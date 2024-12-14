JEWELLERY：Cartier利園5期精品店新篇章 璀璨煙火揭序幕

【明報專訊】經過逾兩年時間升級裝修，Cartier利園5期精品店終以全新面貌重新開業。整間店舖的建築設計巧妙融入香港傳奇的船帆元素，和令人聯想到傳統中式市場鳥籠的凹槽柱廊。高樓大廈的壯麗線條和園林恬靜的氛圍在店內融為一體，既捕捉到銅鑼灣獨特的城市脈搏，也展現出香港的多元故事，將本地文化靈感注入細節之中。新店更媲美品牌在巴黎、紐約的精品店，是首間設有酒吧區的本地精品店。而在12月份，店內店外更加入巴黎艾菲爾鐵塔等巨型巴黎地標裝飾，並限時上演光影交錯的燈光節目和舉辦各種活動，與大家共度璀璨浪漫的佳節時刻。

新店由法國室內建築設計大師Bruno Moinard和Claire Bétaille創立的設計事務所Moinard Bétaille操刀，兩層樓面空間總面積達839平方米。首先映入眼簾的是閃耀奪目的正面幕牆，點睛之作是優雅的玻璃穹頂，宛如城市中的花園，將自然光線柔和地引入室內。兩側外牆鑲嵌的雲石靈感源自傳統國粹「麻將」，向中國文化致敬。

稻稈鑲嵌壁畫 蘭花點綴

穿越門廊，大家首先踏入「女士專區」，以靜美的中式園林為靈感，新品就像在一片靜謐優雅的花園中和諧陳列。蘭花是Cartier歷久彌新的主題，在壁畫之中驚豔現身。壁畫由法國稻稈鑲嵌工坊Ateliers Lison de Caunes與精通寫實畫風的法國藝術家Cédric Peltier合作，採用工坊標誌、可追溯至17世紀的稻稈鑲嵌技術，以細密稻稈編織出精美圖案，呼應品牌的精緻美學。「中性與男士專區」的空間設計呈現都市繁華感覺，以深藍色調點綴，呼應維港的波光粼粼，品牌標誌的美洲豹亦於此區亮相。品牌以稻稈鑲嵌技術融入每個空間細節，象徵香港作為東西方藝術文化交融之地的深厚底蘊。

在相鄰的「高級珠寶專區」，百年工坊Atelier Midavaine精心創作的漆藝壁畫為當中亮點。壁畫中兩隻振翅飛舞的飛鳥穿梭於生命之樹的枝椏，與巴黎旗艦精品店一幅屏風畫遙相呼應，象徵傳承與創意，也向品牌的動植物王國致敬——高級珠寶作品正是品牌精湛技藝的極致體現。專區內兩間貴賓室採用溫暖橙黃色調設計，增添一抹詩意與溫馨。

6米高石膏浮雕 罕有設酒吧區

壯觀的「樓梯空間」引領客人進入1樓的奢華空間，6米高的石膏浮雕壁畫為全球Cartier精品店中規模最大的一幅。浮雕壁畫以細膩線條勾勒各種植物花卉、地標建築和高樓大廈，隱藏其中的3隻美洲豹漫步繁華都市與綠意盎然的旅程，引人拾級而上。1樓空間恍如溫室般，用上天然採光。樓層設計與部分家具靈感源於品牌的巴黎旗艦店，精妙融合東西方設計風格。盛開的櫻花圖案輕輕點綴「售後服務專區」，營造細膩浪漫氛圍，宛如漫步在香港花墟中繁花似錦的景象。在雅致的貴賓休息區和專屬服務吧台，客人可個性化訂製多款珠寶和腕表，體驗各種專屬服務。

「生活格調專區」讓人可以透過自然光欣賞Cartier作品最真實的色彩、光澤與觸感，更設有全球僅有少數精品店，如巴黎和平路13號旗艦店和紐約蘇豪精品店才設置的酒吧區，讓大家可以放慢腳步，沉浸於充滿故事與格調的新店之中。「以『愛』打造的專區」則以明亮優雅的白色和金色為基調，設有兩間貴賓室，靈感源自日落美景和向夕陽翱翔的白鷺，象徵希望和新開始，並以喜慶吉祥的紅、橙與黃色點綴，伴隨客人進入人生新篇章。

12月慶祝活動多 燈光騷光影交錯

為慶祝利園5期精品店盛大開幕，Cartier特別推出一系列活動。巴黎艾菲爾鐵塔、Vendôme廣場圓柱和品牌的和平路13號旗艦店等巨大裝飾，將於新店內外限定亮相，向品牌發源地致敬。即日至12月31日，每晚6至10時（每30分鐘一場）精品店將上演光影交錯的炫目燈光節目，散播節慶氣氛。店內亦舉辦各種精彩活動，包括以朱古力製成的藝術雕塑，讓人恍如置身甜蜜夢境；靈感源自聖誕倒數月曆的互動拍照幕牆，增添節日趣味與驚喜。現場同時設有肖像速繪區，由本地時尚插畫家即場繪製肖像，為大家送上節日禮物。●

Cartier利園5期精品店

地址：銅鑼灣希慎道18號利園5期地下及1樓

查詢：8105 5008

文：張曉冬

編輯：梁小玲

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