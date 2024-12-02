健康點滴：睡覺期間窒息數百次 增猝死風險

戴上正壓呼吸機，把加壓的空氣傳送至鼻腔，撐開呼吸道，保持氣管暢通減少缺氧。（utah778@iStockphoto）

【明報專訊】香港有逾10萬人受睡眠窒息症困擾。患者在睡覺時會經歷多達數百次呼吸暫停，血液含氧量在窒息期間下降，患者會因缺氧而醒來以回復呼吸。每次暫停呼吸持續數秒至1分鐘不等，嚴重影響睡眠質素，令他們日間缺乏精神，影響工作及身心健康之餘，更會增加猝死風險，絕對不容輕視。

無論任何年紀，都有可能患上睡眠窒息症，有研究指香港分別有4%成年男性及2%成年女性罹患此症。高危人士包括長者、肥胖、下顎細小或頸圍粗、心臟病人、糖尿病或中風病人、早產嬰兒、甲狀腺功能過低者，以及鼻中隔彎曲、鼻骨移位、鼻瘜肉患者。此外，酗酒、吸煙，以及服用鎮定劑、安眠藥人士，都會增加患病風險。

血壓上升 增心臟負荷

患者因睡眠期間短暫停止呼吸而經常轉醒，睡眠質素受影響，導致日間難以集中精神、記憶力衰退、頭痛、反應變慢；即使早晨醒來仍然感到疲倦，白天常常渴睡。病情嚴重者，身體持續不斷缺氧會導致嚴重併發症，包括血壓上升、心臟負荷增加，繼而增加患上心血管疾病、心衰竭、中風甚至猝死的風險。

懷疑患睡眠窒息症，應盡快求醫，接受睡眠測試。多頻道睡眠測試（polysomnography）是常用診斷方法，記錄患者睡眠時的腦電圖、眼球活動、下巴及腳部肌電圖、口鼻氣流量、呼吸時胸腹移動及血氧等數據，以作分析及診斷。

睡眠窒息症分為3大類，包括阻塞性、中樞性和混合性。最常見為阻塞性睡眠窒息症，大多因睡眠時上呼吸道受阻而變窄，空氣無法順利進入肺部；肥胖、咽喉組織過多、肌肉鬆弛者風險較高。中樞性睡眠窒息症是因腦部中樞神經系統無法傳遞指令至控制呼吸的肌肉，引致間歇窒息；曾經中風、腦部受創、服用某類止痛藥或先天疾病等，都會引致中樞性睡眠窒息症。混合性則是同時患有阻塞性和中樞性睡眠窒息症。

戴呼吸機 側睡 減肥 戒煙酒

美國睡眠醫學會把睡眠窒息症的病情分為3級，取決於每小時發生睡眠窒息的次數。

睡眠窒息指數

（Apnea–Hypopnea Index，AHI）

•正常睡眠：每小時少於5次

•輕度睡眠窒息症：每小時5至14次

•中度睡眠窒息症：每小時15至29次

‧重度睡眠窒息症：每小時30次或以上

醫生會按照病情，決定適合治療方案。常見是使用正氣壓呼吸機，睡眠時戴上，機器把加壓的空氣傳送至鼻腔，撐開呼吸道，保持氣管暢通減少缺氧。患者亦可透過改變生活習慣，例如健康飲食、減少煙酒、培養運動習慣來改善病情；以側睡代替仰睡，減少因吊鐘（喉嚨中間）或舌頭阻塞氣道。肥胖人士可先減重，再看睡眠窒息徵狀有否改善。

視乎病情 訂製牙膠或開刀

醫生亦會視乎患者情况，決定是否需要佩戴由牙醫倒模製作的牙膠，防止睡覺時舌頭塌後引致呼吸道受阻。如成因是口腔肌肉鬆弛，可由醫生、言語治療師等教導患者練習口、喉、頸等部位的強化運動，增加肌肉張力減少鬆弛。部分患者因生理結構引致窒息，可由醫生診斷是否適合手術治療，手術可分為鼻腔、口腔、舌和咽喉4大類 。

自我評估日間打瞌睡程度

透過艾和夫瞌睡評估表（Epworth sleepiness scale），可了解自己是否有日間打瞌睡。11分以上表示可能有打瞌睡問題，過度瞌睡可由多種不同的睡眠病症引起，建議求醫。

打瞌睡情况

從不打瞌睡=0分

很少打瞌睡=1分

間中打瞌睡=2分

經常打瞌睡=3分

˙閱讀時……□

˙看電視時……□

˙在公眾地方（如戲院或會議中）坐着不動時……□

˙乘不停行駛的汽車1小時……□

˙情况許可下在下午躺下休息……□

˙坐着與別人談話……□

˙午餐後安靜坐着（沒喝酒）……□

˙在車廂內，因塞車停下數分鐘……□

評估僅用於識別過度瞌睡，不能作診斷睡眠窒息症之用。如對自己及家人的睡眠狀况有任何疑問，應盡早求醫，尋求專業人士協助。

文：鮑樂怡

（深水埗地區康健中心護理統籌主任）

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