越野跑「怪獸」停工特訓 負傷挑戰UTMB贏經驗

最愛香港山徑--到過不少境外地方參賽或行山後，曾福祥最愛還是香港的山徑，「因為好接近市區，隨時都行得，而且景色變化大」。（楊柏賢攝）

【明報專訊】近來一套關於本地越野跑的紀錄片《香港四徑大步走》上映，在越野跑界掀起極大話題，原因是要在嚴苛限時及規條下走完麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑絕不簡單。不過真正被越野跑友列入人生bucket list的殿堂級賽事，在法國舉辦的UTMB總決賽肯定穩佔三甲；而最受歡迎的組別UTMB長度約171公里，攀升幅度加起來約有10個大帽山之高，限時46.5小時之內完成，堪稱世上一大自虐賽事，但偏偏越野跑友扭盡六壬參賽。

香港越野跑手、人稱怪獸的曾福祥早前為了參加UTMB 2024中的CCC決賽，破釜沉舟停工兩個月，先後飛到雲南及歐洲作全職運動員模式訓練，不過最後怪獸都大嘆難捱！

Translantau by UTMB是香港其中一個最受越野跑友歡迎的賽事，箇中原因，與一張越野跑界最高殿堂──UTMB（Ultra Trail du Mont Blanc，詳見「知多啲」）總決賽賽事入場券有關，因要參加這項於法國舉行的世界級越野盛事，參加者必須先完成指定賽事蒐集「跑石」（Running Stone）及大會指數（UTMB index），才有資格參加抽籤；而另一入場途徑，就是憑實力勝出這些賽事，直接獲取入場門券。無論通過哪種途徑參加，Translantau by UTMB都是香港唯一獲主辦單位認證的賽事，因此吸引不少世界各地跑友到港參加。

首戰沙漠馬拉松 改變人生道路

人稱「怪獸」的曾福祥，去年便憑着在 Translantau by UTMB 50公里組別取得佳績，自動獲得UTMB 2024總決賽的參賽資格，並在今年8月到法國沙莫尼（Chamonix）參加CCC 101公里組別賽事。提起怪獸，他是近年香港冒起最快的年輕越野跑手之一，在2017年首次以大學隊身分參與極限越野賽事，並跟隨有「毅行先生」之稱的陳國強參加全長250公里的MDS撒哈拉沙漠馬拉松，他稱經此一役便「入坑」，發現自己竟可憑雙腳走過自然美景，挑戰精神及體能極限，於是從此愛上在山野奔跑；2017年從中大工商管理學院畢業後未有投身商界，反而選擇兼職做其他運動教練助教，閒時獨自上山修煉跑山技術及體能，成績愈跑愈好。在2020年以12小時44分完成另一個100公里越野賽事「香港100」，飛躍成績為他打下強心針，愈戰愈勇。雖然後來受疫情所困，但他仍堅持刻苦訓練，愈跑愈快，至2023年2月樂施毅行者復辦，他更與香港另外3名知名跑手楊志成、黃浩聰及胡文津組成夢幻隊伍，以11小時38分的時間，打破賽事自2009年改道後的最快完賽紀錄，氣勢一時無兩。

停工飛雲南法國操練 孤獨難捱

去年得知可以參加UTMB總決賽，怪獸說心情極度興奮，事關幾乎全球最頂尖越野跑手都會參賽，是一次非常難得的機會。但對絕大部分香港越野跑友來說，各組賽事均不簡單，「因為UTMB總決賽在8月舉行，中籤的人無可避免要在香港的盛夏操練，再加上賽事經過許多超過2000米高的大山，根本不可能在香港找到相同路况」，怪獸說其中一個折衷訓練方法是改為夜間在全港最高的大帽山不停跑上跑落，亦即越野跑友口中的「倉鼠跑」。參與過UTMB的記者亦曾是其中一隻「倉鼠」，操練高峰期整個山頭都會遇到跑友，大家通宵輪迴跑，迎面碰頭時會互相打氣加油，由起初的情緒高漲至日出前的奄奄一息，現在想起還是會冒出一身冷汗。

