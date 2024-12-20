今期封面由《開眼》設計師賴雋旼創作，用上圓形、三角形、四邊形拼砌出可愛的聖誕老人和聖誕樹，簡約純粹的設計趣味盎然。（明報製圖）

【明報專訊】Chill Guy，一個穿著灰色毛衣、淺藍牛仔褲配紅色帆布鞋的擬人化小狗角色，近日佔據社交平台，他是X用戶philb（@PhillipBankss）2023年發布的虛擬角色，philb介紹：「他是個低調、對世事不屑一顧的chill guy（放鬆隨性的人）。」角色雙手插兜、嘴角微戚，一臉「就算天塌下來都無事」的淡然形象引起網民共鳴。聖誕將至，四處華燈璀璨，若孤身於街裏凝視那燈飾和愛人一對對感到寂寞，轉念化身Chill Guy頓覺自在無憂。

今期封面由《開眼》設計師賴雋旼創作，用上圓形、三角形、四邊形拼砌出可愛的聖誕老人和聖誕樹，簡約純粹的設計趣味盎然。又如香港半島酒店外牆「綁」上黑色絲帶蝴蝶結猶如送上巨型神秘禮物，凝煉聖誕象徵已帶來濃厚的節日感覺，吸引眾人駐足欣賞。

留港過節還有很多節目，除了一年一度的芭蕾舞劇《胡桃夾子》和「玩轉大館馬戲季」，明天（21日）香港城市室樂團為動畫電影The Snowman & The Bear即場配樂，加上傳神的旁白和歌唱來一場聖誕冒險。到海港城‧美術館可見到日本微型攝影藝術家田中達也利用日常物建構的幻想世界，如白色鍵盤鋪作雪地、cupcake組成村落，開拓想像。又有沒有想過聖誕老人騎着鹿仔會否面臨終身監禁？獵人書店27日舉辦「獵人小辯論」的其中一個辯題就是「聖誕老人應否再駕駛馴鹿派禮物？」，討論役用動物的道德爭議。

今年藝文部亦chill製了一組Ig的GIF貼圖送贈讀者，只要在Ig限時動態（Story）搜尋GIF時輸入「fridaymingpao」就可找到。記得用它們裝扮你的聖誕Ig Story！

Lonely Christmas也好，一大班人相聚睇show也好，最緊要chill住過。

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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