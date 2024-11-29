舊物救星與時間競賽 搶救結業老舖寶藏

得光眼鏡用來為客人驗眼的電筒。記者看着這支電筒，就如千禧後見到轉盤電話一樣，難以想像它的用途。（Eddie提供）

Eddie說由於時間太趕急，起初沒有打算保留榮益大押的巨型招牌，不過幸得鄰舖老闆娘的幫助，招牌避過被送往堆填區的下場。（Eddie提供）

【明報專訊】隨意逛街，可能會在街頭巷尾遇到「吉舖」，雖然未知能否延續「執10間開16間」的統計數據，但新店始終難以取代開業數十年的老店。專門售賣懷舊物品的「店小二小店」，創辦人近年原來開闢了新戰線，專門蒐集結業老店內有歷史價值或故事的舊物。他每次都得跟時間競賽，用最快速度「斷捨離」，將有意義的舊物拯救出來。

如果對懷舊物品有興趣，相信都曾逛過深水埗南昌街的懷舊物品店「店小二小店」，甚至忍不住將店內琳琅滿目的舊物帶回家。店舖雖然曾一度遷往較廉租的黃竹街繼續經營，但最終還是敵不過新冠疫情，在2021年5月被迫結束營業。創辦人之一的Eddie說雖然實體店消失，但他未有完全放棄，而是轉到各大小市集擺檔。

「疫情改變了一切，當時有太多不確定因素，以為多捱兩年便可，但到現在仍是很難看到前景。」他強調不敢投入大量資金租街舖，不過在今年5月，他還是決定在銅鑼灣灣景廣場重開實體店，「始終這些舊物都要讓大家看到，否則便沒有意義」。不過，新店開得低調，如果不是碰巧闖進那個鮮有人流的「死場」，相信很難得知店小二小店已重開。而他較早前也在上環西港城內開辦期間限定「店老二老店 老店記憶展示館」，展示數十件從香港結業老店蒐集得來的舊物，當中便包括了逾半世紀歷史、現已搬遷及頂手給新經營者的榮益大押的招牌。

清理雜物執到寶 發掘人情味故事

由「店小二小店」衍生出「店老二老店」，Eddie說源自一次蒐集結業老店舊物的經歷。他說2020年時得知有80多年歷史的永昌成疋頭店將會結業，得到店主許可，他在店內搜尋一些有歷史價值的東西。當時他曾走進已被塵封多年的閣樓，內裏塞滿了布料、衣車和雜物，幾經折騰，竟讓他翻出一幅包裝布上附有清朝印章的布疋，估計布料是由清朝流傳下來，「時任店主也不知道有這疋布料，如果就這樣丟掉實在可惜」。這次經歷，讓他開始關注搜救老店舊物的重要意義。

在Eddie眼中，老店每件舊物都有故事，例如他曾在油麻地榮益大押找到一幅開業時由同業送贈舊店主的賀禮，上面列有很多行家的名字。作為平面設計師出身的他，對這類紙本文物特別感興趣，不過當時頂手的新店主看到名單上有認識的老前輩名字，希望保留，Eddie想也沒想便交還對方，「有人珍惜當然是好事，好過我拿回去放倉」。

另一個令他印象深刻的是一間下葵涌安置區樓梯底下的小店──「華興鐘錶」的故事。這間鐘表維修店早在上世紀80年代結業，老闆當時將店內一個流動維修櫃枱搬回石硤尾白田街的家中擺放。老闆過世後，女兒請Eddie到家中回收舊物，他將櫃枱搬回倉庫清理時，竟在其中一個櫃桶內發現一卷面值數萬元的錢幣，估計是老闆暗中留給女兒的資產。他立即通知對方取回，對方感動之餘，還跟他分享了父親的創業故事。「原來老闆最初在其他店舖做學徒，後來自立門戶在青山道樓梯底開設華興鐘錶，靠着維修鐘表養活一家人。從遺留下來的工具可見，當年他一個人包辦大鐘、腕表的維修工作，很不簡單。」這類樓梯底店舖已經漸漸消失，Eddie慶幸能為這段歷史留下紀錄。

做「劊子手」 幫店主斷捨離

要找到即將結業的老店也非易事，除非是光榮結業，否則店主很少張揚。Eddie除了靠行家或專頁追隨者報料，平常逛街也會特別觀察老店的狀况。「結業會有些徵兆，以中藥店為例，如果店主將生財工具如藥罐、切藥刀等也拿出來賣，多數就是要執笠了。」他說與店主溝通也講求技巧：「特別是拆招牌這種事，在傳統觀念中不吉利，所以必須跟店主打好關係才有機會成事。」

就算獲得店主許可，每次到老店搜救舊物都是與時間競賽。「店主通常趕着交吉，只給一兩天時間，更多時候是店內已有搬運工人在清場，會覺得你在妨礙他們收工，因此必須快速決定要保留什麼。」Eddie說在這多年間，約處理過20間老店的結業個案，被拒絕的更有數十間之多。雖然自己也不算蒐集很久，而且近年還已經謹慎選擇，但倉庫還是被塞爆，「可以想像，每日消失了的舊物真的很多」。

面對數量龐大的老店舊物，Eddie不得不取捨。「一間有數十年歷史的老店如榮益大押，動輒要出動兩架斗車丟棄物品，我們不可能全收。」所以他只挑選最能代表，或是與自己有聯繫的舊物——那些他與店主或其後人有深入交流，反映了老店故事的物件。「如果舊物只是收買回來，我只會視它為貨物出售；相反如果有故事，我自己便會不捨得賣，好像囤積症那種感覺。」

事實上，Eddie也明白來找他幫忙的老店店主或其後人，某程度是找他做「劊子手」：「他們覺得有些舊物應該有用，但自己又不願保留，所以會找我過來代下決定。我覺得這種想法也對，不少物品都不應該輕易丟棄。」他自嘲自己有豐富「斷捨離」經驗，「有人說我像劊子手，但都無辦法，因為總得有人做這件事」，唯有希望有更多機會展示這些舊物，令它們不至於被塵封在倉庫的角落。

上環舊物市集 尋心頭好

店小二小店和同樣專門售賣懷舊物品的大年華，由11月30日至12月15日期間連續3個周末，於上環西港城合辦「實體節」市集，第一周主要展出和售賣印刷類物品如舊書、古書、雜誌和繪本，第二周市集主題是古著和中古物品，最後一周主題則為香港專題和香港製造，喜歡舊物或香港歷史的人，不妨到場看看能否帶回心頭好。港式書法收藏家及平面設計師歐陽兆晉亦與店小二小店合作，在同場G27舖舉辦「書道·歌詞·舊物·貓貓」展覽，展出結合港式書法與舊物的藝術創作，探求保育舊物的形式及意義。

「實體節」市集

日期：11月30日至12月15日，連續3個周六、日

時間：中午12:00至晚上7:00

地點：上環西港城地下大堂

查詢：fb@shoplittletwo

文：周群雄

設計：賴雋旼

編輯：梁曉菲

電郵：friday@mingpao.com

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