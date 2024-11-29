圖文遊戲（三）的得獎人將獲得《開眼》「接觸」系列封面作品之四：李香蘭《戴上藝術眼鏡看世界》的原畫。

圖文遊戲（二）的得獎人將獲得《開眼》「接觸」系列封面作品之三：貓珊《午夜香港》的原畫。

圖文遊戲（一）的得獎人將獲得開眼「接觸」系列封面作品之二：區華欣《第三隻眼》的原畫組合。

【明報專訊】幾位藝術家早前為《開眼》周年主題「接觸」（Encounter）創作封面，畫作和文字接觸讀者，相關的圖文遊戲也讓讀者接觸我們。現在就讓此一接觸推至更廣，我們精選了部分得獎人的文字和照片，且看他們想跟何物交換身體、夜半有何魔幻偶遇，又在日常事物見出何種有趣。此外，尋寶遊戲也獲得讀者支持，此版一併公布得獎者名單，祝大家來年在西九文化區M+及香港故宮文化博物館，以至更廣闊的領域，與藝術文化有更多接觸。

圖文遊戲得獎者作品

圖文遊戲（一）：身體交換（50字內寫出想像）

獎品：開眼「接觸」系列封面作品之二：區華欣《第三隻眼》的原畫組合

1）得獎人：葉啟婷

當貓好，當他家的貓更好。我最喜歡趴在主人大腿，聞着淡淡肥皂香，感受暖暖的體溫。手表傳來震動，夢醒了。

2）得獎人：羅文懿

大腸裏偶爾會塞滿一團團的東西，在出口處連接一隻嘴巴，把昨日的經歷經消化後道出，而不只是厭惡地排走，或許更舒暢。

3）得獎人：陳智廷

電影院裏，失蹤的中國女性和柬埔寨鱷魚交換了身體。下一場的印尼母親，在自家養的鱷魚眼淚中，看見了老公。

4）得獎人：ahtong

如果可以同一嚿雲交換身體嘅話，

我嘅身體形態就可以隨着天氣變動，

時肥時瘦，時黑時白，時笑時喊，自由自在。

5）得獎人：譚羽浩

我看見蘭花

他看見磚瓦

你看見維民所止

他看見雨點散落

你看見絕望的路徑

我看見一氧化二氫破壞社會安寧

交替

臣服

6）得獎人：Joe Lam

貝葉脈剔透，眼白紅筋蟻裂，瞳孔晶軸迴旋，晨露葉尖散溢，記憶沿脈泌入心瓣。嘭嘭，犀牛腳掌踏裂泥地。

7）得獎人：Chee Kay Chan

世界一暗，視線分裂為數十個窗口，手掌腳掌扒在一個巨大靜物上，已是黑色的手不安地揉搓着，蒼蠅拍動翅翼一頭撞死了。

8）得獎人：Tricky

不是想像，已是現實：「眼睛」移去摺機度；「耳朵」植入手機；「腦袋」上了智能手機身……從此以後，五感、成個身體上了部iPad身。

圖文遊戲（二）：香港夜半魔幻偶遇

獎品：《開眼》「接觸」系列封面作品之三：貓珊《午夜香港》的原畫

得獎人：Isaac Wong

跟你一樣，我常常到山城玩耍，不過此山在九龍，不同彼山。我在工作中認識，這個名字叫「失眠會舍」的奇怪團體。單看名字看不懂，再看介紹，也看不懂——說自己既關注社區、城鄉，又做藝術。發起人C聽聞我是山城居民，馬上邀請我加入「山城街坊會」（只是一個Signal群組）。

（被）入會後要做什麼？他說約出來吃飯，與他和群組中兩個陌生人類。見面當日，最早到的一人，遲到了2小時。OK，上班累透了，我決定先回家睡覺，你們要吃糖水再叫我。怎料這些人再找我時，不要甜品，而要去一座以前地面層是電影院的舊唐樓，上天台「飲茶」……C把頂樓當成自己家，自樓梯間油漆桶把吊牀信手拈來，不徐不疾，走到能看到九龍東全景的石屎天台，轉個身即是獅子山。那天是不能公開悼念該悼念的事的一年六月，山岳著鬼魅紫色，被叢生野草圍繞的大家吸了兩口煙，各自側身在吊牀睡去。（選段）

圖文遊戲（三）：日常生活拍出有趣

獎品：《開眼》「接觸」系列封面作品之四：李香蘭《戴上藝術眼鏡看世界》的原畫

得獎人：Mak EC

作品：聊天

尋寶遊戲及答題遊戲得獎者

尋寶遊戲

正確答案為：崇源溯古見文明

答題遊戲

Q1答案為：法國大革命；Q2答案為：《長草地與蝴蝶》。

以下為遊戲綜合得獎者名單，得獎人分別獲得故宮或／及M+會籍：

（主要按姓氏筆劃排序）

石思晴

江玉怡

李仲欣

李慧菁

何秀琼

何煥好

吳芷倫

吳家宜

岑詠琴

沈斯誼

呂麗雲

周昕希

周綺革

林泳珊

林靖珊

林麗潔

冼詠詩

施敏

胡偉強

倫文浩

陳文娟

陳凱瑩

陳慧敏

張佩琪

張嘉詠

梁美珊

梁家寶

梁惠菁

梁新兒

梁鳳兒

梁麗琪

莫錦端

黃安華

黃明德

黃金龍

黃振賢

黃嘉欣

黃麗雪

馮美娜

馮惠儀

葉巧玲

楊永翔

楊杰

楊詩盈

董筱雨

廖美玉

趙靄君

鄭仲賢

黎明朗

劉欣儀

劉穎詩

潘若蘭

樓贇

賴嘉欣

盧鳳儀

鄺靜文

駱競儀

謝嘉盈

蕭杏旨

關幸兒

龐耀誠

蘇智祥

（按首字母順序）

Carey Li

Catherine Tsoi

Chan Yau Tuen

Daniel Fung

Janice Lam

Justin Ng

Kasze Lee

Ka Yi Luk

LAI Ka Kit

Lam King Fai

Leung Chung Lun

litszyan

Miss S Li

Ng Kam Fong Fanny

Oi Ping Chan

Poon Ka Cheuk

Sara Li

TAI CHI MING

Tam Wai Kuen

VG Chan

Wini Lai

WONG MEI YAN

YICK Sze Man

以上得獎者稍後會個別收到專人聯絡，通知領獎詳情。

[開眼 焦點]