【紐約】新星畫家：Jadé Fadojutimi

【明報專訊】感恩節前一天，我來到紐約切爾西畫廊區，準備去看Cecily Brown的畫展。但是畫廊因節日提前關門，只能作罷。正當我在冷風中有些失望時，隔壁Gagosian畫廊燈光明亮，遠遠望去，展出的抽象畫風格跟Cecily Brown竟也有些相似。既然都來了，我就推門進去看看。

畫廊展出的是英國藝術家Jadé Fadojutimi的新作品。十幾幅大型油畫，和幾十幅小尺寸的油畫棒、丙烯等作品。大幅的抽象畫，用色大膽，線條即興，丙烯、油彩和油畫棒等幾種材料混用，有些顯得擠擁和隨意，有些色塊碰撞又似乎有些意思。例如在一幅畫中，一輪藍色的太陽在上方，藍紫色的水邊長着紅棕色的植物，部分顏料被刮開，露出下方耀眼的熒光黃綠。

回家之後，我看了一些關於Jadé Fadojutimi的資料，發現她本人似乎比她的畫作要更有趣，有種極當代的代表意味。1993年，Jadé出生於倫敦郊區的一個普通家庭，父母都是尼日利亞人。她在採訪中多次提到，成長過程中對她影響最大的並非英國或者尼日利亞文化，而是日本動漫。小時候她在電視上看到美少女戰士，印象深刻。直到中學時期，有朋友告訴她可以在網上找到帶英文翻譯的全集，還推薦了當時熱門的《生肖奇緣》、《鋼之鍊金術師》等動漫，她開始對動漫一發不可收拾，宅在家裏從早看到晚。

看到這裏，我感覺雖然Jadé是在地球另外一邊長大的，但我們確實是為同一批日本動漫着迷的同代人！她會為動漫中的角色掉淚，裝扮成蘿莉塔的風格去漫展，與Hello Kitty人偶合影。她在社交媒體上發布的照片裏，經常穿著調皮的裙子，彩色拖鞋或者小皮鞋，塗藍色唇膏，還有一頭彰顯着尼日利亞血統的灰色髒辮。如今她在工作室畫畫，一邊播着動漫歌曲，一邊從晚上畫到天亮。可以說她是一個幸運的動漫愛好者，找到了主流社會接受甚至吹捧的表達方式——畢竟作為冉冉升起的一顆藝術新星，她的一些畫已經能賣到上百萬美金一幅了。

至於Jadé為什麼被動漫吸引，她說她喜歡動漫的戲劇感、顏色、真實的情感以及成長的故事。她的畫中確實沒有敘事，沒有人物和場景，而是情感瞬間的爆發。她在每幅畫上花的時間不長，很多是在一個晚上畫出來的。因此也不意外她的作品收到過畫得太快、火候不夠、趕工的批評。不過她2020年上播客節目The Great Women Artists的時候也承認，「我從來不是一個有耐心的人，總是會分心。所以我畫畫的方式允許我擁抱自己的這些特點」。

Jadé被診斷患有專注力失調及過度活躍症（ADHD）、讀寫障礙以及雙相情感障礙，並在過去幾年中多次入院治療。這麼看來，維持自己的精神不崩潰已經是一件了不起的事情了。她的畫中沒有明確的主題和外部敵人，一個人內心的驚濤駭浪已經足夠。

作者簡介：織物藝術家，常駐紐約。個人網站：www.linqiqing.com

文：林綺晴

設計：賴雋旼

編輯：鄒靈璞

電郵：friday@mingpao.com

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