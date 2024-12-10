按衣物量選洗衫產品 膠囊貪多 洗衣機「嘔泡」

【明報專訊】穿上洗得乾淨、帶有淡淡香氣的衣服開展新一天，倍感精神颯爽。五花八門的洗衣用品各有捧場客，洗衣粉主打去漬強，洗衣液成分溫和；論人氣卻以近年新興的洗衣膠囊最受熱捧，它們外表晶瑩剔透，輕巧易用，縱使價錢較貴，仍俘虜不少用家。不過有洗衣機維修人員表示，近年接到的洗衣機損壞求助，不少正正與洗衣膠囊有關，問題出在哪兒？3類洗衣用品，應怎樣選擇？

無論是洗衣粉、洗衣液還是洗衣膠囊，雖然形態不同，但香港都會大學科技學院應用科學系助理教授陳文藝指，它們的主要成分接近，靠鹼性化合物如小梳打等去除油脂皮屑，以及表面活性劑，將本身不溶於水的污漬油脂溶於水中，再將污漬帶走；各品牌會再針對不同污漬、主打的功效調整配方，猶如雞尾酒一樣，添加、混合不同成分。

洗衣粉 清潔效能佳 難溶解

洗衣粉、洗衣液和洗衣膠囊各有特點，用家可從潔淨效能、溶解程度、方便度、價錢等選出最適合自己使用習慣的產品。陳文藝表示，洗衣粉已經在市場上一段時間，技術成熟，清潔效能很好，且價錢相對便宜。不過，洗衣粉有時會出現未能完全溶解的情况，提供洗衣機維修及清潔服務的「維修兵團」營運長劉啟駿指，曾有客人反映洗衣粉較易在洗衣機內結塊殘留，尤其當使用分量過多時，再加上柔順劑，結塊情况更嚴重，除了可能令衣物愈洗愈髒，還可能損壞機件。

洗衣液 多針對功效 增整體重量

至於洗衣液，陳文藝指，「因它的基底是液體，調配配方上彈性較大，比起洗衣粉有較多針對功效的產品，可應對不同衣物、不同污漬」，如抗菌除蟎、護色柔順，又或專門針對運動衣物的產品。劉啟駿表示，洗衣液的成分相對溫和，而因本身是液體，沒有粉狀難以溶解的問題，但價格比洗衣粉較高。另外，由於洗衣液有一定比例是水分，整體重量大增。

洗衣膠囊 使用方便 難控制分量

包裝有如糖果的洗衣膠囊是近年人氣急升產品，不止外表輕巧、吸引，洗完的衣物普遍比洗衣粉和洗衣液更香。洗衣膠囊的成分與洗衣液相近，但更濃縮，外層薄膜遇水後會溶解，釋出洗衣成分清洗衣物。它最大賣點是方便，毋須計算分量，洗衣時投入整粒膠囊就完成，但價格是3類洗衣產品中最貴。

衣物量八成滿 用1粒膠囊

劉啟駿表示，上門維修洗衣機，他遇到因洗衣產品而弄壞洗衣機的情况，剛好多與洗衣膠囊有關，常見機內出現大量泡沫，甚至溢出機外，造成漏水，但強調不關乎產品本身問題，而是使用方法有誤。「無論哪一款洗衣產品，所用劑量都要對應衣物分量，要有足夠衣服才能吸收泡沫，若洗衣用品劑量和衣物量不成正比，容易使泡量過多。」有別於洗衣粉和洗衣液可自行調節用量，每粒洗衣膠囊的劑量固定，如衣物偏少卻使用1粒膠囊，就可能出現上述問題。他建議衣物量達七至八成滿就用1粒，「將衣服放入機後，毋須壓實，距離機頂有兩三隻手掌的空間，就用1粒，不建議用2粒」，洗衣劑成分略少也比過量好，若弄壞洗衣機就得不償失。不過若清洗一些牀單、被袋、枕頭套、窗簾布等棉含量較小、吸水力較差的布料，即使放滿一機，也難以完全吸收1粒洗衣膠囊的泡沫。他認為家中可備有不同類型洗衣用品，依據衣物量而適時使用，衣物偏少時，能夠調節用量的洗衣粉或洗衣液就可派上用場。

確保足夠時間、水量溶解膠囊

另外，「洗衣膠囊的溶解問題明顯，有客人曾反映洗衣後膠囊沒有完全溶解」，劉啟駿指溶解洗衣膠囊需留意水量和洗衣時間。「如將衣服放入後才在表面投入洗衣膠囊，它在水中溶解的時間不足，或難完全溶解。」正確洗衣程序應是先放入膠囊，再放衣服，讓膠囊有充分時間浸泡在水中。他又謂，洗衣機款式都對洗衣效果有影響，「比起日本頂揭式，前置式洗衣機（俗稱大眼雞）、歐洲頂揭式洗衣機的入水量較小，而且通常所設的快洗模式，可短至15分鐘就洗完，但這些模式清洗時間太短，不適合使用洗衣膠囊」，他建議至少花45分鐘至1小時清洗衣物，而且當水量不大時更不適宜用2粒洗衣膠囊。●

●小貼士

小心膠囊爆開傷皮膚

留意洗衣產品上的建議用量，依據衣物量、洗衣機類型調節分量，避免使用過多。

洗衣用品應放陰涼乾爽地方儲存，尤其是洗衣膠囊，避免在手濕情况下接觸，因包裝內的膠囊沾到水氣後容易黏在一起，強行分開或使膠囊爆開，濺出高濃縮的洗衣成分，傷害皮膚。●

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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