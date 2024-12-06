西九伙中生代劇團創作 拓觀眾群 盼建「晉升階梯」

【明報專訊】2024年快完結，還記得今年看過什麼印象深刻的劇場作品嗎？西九文化區表演藝術處當代表演組去年推出「西九創作人系列」，找來中生代劇團合製節目，《植物人》、《給美狄亞的男孩們》、《郵差》等劇作都在此計劃下培育誕生。本報專訪西九文化區管理局表演藝術高級製作人（戲劇）李筱怡，她表示「需要推動中生代劇團前往下一個階段」，再將資源用來支持新一代，使劇團生生不息地「進化」。這個策劃目的似乎剛好與《文藝創意產業發展藍圖》提及要完善文藝創意產業生態圈，提供事業階梯的願景不謀而合。

從前期研究起支援 提供策略建議

西九創作人系列第一和第二季的合作劇團包括藝君子劇團、天台製作、再構造劇場、前進進戲劇工作坊、綠葉劇團，他們已成立約10至20多年，李筱怡欣賞每團各有不同特質和表演形式，創作的故事都能連接到當代議題，因此與這些有潛質的劇團合製節目，從研究與發展（research & development）階段開始，支持和推動他們創作各種形式和題材的作品，藉西九創作人系列培育新作和擴大劇團的目標觀眾群。

李筱怡坦言劇團最欠缺的就是資源，包括金錢和時間，「這是永恆的問題」。她指平日劇團習慣申請資金，得到資金後就自己搞定製作，最初也以為西九只是提供資金的角色，實際上「我們是co-producer（聯合製作人），是一起polish（精煉）那件事，我們是equal（平等）的」。合製過程以「creative producing」的形式進行，全方位幫助劇團制訂製作計劃，由前期研究階段開始提供養分，例如介紹學者給劇團，讓劇團訪問他們或作交流，以鞏固劇本內涵，整個過程看似奢侈，但李筱怡認為這才是一個合理的創作過程。之後就因應變數提供不同策略發展建議，提供需要的器材或技術人員一同製作，追蹤整個製作，李筱怡形容西九擔當互補的角色，「我希望這個生態可以做到『物種多樣化』，就好像濕地一樣，什麼都有」。

細團挑戰大製作獲正評 有作品得獎

頭兩季的劇種和形式非常多元。李筱怡逐一介紹：《植物人》靈感源自韓國作家韓江的小說《素食者》，以主張「色性裸暴」的劇團特色，討論權力、性別和生存議題；《天真與世故之歌》由天台製作帶領香港演藝學院學生編作「成長」的故事，融合錄像、投影、燈光多樣形式表演；《郵差》（第一部）改編自西樓月如鈎著的網絡小說《我係窮郵差，專門幫陰陽相隔嘅親人送信》，觀眾戴上耳機游走西九各處體驗劇場；《給美狄亞的男孩們》以古希臘悲劇《美狄亞》的結局為起點，結合遊戲和即興，從兒童目光看命運和生死等嚴肅議題；《〈山海經〉第一部曲──山川命》以宗教及傳統民族的肢體動作，結合戲曲、文言文介紹混雜多元、光怪陸離的神話世界。李筱怡說大部分的劇團規模較小，第一次到Freespace（自由空間）有一定座位數量的場地演出，並處理較以往大型的製作，對於他們來說已有很大挑戰，「賣一張飛其實好不容易」，幸好最終劇作都獲得正面反應，《植物人》更獲得年度優秀製作等多個舞台劇獎項，「以他們的表演形式和風格，我會想像到他們站在國際舞台裏面，去到那個standard（標準）」。

盼生態發展平衡 有新劇場也要有梯隊

另外不少劇作亦招引初接觸香港劇場的觀眾，「說了很多年了，我們需要有新觀眾，西九創作人系列希望觀眾踏進來會連結到某些東西，『好像說了我的故事』，貼近人心多一點，然後吸引他們繼續看劇團的其他work」。李筱怡補充這樣才有助劇團有能力去其他規模更加大的場地，生態才會健康，她直指「這一班中生代劇團已經趨向成熟，但大部分還沒有去過一些比較大的場地表演，他們是時候可以step up，因為這一代不step up，跟着之後那些呢」？入行廿多年來，她經常聽到「斷層」的情况，當她成為製作人時就想令生態發展平衡，「他們除了在Freespace『擔到旗』，也有機會和能力去到Lyric Theatre Complex（演藝綜合劇場）」。那是預計在2025年完成興建、西九文化區的新表演藝術場地，設有3個分別可容納270人、600人和1450人的劇場，她說「將來其實同時運行多個不同scale（規模）、座位數目的場地，那就是代表要夠『物種多樣性』，以及就是有梯隊」，中生代和新生代劇團能同時晉身至另一個階段。

西九創作人系列將會繼續探索以不同形式培育新劇作，李筱怡已興奮地拋出想法：「試想像5年後《天真與世故之歌》的原班人馬再演一次？」歷經社會磨練的少年也許變得世故得老謀深算，「觀眾可以一起看那個growth（成長）是怎樣，因為這reflect（反映）到香港不同世代的面貌」。《山海經》亦會延續製作出完整版，並研究帶到海外演出。

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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