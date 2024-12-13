動畫+實拍 記平權先鋒一生 《無拘飛祥》探問港殘疾者怎飛翔

電影以動畫再現祥仔的童年生活：他在沒有電梯的徙置大廈長大，人生的頭11年一直被困在家中。抬頭望見的天空是他對外界的唯一認知。（黃榮俊設計，《無拘飛祥》劇照）

【明報專訊】「我是羅偉祥，我是一個幸運的人。」在自傳《阿祥奇遇記》中，羅偉祥（祥仔）這樣寫道。「幸運」的他，因出生時缺氧一分鐘，終身都在輪椅上度過。幼時住在沒有電梯的大廈，每日肚皮貼地，與老鼠為伴；從特殊學校畢業後進入社會，想找工作卻因身體障礙四處碰壁；2022年，在長期臥病帶來的抑鬱與傷痛中離世。

還是幸運的他，用嘴唇頂着綁在手上的筆通過公開試；成為香港首位坐輪椅的保險經紀，年薪一度達30萬；參與並成功爭取到殘疾人士公共交通兩元優惠計劃，和全線更換可接載輪椅巴士。蘇家榆首次執導，結合動畫與實拍，用紀錄片《無拘飛祥》呈現祥仔人生最後兩年，希望從祥仔的經歷中探問香港殘疾人權利——被困在輪椅上的他們，如何無拘飛翔？

導演：因祥仔「爭自主生活」精神動容

「我一直在尋找個可以讓我拍攝的世界，刻劃『命運』、『人生』、『人與人、人與地關係』等命題。當我在2020年認識祥仔，聽他講述自己的經歷時，立即意識到這正是我渴望拍攝的故事。」蘇家榆分享，初識祥仔便因他突破身體限制、爭取「獨立自主生活」的精神而動容，更為祥仔自身被困在輪椅上，卻幾十年如一日不斷推動殘疾人權利而感動，「一個故事可以包括一個人和一個地方的關係，好值得去投入」。

故事開始於阿祥的獨白：「小時候，常望向天空，天空是我唯一可以目睹的空間。」伴隨不同形態的天空變換交錯，阿祥舊相漸次出現，人生如走馬燈般回放：學習、開講座、輾轉在不同的殘疾人士權利爭取現場……阿祥接着說：「聯合國指出，人一生若有80歲，約有8年，會因年長而活在殘疾當中。」因此，在阿祥眼中，「健全」與「傷殘」本無區別。

動畫方式呈現童年 「好灰」中見樂觀

「所有殘疾人能充分和平等享有一切人權和基本自由」這一寫入聯合國《殘疾人權利公約》、自2008年起在香港生效的概念，如今已深入人心。但在祥仔的童年時期，情况卻並不相同。紀錄片用動畫的方式呈現祥仔童年：樓道狹長的大廈徙置區、昏暗的房間和只有一線的天空、俯在地上與老鼠聊天的殘疾男孩、路過的向男孩吐口水的鄰居……蘇家榆表示，她並不想用「搵幾個演員扮番佢童年」的方式呈現祥仔幼年的故事；同時，儘管故事聽起來「好灰」，但在祥仔的回憶中，童年仍然充滿趣味，「講起同老鼠玩、第一次上街，佢都會笑」。因此，影片選擇用動畫的方式呈現故事，讓觀眾在共情之餘，亦感受到祥仔的樂觀性格。

求學踏職途爭權益 母愛支撐不渝

身處逆境卻保持樂觀，實非易事。在影片創意監製及策劃人楊紫燁看來，「母愛」是阿祥從「俯在地上的男孩」成為香港殘疾平權先鋒的重要支撐。「我同阿蘇（蘇家榆）講，母愛是一個重要的命題，亦是這部紀錄片的一個關鍵」。片中，阿祥用平靜的聲線，講述與母親的相處點滴：母親懇求醫生寫介紹信，讓祥仔有機會上特殊學校；買不起輪椅，母親日日背他去學校；從特殊學校畢業、通過公開試的他，因身體殘疾而找不到工作，母親買給他白色恤衫，帶他去面試……在母親與社工的支持下，祥仔獲得人生的第一份工作。

「工作對於殘疾人士來講很重要，對於祥仔而言，可以增強自信心和自我形象；對我來講，工作是一件正常人都會做的事情。那麼，為什麼我們不可以去做？」在祥仔的朋友、同為殘疾人士的梁超群眼中，工作權是殘疾人士應該獲得的權利，亦是令殘疾人士得以「獨立自主生活」的關鍵。梁超群分享，上年（2023年）10月，在祥仔去世約一年後，他生前爭取的提供津貼鼓勵就業計劃終於推行，「我好多謝阿祥，為我們爭取到了這項權利」。

故事結束於祥仔的離開。楊紫燁說：「很遺憾的，故事以阿祥的離開而結束。但我們都希望不止結束在這裏，而是留下一個有希望的結尾，帶出一些現實生活中，殘疾人士面對着哪些困難。」離開故事，回到現實。在祥仔推動在香港落實的聯合國《殘疾人權利公約》已經推行多年、無障礙設施逐漸普及的當下，殘疾人士仍面對着哪些困難？

「佢哋唔明我哋真正想要啲乜。」影片中，影片外，祥仔和他的朋友們重複着這句話。在祥仔人生的最後階段，長期臥牀使他的後背長滿褥瘡，需要睡氣墊牀以緩解疼痛；但醫院並不允許患者在病房內使用氣墊牀，祥仔對住院十分抗拒。祥仔的朋友、同是殘疾人士的李遠大說：「到𠵱家，醫院仍然唔畀使用氣墊牀。」他還說，在無障礙措施已經算得上完善的香港大學，訪問當日仍然靠導演提前搜索路線，「拍咗5條片教我哋點樣行，我哋先入到嚟」。「獨立自主生活、平等、社會可以多啲了解，其實我哋想要嘅唔多，就係呢啲。」李遠大說。

《無拘飛祥》

詳情：bit.ly/4irakNX

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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