連日本男神木村拓哉女兒木村光希（Kōki）也專誠飛來香港打卡。這個設計靈感來自日本微型攝影藝術家田中達也的聖誕微模型，大家在海運大廈露天廣場不但可看見放大版的顏色筆、絲帶架、朱古力和士的糖，還有幾本由巨型「書籍」堆疊出5米高的巨型聖誕木屋，以及由紅色聖誕帽放大而成的10米高聖誕樹，走在它們前面拍照，瞬間成了螞蟻看世界般，十分有趣！而海運大廈通往天星碼頭的中央樓梯，過往均是全城聖誕的打卡焦點，今年以8米高巨型木製聖誕倒數月曆作主題，加上樓梯兩旁放置多棵銀色聖誕樹和巨型波波裝飾，無論在日光照射下抑或晚上亮燈後，都能拍出不同感覺的打卡照。

如想認識多點田中達也，記得到海洋中心二階的海港城美術館欣賞Countdown to Mini-mas微模型展覽，當中展出25件由他全新創作的微模型，包括杯子蛋糕變成的聖誕小木屋、棉花棒化身而成的雪人，細緻得來又趣致，是個非常應景的聖誕展覽呢！●

The Big Little Christmas

日期：即日至2025年1月1日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：尖沙嘴海運大廈露天廣場

查詢：2118 8666

利東街飄雪下漫步 「幻影雪鹿」飛越半空

要影靚靚打卡相，浪漫飄雪是不可缺少的「道具」。利東街飄雪匯演每年都吸引不少人前往取景，今年由12月1日開始，逢周五、六、日、公眾假期及除夕晚上7時、8時及9時均舉行每節15分鐘的「聖誕飄雪匯演」，讓大家在漫天飛雪與聖誕燈飾照耀下，與摯愛和親友漫步於雪花飛舞、燈光閃爍的聖誕大街。今年聖誕裝飾包括有橫越中庭半空闊27米、以布魯日傳統蕾絲工藝為設計藍本的聖誕燈光裝置「幻影雪鹿」，以及8米高的「蕾絲裝飾聖誕樹」，加上滿佈多個蕾絲圖案聖誕樹與巨型聖誕花環的200米的林蔭步道，讓大家猶如置身歐陸小鎮。●

Dazzling Christmas

日期：即日至2025年1月1日

時間：上午10:00至晚上11:00（每日下午5:00亮燈，12月24至26日及31日延長至午夜12:00）

地點：灣仔利東街

查詢：3791 2304

沙田「雪地」溜冰 尋螢火蟲舞蹤

在荷里活聖誕主題電影中經常會出現主角在戶外溜冰的場景，大家想不想試一下呢？沙田新城市廣場今年於1期3樓中庭設置一個近2000平方呎的室內「飄雪光影溜冰場」，讓大家在香港也能享受冬日限定的雪地溜冰體驗。場內不但有逾10米高的巨型聖誕樹及多款聖誕燈飾，周末及公眾假期更會加添飄雪效果，與愛人手拖手一起在飄雪下的冰上起舞，太浪漫了！這個溜冰場毋須入場費，只需成為The Point會員及追蹤新城市廣場任何指定社交平台帳號，即可換領30分鐘的溜冰體驗券1張及免費借用溜冰鞋和基本裝備。

至於戶外平台Chill Park，設有5米高吹氣聖誕老人公仔及13米高巨型聖誕樹，但最特別是荷蘭團隊Studio Toer設計的逾百顆「螢火蟲」舞動燈飾，當夜幕降臨，閃亮燈泡猶如螢火蟲般在你身旁起舞，最適合拍片與朋友分享。●

飄雪光影溜冰場

日期：即日至2025年1月1日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：沙田新城市廣場1期3樓中庭

螢火星光園 @Chill Park

日期：即日至2025年1月1日

時間：上午7:00至晚上10:00

地點：沙田新城市廣場1期3樓Chill Park

查詢：2684 9175

啟德冰村與雪狐捉迷藏 帶企鵝回家

聖誕節，我要去北極探北極熊，到南極探企鵝！這個異想天開的願望，今年可以在AIRSIDE實現啦！商場與以皮革工藝聞名的設計家飾品牌Zuny合作，於2樓中庭設置一條「冰村」，除有冰屋、湖泊場景，一群來自冰雪國度的極地動物朋友，包括馴鹿、北極熊、海象、鯨魚、企鵝、雪狐等，驟眼看是一隻隻皮革公仔，但其實當中只有一隻是由皮革製成，這就要考考大家的眼光把它找出來了！現場更設VR遊戲「冰極航行」，讓大家與企鵝一同乘坐橡皮艇探險。此外還有一連串活動包括小企鵝造型氣球換領、聖誕老人見面會、聖誕及跨年市集、毛孩街「毛孩飄雪Winter Wonderland」等，記得留意AIRSIDE官網公布。●

冰村奇遇記Polar Friends Village

日期：即日至2025年1月1日

時間：上午10:00至晚上10:00（體驗開放時間上午11:00至晚上9:00）

地點：啟德AIRSIDE 2樓中庭

查詢：2686 0333

文：顏燕雯

編輯：梁小玲

美術：朱勁培

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