由於近年怪獸在越野跑賽成績彪炳，令他燃起在UTMB總決賽爭取理想成績的決心，更希望通過認真操練，清晰掌握自己與外國頂尖跑手的差距。他決定在賽事舉辦前兩個月放下所有教練工作，隻身飛到其他地方專注操練。「我計劃首先在雲南待一個月，用高原環境提升耐力，賽前一個月再飛到歐洲，適應當地氣候及路况」，怪獸笑說這種接近全職運動員的訓練模式相當奢侈，「香港運動員為了生計，一般都要兼任運動教練等工作，平日要自律地作體能及越野跑技巧等訓練，其餘時間則要教班及處理其他雜務，身體過度疲勞，會影響復元時間，更容易受傷，所以我必須在兩者之間取得平衡」。

作為對成績有追求的運動員，怪獸心底裏始終渴望能一試全職運動員的訓練模式，心無旁騖地專注操練，所以當他今年6月出發到雲南時，心情特別興奮，「因為事前已處理好贊助商、拍檔、學生的事情，接下來可以專心做好訓練」。不過，這兩個月的全職運動員生活卻沒有想像中美好，「我參考了一般全職運動員的訓練方法，基本上每日操練2至3課，其餘時間就會進食、午睡及幫自己按摩，加快體力復元，夜晚9時上牀休息，準備第二朝5、6點起身操練」。初時怪獸還挺享受這種訓練模式，但在日復日的刻板訓練及莫名的孤獨感包圍下，讓他開始覺得難捱，「在香港雖然要兼顧訓練和教班，天氣又濕熱，但至少有朋友互相支持。平常會埋怨香港夏天太熱，但當時反而想回香港感受一下」。

自我懷疑壓力大 賽前傷膝

時間太多亦非好事，他說以往在香港無事忙，但那兩個月只專注訓練，太多空餘時間反讓他胡思亂想，例如懷疑這種訓練方式會否太悠閒？是否有其他更好訓練方法？怪獸說，始終對他來說這是一次破釜沉舟的決定，難免對訓練結果有要求，無形中給自己添加壓力，結果在賽前弄傷膝蓋，「到比賽時，大約跑了80多公里開始感到傷患加劇，一時分心更被絆倒，最後只是集中精神捱回終點，但就跑不出心目中的成績」。雖然他認為自己成績不夠好，但他仍能以13小時23分跑畢101公里，在1636名能夠完成賽事的跑手中排名第60位，成績已相當不俗。

明年目標參加世界越野錦標賽

經過這兩個月全職運動員體驗，雖然在UTMB失手，不過他認為這是一個里程碑，「起碼試過這種訓練方法，我相信下次一定可以做得更好」，他解釋說因為已有經驗，下次可及早準備，例如到外地長期訓練必須帶備中式醬油，有助減輕思鄉愁緒。他亦認為沒有白費這次訓練，因為回港後確實發現其耐力及技巧均有提升。不知是否這個緣故，完成訪問後他在11月9日舉辦的大嶼山Translantau by UTMB越野賽事100公里組別中，力壓香港著名越野跑手黃浩聰及挪威跑手Anders Kjærevik，以12小時2分奪得個人全場總冠軍，繼去年出戰50公里組別取得第3名後，再次站上這項賽事的頒獎台。相隔一星期，又於樂施毅行者新增的40公里組別中，伙拍本地另外3名跑手曾進傑、陳家強、吳瑋曦，以5小時46分第一名衝線。雖然又再取得2025年UTMB總決賽入場券，但他未有打算明年參賽，「下年目標是參加兩年一度的世界越野錦標賽，希望能以港隊代表身分出戰，所以首要將注意力集中在選拔賽上」。至於會否再飛到境外修煉，就要待取得參賽資格後再打算。●

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com