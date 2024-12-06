deTour 2024設計展探尋內在 視聽百物背後 價值不止「擁有」

日本設計師矢後直規取材他女兒的創作，他掃描女兒畫作，然後在電腦上逐點逐點捕捉女兒繪畫的線條，線條特徵無法預測，時剛時柔，展現新的圖形設計。（黃志東攝）

《摧毁屋》是一間倒轉、帶有裂痕的白色房屋，因為倒轉了，煙囪變成一道門，從門看進屋內，是高浚明駐留能登時拍下的相片，椅上一頭象徵祝福的青蛙擺設凝望能登地震的新聞相片。（黃志東攝）

蔡楚堅留學倫敦時會參加設計機構D&AD的工作坊，工作坊證書（左）的設計上，兩點既可用一條直線連接，線條又可兜來兜去才連接兩點。證書旁是1992年12月出版的雜誌Vogue（右），該期訪問香港各界名人，標誌香港國際大都會的時代。（黃志東攝）

物品反映一個人的喜好、性格和回憶。蔡楚堅收藏的1964年東京奧運海報（左），設計簡潔有力；海報旁的六角形椅背椅子（右）同樣簡潔，是其師父、已故廣告人朱家鼎送給他的開業禮物。（黃志東攝）

【明報專訊】設計很多時在製造欲望，吸引人佔有物品，人看似擁有得愈多就愈有價值。香港設計節deTour 2024不求實用，策展人陳濬人冀參展作品反思佔有與存有，不擁有物品未必等同物品失去價值，真正價值可能在於內在本質。設計展多會考慮實用與否，像米蘭國際家具展展示琳琅滿目的家具設計；今趟deTour倒是另一種，藉設計實驗向人發問。

「不捨得丟」之物變展品 反映喜好回憶

物品的內在價值是什麼？可能是反映人的喜好、性格和回憶。《從「擁有」到「存有」》展示平面設計師蔡楚堅（Sandy Choi）收藏的物品，他自2020年疫情開始就開設Instagram帳戶，分享個人物品，目的是跟客戶保持聯繫，每年亦將帖文印成小書送給客戶。可是他是收藏家嗎？「只不過這麼多年來，有些東西不捨得丟，而不是收藏。」蔡楚堅答道。他「不捨得丟」最久的物品是一張證書。

1980年代初他留學倫敦，會參加設計機構D&AD（Design and Art Direction）的工作坊，「設計是不能教的，設計是要自己學，就是從做project的時候學」。那張工作坊證書的設計上，兩點既可用一條直線連接，線條又可兜來兜去才連接兩點。從倫敦回港未幾，他到石漢瑞（Henry Steiner）的公司工作。有年，國際平面設計聯盟（AGI）着與會設計師帶來一份食譜互相交換，石漢瑞回來後將Milton Glaser的番茄沙律食譜送給蔡楚堅，還有石漢瑞本人的即食麵食譜。

六角形椅背的椅子掛在牆上，是建築師Frank Lloyd Wright在1914年設計的「Midway 1」，即使後來重產亦只有小量存世。「這是椅子本身的歷史、一般人看到的部分，但對我來說為什麼這麼特別呢？」1997年蔡楚堅開設自家公司時，他的師父、已故廣告人朱家鼎送給他兩張「Midway 1」作為禮物，櫈面上仍見使用過的痕迹。

椅子旁是1964年東京奧運海報，海報設計簡潔有力，只有日本國旗上的紅色圓形、奧運五環和「TOKYO 1964」，海報收藏反映蔡楚堅的設計喜好。他近年為紙行Acumen設計了3張海報，宣傳Vent Nouveau紙，海報平面用上他日常用到的碟、木鏟和紙燈包裝，3件用品兼具美觀和實用，同樣「好的設計要美也要實用，兩樣都兼備，隨便一樣沒有都不算好的設計」。

