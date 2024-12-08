論語‧電影：講（港）經電影——一種新類型的誕生

【明報專訊】上回討論到救市良方，執筆之時，現象級電影《 破˙地獄 》香港累積票房已衝破 1 億 1510 萬港元，超越同樣由黃子華主演的現象級電影《 毒舌大狀 》，登上香港最高票房華語片首名。

電影超級火熱，當然激起海量評論，有論調指出，既然已成文化現象，再討論電影的藝術美學、戲劇元素，已沒有意思。耶穌基督說：「 凱撒的歸凱撒；上帝的歸上帝。」同樣，現象的歸現象，戲劇的歸戲劇， 沒有審視戲劇或電影藝術的得失，不足以審視現象的因由。

先看看其敘事曲線：

以四段式分法來分析 ——

1/4 點：道生（黃子華飾）為客人準備的紙紮 Maserati 跑車，鬧出風波。

3/8點：（Pinch Point1位置）甄茵（韋羅莎飾）要為兒子防腐保存，存放義莊，道生與文哥（許冠文飾）因此事起了衝突。

1/2點：蘇蘇（梁雍婷飾）為見同性愛侶熙雯的最後一面，熙雯的丈夫黎先生（白只飾）從中阻撓，道生暗中調解。

5/8點：（Pinch Point 2位置）文哥中風，大兒子郭志斌（朱栢康飾）跟妹妹文玥（衞詩雅飾）因為照顧父親及移民的問題，發生激烈爭論。

3/4點：（高潮點位置）文哥交付長生店給道生打理。

文哥猝逝的情節，在戲劇框架的高潮點之後，在此之前，其實並沒有敘事主線，更遑論副線，主要的戲劇衝突點（電影以情緒爆發作為呈現），在最後的1/4時段（包括出片尾字幕），突如其來。

因此學術點來說，影片並沒有敘事結構，沒有主線衝突面，情節沒有拉升戲劇溫度，推不起戲劇線至高潮點，到第二幕結束至第三幕開始（情節點2=高潮點），其實還沒戲可唱，至到最終的一場戲，才驟然而至，人物、處境之前完全沒有鋪墊， 所謂主題，也是宣之於口，完全沒有通過戲劇的手段來隱藏，讓觀眾來發掘。

結構鬆散拉不起戲劇曲線

若以敘事電影的尺度來衡量，電影結構鬆散，整體沉悶，配樂催谷，處理煽情，很多場面，都是情緒發泄，首兩幕所發生的事，一件又一件事之後，互不關連，要多拍十多廿件事件也可以（所以有論述說像是電視單元連續劇），拉不起戲劇曲線，本應是Rising Action，但觀影的情緒沒有升溫，戲劇橫移，理應是高潮的位置，文哥把長生店交給道生，之後並沒有一個懸念或迫切性會令到觀眾看到尾，電影其實已然可以在這裡完結。

來到最後時分，文哥的遺書要志斌（朱栢康飾）跟文玥為自己破死獄，戲劇的衝突才出現，可是已經太遲，所謂 Resolution，也限於情緒的宣泄，毒舌殯儀師，大義凜然，痛斥主流傳統，又是送你一大塊「人參」。

試比較日本片《禮儀師之奏鳴曲》（2008，瀧田洋二郎導演），人家的戲劇衝突十分明顯，本木雅弘飾演的管弦樂團的大提琴手，卻因樂團解散而失業，轉職為禮儀師，但在日本社會層面上，這種工作仍然受到排斥，家人與妻子並不喜歡，他在戲劇線上的任務，是令他們諒解和接納這份有意義的工作。最後一幕他要親自為他憎恨已久的父親遺體入殮，為電影畫上動人且完美的句號。

如果要在個議題上說故事，文哥「需要」在第一幕完的情節點一，又或最遲要在中間點的位置，便要死掉，然後引發女兒可不可以為他破地獄，開啟歷程，這樣才有戲劇。假若要探討這個議題，就算主角爭取不成功，失敗告終，也能成功的呈現主題，悲劇之所以重要，就是放在現實的世界上，不是事事也能如願以償。

像平權但卻是偽命題

再說電影的題旨，好像是平權，提升女性地位，突顯男女不平等的現象，可是在劇中此一重要決定，父親沒有在生前交託，而且道生看了遺書之後，也竟然事前沒有跟文玥商量溝通，自把自為，急就章的現場擺她上枱，經常「畀個驚喜你歎」，也非專業所為，亦沒有問她意願，急急的拉她上馬，其實都是以父權沙文主義震懾壓到一切（好多評論也提及），所謂女性平權，都是偽命題。

