GADGET：超硬朗手機 智能鬈髮器 送給他與她的聖誕gadget

【明報專訊】還有兩星期就是聖誕節，又要花時間心機找尋合適的禮物送給他／她，不想只送首飾衣裝這類禮物？也可以選擇一些實用的電子產品。今期精選多款for him或for her的gadget禮物，夠實際亦有心思。

給粗心大意的他

手機「鐵布衫」更硬更長氣

如果送禮對象是個粗心大意的人，經常跌壞手機的話，新推出的HONOR X9c便十分適合他。HONOR X9系列以硬朗見稱，今代採用航空級鋁合金製作，進一步加強防爆、防水、耐熱等多重防護功能，並且經過多重嚴格測試認證，包括2米高抗摔（上代X9b為1.5米）。在早前的手機發布會上，手機面對記者們施加「電批鑽屏幕」、「手機揼鐵釘」等連串「酷刑」，竟然都絲毫無損。

X9c擁有IP65M抗水防塵認證，可以在25厘米水深浸泡5分鐘仍能運作如常。它也毋懼極端天氣，於攝氏55度至零下30度的環境一樣能夠承受，放在太陽底下暴曬亦不容易熱壞。至於核心性能和拍攝規格上，X9c則與上代分別不大，包括搭載Snapdragon 6 Gen 1芯片，主鏡頭配備1.08億像素的1/1.67吋感光元件。不過今代電池增至6600mAh，進一步提升續航力。●

售價：$2699

查詢：3610 8888（HONOR）

給航拍初哥的他

AI輕便自拍航拍機 隨時起飛

掌心航拍機大熱，航拍機大廠DJI亦順應潮流推出DJI Neo。它僅重135克，是品牌最輕最小的無人機，在香港暢玩毋須領牌。Neo毋須使用遙控器，只需按下機頂按鍵選擇拍攝模式，就能直接從掌上起飛。AI跟拍功能讓航拍機自動追着對象拍攝，還可選擇漸遠、環繞、冲天等不同運鏡。

若追求更精準的操控，它亦可搭配手機App、遙控器，甚至佩戴飛行眼鏡，為飛行體驗增添更多玩法。以手機App控制飛行，控制距離最遠50米；若配合遙控器則能發揮更精準靈活的運鏡控制。

DJI Neo的拍攝規格絕不遜色，內置1/2吋感光元件，最高可拍攝1200萬像素照片或錄製4K/30fps影片。內建22GB的儲存空間，能保存約40分鐘4K/30fps或55分鐘1080p/60fps影片，足以滿足日常拍攝需求。它還支援高速手機快傳、一鍵美顏、一鍵出片等功能，輕鬆完成片段後期處理。●

售價：$1399

網址：https://store.dji.com

給追求健康的他

入得gym房出得職場智能表

對注重健康，經常留意身體狀態的男士來說，智能手表HUAWEI WATCH D2會是全面的健康監測管家。它配備精密的壓力監測系統，能估算用家的血壓數據，並即時給予分析和建議，幫助用戶了解身體狀况。WATCH D2亦內置心率監測、血氧檢測、睡眠追蹤等多項功能，配合自家AI智能算法，能偵測用戶的運動狀態，並給予建議，持續提升運動表現。WATCH D2能支援100多種運動模式，包括日常健身、競技運動、水上運動等。

WATCH D2在設計上也大有看頭。它採用不鏽鋼表殼，配以陶瓷表圈，外觀時尚精緻。1.82吋的大型AMOLED高清觸控屏幕，能顯示清晰細緻的界面內容。續航能力方面，單次充電可連續使用7天，亦具備IP68級防水防塵等級，讓用戶長時間佩戴。●