日常中取材 屏幕折射現實構新像

不過每個人對美的標準不一，美很多時取材前人創作，日本設計師矢後直規卻取材後人——他女兒的創作。矢後的女兒每天都會繪畫，矢後便掃描她的畫作，然後在電腦上逐點逐點捕捉女兒繪畫的線條，他發現線條特徵無法預測，時剛時柔，展現新的圖形設計。韓國設計師Moon Seop Seo亦受日常生活啟發，Passage to the Lake來自他站在湖邊的體驗，湖水雖然平靜卻有活水的感覺。於是他設計水滴從裝置頂部墜落至彈道，然後沿着彈道軌迹跳落小水池，為小水池帶來一點活水。

景觀啟發Moon Seop Seo創作，景觀本身又能成為創作的一部分。韓國裝置藝術工作室Kimchi and Chips由韓國藝術家Mimi Son和英國藝術家Elliot Woods組成，泡菜和薯條在韓國和英國飲食中分別是最常見的配菜，「就像平凡往往是最奇妙的事物所在，平凡中也有一種美」，Woods解釋。他們創作巨型屏幕REWORLD Type 2，就是重組周遭看似平凡的景觀。

去年他們受首爾建築雙年展委託，以想像首爾100年後的未來為題，他們決定用現實中的景象來創造代表未來的景象。作品的第二個版本在deTour首度展出，一般城市中出現的屏幕採用發光二極體（LED），REWORLD Type 2卻用上千個微稜鏡驅動，每個窗口是兩個可以旋轉的微稜鏡，據微稜鏡轉動的方向，折射周遭景觀構成新影像。

「我們認為想像進入物理空間時，它以圖像的形式進來。」Woods說。一般城市裏的屏幕似乎跟環境無關，徑自播映屏幕中的影像，但是「熒幕已經成為城市非常重要的一部分，它們為城市增添了很多東西，而且它們不會對其他事物做出反應」；REWORLD Type 2卻會受環境的光影響，早上有充足陽光時，影像更加明亮、清晰，晚上的時候，光就會變得昏黃，「只能與光一起工作，因為它不發光，它只是反射光」。

地震啟發創作 裂痕房屋思災後重生

聲音同樣來自自然，人會設計聲音，提供工具來抒發內心感受，那就是樂器。樂器的樂聲往往必須準確，樂聲亦跟隨樂譜來演奏，香港木工工作室「草廬製作」創作Hz Lab，不同緊度的弦線產生不同的赫茲（Hz），觀眾可以一起隨意彈撥，或拉奏弦線，享受創造音樂的過程。另邊廂，香港樂器設計師吳澤霖創作了The Club，形似彈珠台街機，透過彈珠運動觸發樂聲，街機旁有音樂轉盤，加快、重複、倒轉，名副其實「玩音樂」。

自然有時還帶來災害。香港空間設計師高浚明去年駐留日本奧能登國際藝術祭，駐留前後正值能登半島發生地震，今年1月1日第二次地震誘發他創作《摧毁屋》—— 一間倒轉、帶有裂痕的白色房屋。「摧毁或改變，是否代表它會損失價值？當它在物質上少了，是否它跟時間的價值也少了呢？其實應該不是。」高浚明說。

房屋倒轉了，煙囪變成一道門，從門和裂縫看進屋內，是高浚明駐留能登時拍下的相片，那是一般遊客不會到達的地點，反而為地震前的能登景貌留下紀錄。駐留時當地人送了他一個龍年大吉御守，「事情就很矛盾，你祝福別人下年保平安，然後你卻地震，整個城市都毁滅了，很諷刺地開出來原來是大吉，這些東西都保佑不到」。從房屋另一端洞窺，有一個停留4時11分的時鐘，那是能登地震後的1分鐘，「這座建築物基本上是對能登的紀念碑」。

駐留期間，當地人已經歷去年5月地震，高浚明卻得悉他們從小到大在能登成長，從沒想過搬走，地震後只會想重建、修復建築。直至今年1月1日的能登地震，建築損壞得無法再修復，方才作罷。儘管香港沒有像地震般大型自然災害，但「災難」或許是其他形式。他認為「大家可以引伸出來去想，如果他們地震都可以重生過來的話，其實都有很多方法可以找到裂縫再生」。

deTour 2024設計節

日期：即日至12月15日

時間：上午11:00至晚上8:00

地點：中環鴨巴甸街35號 PMQ元創方

網址：bit.ly/4fQZ4Je

文：嚴嘉栢

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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