關於道教儀式的技藝，那一場煞科戲，也只是用蒙太奇蒙混過關，並沒有顯出演員苦練破地獄的技藝與能量。

為了表面戲劇效果卻架空現實

再者其他所謂戲劇的設計，加上一人身兼多重專業身分，都是為了剎那且表面的戲劇效果，而罔顧和架空現實，例如：

疫情時候，許多婚宴的生意當然受到影響，但現實是很多公司把規模縮減，解散員工，希望他們疫後重投行業，如果真的要去到最惡劣的情况，大不了結業，然後打份工如保安員，其後疫情之後再戰江湖，重開本業，哪有在疫情時由一個行業，急轉彎到另一個行業，且不是打工，而是變成老闆？況且主角年紀也不輕（劇中說50多歲）。文哥到了 80 歲（劇中說）還沒有退休，也不合理，繼續工作的戲劇性需求是什麼？到頭來這樣的安排，還不是遷就了卡士。

東華義莊的服務對象，是本港居民或海外僑胞，須將先人靈柩/骨殖/骨灰暫時存放一段時期，均可寄厝於義莊內，也有骨灰龕位租賃服務，不可能把屍體木乃伊化然後把靈柩長期留在義莊，直至科技可以復活逝者，沒有人或委員會會簽發這樣的批文，現在的戲劇處理，完全是不可置信。

長生店與仵工的工作根本是兩種專業，長生店負責棺木買賣和接洽生意、葬禮流程服務，仵工是負責入葬和執骨，要有合法牌照才可以工作和服務，片首明叔（秦沛飾）表演執骨，其實跟戲劇沒有太大的關連，只是資料蒐集的炫耀而已。

說到Maserati紙紮跑車，早段形容道生那麽貪財或拮据，沒有理由事前沒有跟客戶溝通或者傾妥價錢下（報道指道具成本也要5萬多元），突然間送出這樣的「厚禮」？一位專業的殯儀師，也沒有可能不知道，死者的肇事的原因，起碼會問吧。

情節的設置，也十分功能和即食，不太可信，文玥沒有感情生活，只因喃嘸傳男不傳女？只有炮友（馬志威飾），為的是鋪陳他的法妻（艾妮飾）在街上掌摑她 ？

道生的妻子曾美玉（周家怡飾）突然懷孕，難道他們對生育或避孕，沒有共識？只為了結局道生講出對人生理解的所謂金句？

道生與文哥的南音鋪墊，前後出現了三次，在編劇的行內，稱之為「佮佮冚」 ，最終目的，是要在文哥死後，用那些歌詞，來打動觀眾，賺人熱淚。好多人以為，那便是劇本結構，其實不然，這只不過是某些元素的Reprise。沒有做好戲劇基本的敘事結構，而去搞「佮佮冚」，其實是本末倒置。

若以敘事和戲劇的準則尺度來衡量電影的基本水準，不可以謂之達標。

演員們當然落力演出，我城不是沒有好的演員或技術人員，只是很少有好的劇本，這才是整個電影產業的命脈。

話說回來，那電影為什麼會超級賣座，變成文化現象？

明星類型金句的套路

前文提要，過去半世紀港片的賣座套路，是「明星+類型」， 武打片、喜劇、功夫笑片、英雄片、殭屍片、新派聊齋、無厘頭笑片、臥底片、宇宙最強打鬥片等等類型，與不同世代的明星，互相更迭，到這一世代，還得加上「金句」，變成「明星+類型+金句」。明星，自然是子華神；類型，是行業電影；金句，要普度眾生，可是金句，必須出自明星的嘴吧。

去看一場子華神的電影，彷彿等於去一個宗教領袖的佈道大會，令觀眾能夠紓緩及宣泄抑鬱的情緒。想當然這合用於本土觀眾，然而子華神的效應，可以去到幾遠？有內地的朋友報料，範圍可以去到大灣區，《毒舌》內地的總票房，廣州、深圳、佛山三個地方，已經佔了一半。《破》片 12 月 14 日在內地上映，子華神有幾爆，到時自有分曉。

文˙四維出世

編輯˙羅殷琉

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