售價：$2999

查詢：8128 8810（HUAWEI）

給注重儀容的他

人體工學設計 防水智能電鬚刨

Panasonic推出LAMDASH PALM IN 電鬚刨ES-PV3A，採用人體工學設計，握持手感舒適，搭配超靈活的浮動刀頭，能輕鬆貼合臉部曲線，而品牌獨有的銳利鋒刃，配合強勁的電機摩打，即使對待粗硬的鬍渣也能一剃而光。電鬚刨還具有出色的防水性能，可在淋浴時使用，機身表面採用防滑材質設計，即使沾滿水也不易「甩手」，方便用家隨時隨地維持整潔的儀容。此外，這款電鬚刨配備智能感應技術，能自動偵測用戶的剃鬚狀態，然後調節適當轉速，用戶就毋須反覆剃刮。●

售價：$1980

查詢：2833 0955（信興）

給文青系的她

即影即有捕捉清晰影像

對於文青型女士，一部即影即有相機可能最對胃口。全新的Lomo'Instant Wide Glass不僅在外觀設計上更精緻，在成像效果上也有了突破級提升。相機配備90mm等效焦距的多層鍍膜玻璃鏡頭，相比傳統塑膠鏡頭，更能捕捉清晰細緻的影像細節。最近對焦距離達0.3米，即使拍攝近物也能呈現出立體感和層次。相機還配備了自動快門和光圈設定功能，拍攝時就有更多發揮空間，最特別是Lomo'Instant Wide Glass還提供多重曝光模式、B快門長時間曝光模式等創意功能，給用戶更多的拍攝靈感和表現空間。配合應用程式調整參數，就能拍出富有藝術感的獨特相片。●

售價：$1980

查詢：https://shop.lomography.com/hk/

給愛美的她

智慧型吹風造型新體驗

對於喜歡扮靚的女士，Dyson新推出的Airwrap i.d.智能吹風造型器可讓她們快速改變髮型。新機賣點在於結合Dyson專屬的MyDyson應用程式，只需透過藍牙將手機連上產品，用家便可在應用程式中自訂個人化的鬈髮設定。憑藉Dyson工程師研發的i.d. curl圖形用戶界面，只需輸入幾項關於自己髮質的資訊，如髮長、髮質和髮型偏好等，系統就能根據分析結果，為用家度身訂製最適合的鬈髮程序。

透過吹風造型器的強勁氣流和智能溫控技術，只需跟着預設的鬈髮步驟操作，就能快速吹乾頭髮並塑造出理想的造型，減少傷髮風險。此外隨機還附送多款可拆卸配件，包括用於塑造不同鬈度的錐形造型筒，以及適合短髮的小型圓筒等。●

售價：$4480

查詢：3065 9666（Dyson）

給熱愛運動的她

穩固貼合耳機 做運動輕鬆聆聽

如果收禮對象鍾意運動，Sony新推出的真無線降噪耳機LinkBuds Fit便十分適合。耳機採用新設計的零壓貼合承托配件和柔軟耳塞套，佩戴感舒適，即使劇烈運動，耳機也能穩固貼合耳朵，不易掉落。除了有出色的降噪功能，耳機還支援環境音效模式，可根據實際需求自由調校，在享受音樂的同時，仍能保持對周遭環境的感知，確保行走安全。●

售價：$1699

查詢：2833 5129（Sony）

給果粉的她

雙向降噪 專煲電話粥

Apple推出的AirPods 4真無線藍牙耳機，雖然採用開放式設計，但憑着採用全新H2晶片驅動，不僅提供更穩定的藍牙連接，更擁有高質素的主動降噪效果。產品還支援全新的雙向通話降噪功能，在通話時亦能保證清晰通話品質，愛煲電話粥的她一定滿意。

續航力方面AirPods 4也有顯著提升，單次充電可持續播放音樂5小時，配合充電盒，總續航時間更長達30小時。此外，耳機還支援快速充電功能，只需放入充電盒10分鐘，就能獲得1.5小時使用時間，非常方便。AirPods 4採用全新的輕薄設計，戴起來輕盈舒適，耳機還擁有IPX4級防水防汗性能，即使戴着做運動或在雨天中聽歌，都不怕弄壞耳機。●

售價：$1099（普通版）／$1499（主動消噪版）

查詢：800 908 988（Apple）

文：JJ

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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