羊毛氈上的油麻地 一針一戳 展現老香港之美

秀和欄與大益欄是果欄的標誌店舖，在外面就能看到秀和欄的石屋屋頂，其招牌具有裝飾藝術風格的分層立體框線，但石屋其餘部分均被鐵皮遮蓋。（彭堦琛攝）

作品以油麻地天后廟的天后娘娘為主角，臉上帶有一種佛像般悅而不喜的莊重神韻。讀者能否感覺到她像蒙娜麗莎般看着你？（黃志東攝）

【明報專訊】油尖旺既是18區中面積最小，也是全港最熱鬧的區域之一。當中旺角、尖沙嘴都是潮流購物的寶地，但夾在中間的油麻地卻有點老派「香港魂」，街上處處充滿老香港味道。這些老香港地標無聲地滲透在人們的日常之中，常常為人所忽略卻仍然神奇地屹立不倒。現正舉行的「油麻地毛展」，以6個油麻地地標為靈感製作6件羊毛氈，當中包括廟街牌坊、果欄、天后廟等，以針氈工藝敘述老香港之美，宣揚香港設計文化。

是次「油麻地毛展」，由骨子裡工作室與香港設計中心的旗艦設計項目BODW in the city合作。骨子裡主要從事廣告設計和美術創作，總監鄒漫盈曾在北海道工作4個月，發覺身邊的日本人都未去過香港，不禁反思：「香港人很喜歡旅行，亦很喜歡外國的各種設計與藝術品，我們都吸收了大量外國的藝術設計的知識和經驗，問題是如何將我們的文化反向輸出？令他們有興趣來香港並了解香港設計？」

她希望以香港為主題，透過本地相對少見的羊毛氈工藝創作呈現香港不同面貌，吸引更多人去遊覽相關景點。「平常約朋友逛街都是去旺角、尖沙嘴，直到中學時爸爸帶我到廟街吃煲仔飯和睇相，我才第一次到油麻地。」以前她總覺得油麻地很神秘，來過後才發現非常有趣。這裏有很多小攤，很多人在睇相算命、唱歌，都是油麻地獨有特色，在其他區都看不見。這種童年回憶給予她靈感，發現油麻地保留很多老香港的獨特風貌，於是有了今次展覽的主題。

廟街牌坊「解體」 雕刻藏祝福

大家到廟街總是吃喝玩樂，其牌坊作為香港第一座地標牌坊，卻不太為人了解。鄒漫盈決定把牌坊的建築結構與吉祥元素拆開成畫，教人更易明白牌坊之美。畫作驟眼看是個完整的牌坊，再看卻發現輪廓雖「完整」，但牌坊的飛簷、斗拱、牌匾、橫板、雀替、立柱等各個部分都是分開的，讓人清晰了解其建築結構的細緻和講究。

鄒漫盈也將橫板上五顏六色的雕刻放大，讓雕刻脫離原來位置，散落到畫中不同角落。這些元素分別是代表吉祥文化的龍鳳，以及有「花中四君子」之稱的梅、蘭、竹、菊，它們是氣節崇高的象徵，為文人鍾愛。她認為這也是牌坊對油麻地這片土地的祝福。最後她在牌坊底部加了看似毫不相干的海浪，看似想表達龍從海出的磅礴氣勢，但實質上是想帶出廟街一帶原本位於海岸線旁，卻已隨着歲月變遷漸漸被人遺忘。

大家現時到油麻地的另一個原因，可能是到果欄買水果。油麻地果欄雛形建於1913年，1920年代獲政府正式批地興建現有建築，至今仍為香港主要水果批發市場，是個擁有百年歷史的活化石。大眾對果欄印象不外乎水果與鏽迹斑斑的鐵閘，卻很少人抬頭發現鐵皮中間的石屋。事實上果欄的磚石建築在2009年被列為香港二級歷史建築。鄒漫盈分享，這些石屋自二戰後建成至今，其弧形屋頂、水磨石商號圖案中的分層立體裝飾和框線等設計，都受到當時流行的裝飾藝術風格（Art Deco，強調設計上的精緻優雅）影響。這類石屋風格在香港較少見，亦已慢慢絕迹。

二級歷史建築石屋 見證果欄日與夜

她在作品中特意減少果欄中常見的水果元素，並以大眾較少為意的特點為角度創作。左邊的背景用上代表白天的淺藍色，顏色由左至右變深，代表天空隨一天的時間變色，最後在黃昏日落時段，畫了常常在果欄出現的「魔術光」粉紫色天空，象徵果欄從早到晚批發水果這種晝夜不停的工作環境。作品中呈現了5個果欄中的石屋屋頂，例如較標誌的秀和欄、大益欄與福和果菜欄，其餘兩棟灰色屋頂則是果欄中常見的石屋形象，故單以「欄」字象徵眾多商戶。作品前方以果欄中常見的小貓裝飾，因為不少市民除了買水果外，亦會專程探望小貓，借此表達香港市民對果欄的寵愛。

天后娘娘化身港版蒙娜麗莎

廟街一帶曾位於海岸線旁的另一證據，自然是榕樹頭旁的天后廟。謝永昌在《香港天后廟探究》寫道，全港包括離島，推算有350間天后廟，是香港非常重要的廟宇文化。當中，油麻地天后廟是九龍規模最大的天后廟，約於1865年為水上居民所建，1876年遷建至現址，歷史悠久。然而鄒漫盈發現，很多外國人與年輕一輩都不知道天后娘娘是誰，甚至誤當作觀音菩薩。她希望透過創作以天后娘娘形象為主角的作品，吸引別人參觀油麻地天后廟。

油麻地天后廟內的天后娘娘像為較少見的黑色造型，較難參考取材，所以鄒漫盈便借鑑了天后娘娘信仰發源地福建莆田湄洲島上的天后娘娘雕像設計，在娘娘手背加上在油麻地天后廟門外常見的麻雀，增添香港元素。「你試試從其他角度看看畫作上的娘娘，有沒有一點點覺得她也在看着你？」鄒漫盈笑說，她努力嘗試讓作品成為香港版的蒙娜麗莎。至於天后娘娘是否真的有看着你？留待大家親自前往發現。

油麻地毛展

日期：即日至12月18日

時間：中午12:00至晚上6:00

地點：油麻地東南樓藝術酒店22樓

門票：免費

網址：www.bonestudio.store/ymtmost

備註：作品以羊毛製成，羊毛敏感者請注意

文：彭堦琛

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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