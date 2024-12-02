愛寵發放心靈良藥 輕撫減壓 排解寂寞

何樹勛兩間診所共有11隻貓，他記得每一隻的名字。左是小虎，右是可愛。（作者提供）

【明報專訊】年輕一代很多人都不願意生兒育女，改而飼養小貓、小狗、倉鼠、兔子等，並暱稱為「毛孩」。我家世代都有豢養貓、狗，到我這一代依舊沒有改變，家裏曾經養過最多7隻貓和狗。現時家中有1隻狗，而兩間診所共有11隻貓，因為診所有中藥房，養貓可以防治鼠患。這些貓、狗陪伴我度過不少歲月。

家裏飼養的是一隻唐狗。每次回家，牠都會熱烈地歡迎我。牠認得我是主人，我又時常給牠美食，因此對我特別熱情。

叔公是我的中醫啟蒙老師。我幼年時在鄉村生活，晚飯後經常與其他小朋友圍坐叔公身旁聽他講故事。他很喜歡貓和狗，時常說牠們生病會懂得自己找合適草藥，喝清涼山泉水，尋常發熱、屙、嘔、肚痛等都能夠快速康復，稱讚牠們天生的本領勝過人類。

時代不斷進步，為動物治病愈來愈受到重視。除了現代醫學，中醫治療用在動物身上也日趨普及。美國早於1970年代已成立國際獸醫針灸協會（IVAS），大力推廣動物針灸技術，隨後英國、澳洲、法國等國家相繼效法創立同樣機構。中醫的理、法、方、藥，應用於人類或動物身上的原理相似，現時採用中藥、針灸、穴位按摩等中醫方法治理寵物已成為新趨勢，這是動物醫療新一頁，也是商業模式新契機。

放狗活動筋骨 交友分享心得

我的唐狗雖然得寵，但不會亂闖禁區（例如寢室），平常會靜靜地躺在我身邊，陪伴我一起觀看電視。閒時輕撫牠的身軀，我的身心均感到非常鬆弛舒適，很是愜意。有時候帶牠出外散步，牠會圍着我團團打轉，昂首吐舌，甚為興奮。放狗散步既可活動筋骨，鬆弛神經，又可經常結識到新朋友，彼此交流養狗心得，也算得上是賞心樂事。

每次出門遠行，我都會囑咐牠要守好本分。牠聽得懂人話，牠的低鳴聲聽來充滿無奈。

狗是人類最忠實的朋友，一旦認定你是主人，永遠也會跟着你，守護着你，主人所獲得的慰藉與愛護是無法衡量。

貓兒性格高傲，內心世界不如狗單純，了解牠們甚至比了解病人更難。喜歡貓的人會覺得其動態舉止很「萌」，常把角色顛倒，自比為「奴」，欣然稱呼貓兒才是「主子」，這點我難以苟同。閒時我會撫摸牠們，怡然自得。診所內的貓都知道我是主人，才會稍為容忍我的撫摸，換上別人可能有截然不同的反應，病友請勿模仿，否則後果自負。

動物輔助治療 減焦慮壓力

貓、狗跟隨人類一起生活最悠久，是最為常見寵物，牠們對人類養生具有積極正面作用。台北市醫師公會一篇學術專論《輔助治療犬之相關法規及實際執行狀况》提到，19世紀南丁格爾發現小動物能夠輔助軍人傷口加快復元，又對長期病患有心靈療效。動物輔助治療概念逐漸形成，實驗證明犬、貓、兔、馬等可在輔助醫療中發揮到一定功效。論文又指出動物對人類付出無私的情緒支持，尤其對重症病人，動物輔助治療證實可以減輕病人焦慮、憂鬱、壓力等狀態，那是經過嚴格科學檢測數據所作出的結論。

何樹勛

（中醫何樹勛行醫超過半世紀，踏進耄耋之年，繼續忙診症、做義工、打籃球、唱歌玩樂。親自執筆分享下半場樂活養生良方。）

文：何樹勛（佛教華夏中醫學院院長）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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