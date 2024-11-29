【香港】女扮男生 《木蘭》《英台》大異小同

【明報專訊】9月、10月，兩齣大型舞劇——中華文化節的《明月耀香江——寧波市演藝集團：舞劇〈花木蘭〉》，以及香港芭蕾舞團的《梁山伯與祝英台》，先後在香港文化中心大劇院上演。有趣的是兩劇皆取材自古老民間故事，皆是主角女扮男生展開故事，各自的選材和處理可見到內地和香港不同的藝術活力。

舞劇《花木蘭》，不像香港芭蕾舞團的《梁祝》有芭蕾的框架限制，編舞選擇以武術融入當代舞蹈，結合民俗舞和音樂，演員演前都需要接受武術訓練，花木蘭和衛將軍的雙人舞亦以對打為主，而木蘭照鏡的群舞便突顯傳統舞蹈女性婀娜姿勢。飾演花木蘭的女主角郝若琦由頭帶到尾，在剛毅與柔情之間不停轉換，激烈對打後緊接抒情舞段，對舞者的技巧和體能都是大考驗。

《花木蘭》團隊編舞雖然不受芭蕾的拘束，但在劇情鋪排方面依循內地大格局的喜好，根據《花木蘭》內地公演較詳盡的劇情簡介，這部舞劇「以孝、忠、勇、節、愛為主線進行串聯」，五大主線之中又以孝、忠、愛較為吃重。雖然，劇情安排了《木蘭辭》所沒有的男主角衛將軍（夏天飾演），但二人的愛情線似有還無。愛的主線更多放在反戰、民族共融的大愛上。

反觀，香港芭蕾舞團的《梁山伯與祝英台》，雖然有芭蕾的框架，但內容信息上則沒有太多背負。以往不少《梁祝》影視或舞台作品，都強調梁祝一個是窮書生一個是富家千金的階級差別，編舞胡頌威和麥靜雯卻沒有放大貧富或階級的議題，除了把重點放在芭蕾不能沒有的愛情線，如梁祝初次邂逅，二人在書院同牀的錯摸與幻想，以及十八相送的繾綣，另一個重點是父女情，上半場祝英台和父親的雙人舞溫暖親密，至下半場的父女雙人舞轉為哀求和冷漠。

胡麥二人在芭蕾的框架內加入了不少當代舞、中國舞的元素，如書院學生一起跳的書桌舞，是當代舞常見的手法。而祝英台的群舞則用中國舞常用道具的扇子。芭蕾舞蹈亦盡量發揮舞者長處，雖然騰空的動作不多，但男女主角雙人舞巧妙利用二人柔軟度和默契，營造出不同階段的戀愛感覺。

葉錦添為《梁祝》設計的服裝準確地呈現每個角色的個性，布景設計則用盡了香港文化中心舞台的高度和深度，營造拱橋煙雨，營造梁祝書院生活的浪漫氣氛，開場時祝家頂天立地的高門，讓封建、父權的壓力不言而喻，尾段出嫁、投冢的經典場面則運用舞台的深度增強震撼力。

舞劇《花木蘭》由舞台設計到舞蹈編排都以圓的意象貫串整個作品：象徵花木蘭女兒身的銅鏡，還有編創強調使用的旋轉舞台也是圓形，在空間運用和敘事都相對保守。《梁祝》的胡頌威和麥靜雯都有內地學習或生活的背景，在香港這個創作環境，令他們能融合內地、香港，以至海外的編創元素，做更沒有文化包袱的藝術創作。

作者簡介：資深藝文記者，藝評，製作人

文：Ida

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