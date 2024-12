韋羅莎手繪幽默聖誕卡 化身「寫信佬」傳遞祝福

next

【明報專訊】在大熱電影《破.地獄》中飾演喪子母親而大獲好評的韋羅莎,過去幾個月除了馬不停蹄地拍劇、宣傳電影、教演技班,還有一件時時刻刻都惦記的大事;只要有時間,她就會「開壇」畫畫、寫字、包裝,趕在聖誕前將祝福送出。

疫情期間,她曾以手繪卡片連繫彼此思念的人。今個聖誕,她親自設計16款聖誕卡,還為人代筆,親手寫上聖誕祝福,讓盛載思念的卡片飛越國界,送到地球另一方的他和她手上。她設計的卡片以一分苦澀為基底,攙入兩分幽默,再注入七分手寫溫度,成為聖誕節最有暖意的禮物。

「All I want for Christmas…… is 腰」

「我決定『飛過泥』陪你過聖誕」(卡上繪有一個背上長着翅膀的人,飛過一堆泥土)

「你嗰邊嘅聖誕係點㗎?我哩邊嘅聖誕係咁嘅……冇你」

一句「咩哩戟是罵士」 淡化分離痛苦

讀着韋羅莎(Rosa)設計的聖誕卡,會不自覺地會心微笑,因她的「食字」功力太出神入化;可是笑着笑着,心底某處卻隱隱作痛。這套聖誕卡,是她為那些親朋好友移居外地的人而創作,自稱「食字天后」的她,以幽默的文字、可愛的畫功,將分離的痛苦淡化,為不擅辭令的人道出思念,連繫分隔兩地的人。卡片隱隱帶點bittersweet,但實際上sweet(甜)比bitter(苦)的比例多很多,「這些少少的黑色幽默,讓卡上的信息來得更加甜蜜,再加上手寫卡、實體卡,比起一般的『聖誕快樂』更為深刻」。Rosa穿了一件綠色外套來到大館的咖啡室,綠外衣配上紅沙發,隱隱滲出點點「咩哩戟是罵士」的溫暖氣氛。

讀到這裏,大家心裏可能會問什麼是「咩哩戟是罵士」?這正是Rosa設計的聖誕卡其中一款祝福語,大家以粵音讀出來就變成Merry Christmas的諧音,幽默詼諧。Rosa表示,不少人移居外地後,使用中文字、廣東話的機會變少,她想透過這6個字考考對方。「我的確收到有人回覆,移民外國的朋友真的不會讀這幾個字,我很開心,這正是我的用意!」她得意地說。另一張「市場調查」聖誕卡,請收卡者選出一項最想念的香港事物,凍檸茶、酥皮蛋撻、點心外,她還在選項中抵死地取笑對方陷入選擇困難。這些小情小趣,就像親密朋友間開玩笑、說爛gag,看的當下忍不住在內心翻白眼,臉上又不自覺地泛起笑容;而她有時亦的確如朋友一樣,「參與」他人的生活。

手寫心思 電子版本難比擬

除了出售自家設計的聖誕卡,她還會化身「寫信佬」,提供「代筆」服務,寫下寄卡人想說的話,再為對方寄出。有人透過她的筆迹,向海外親友送上聖誕祝福;有些人知道朋友是韋羅莎粉絲,就為對方送上驚喜;亦有媽媽寫給在韓國留學的女兒,Rosa執筆時想像女兒長大後離開自己的那天,紅着眼眶為對方以手寫卡填補身旁的空位,「看着別人想我寫的內容,他們想表達的情緒和狀態,我很榮幸成為中間人幫忙傳遞,而不是透過冷冰冰的電子儀器」。因為對她而言,手寫卡片有着無可代替的溫度,「選卡、揀筆、構思內容,這些都需要時間。(手寫卡)雖然不是最方便的方法,但當現在可用電子儀器瞬間傳送信息時,這份心思,顯得格外溫暖」。

疫情停擺 為他人畫畫寫信支持

今趟不是Rosa第一次代筆。兩年前疫情肆虐,本來準備踏上台板出演舞台劇的她,總綵排當日劇場被迫停擺,復演無期,期待已久的一切突然坍塌,身心、財政出現缺口。「我教班、現場表演,一直都與人有即時交流,即時分享大家的感受,但疫情下全部都做不到。」這個突如其來的休止符,令她思考,失去作為演員的舞台,還有什麼方式可傳遞情感,延續人際間的交流?

她選擇回到溝通的原點,以紙筆,為他人畫畫寫信。如是者,每晚哄完女兒上牀後,夜闌人靜時,她讀着寄件人的文字,將他們的心意化為圖畫,設計成獨一無二的明信片後寄出,3個月間畫下超過100張卡片。在那段艱難的日子,大家無法相見,不少信息都是「加油啊」、「撐住啊」、「這些日子會過的」等,教她寫得眼眶泛紅。

短短3個月的活動,沒想到帶來的漣漪延續到今日。疫情過去後,她在不同場合遇過當時委託過她寄信的人、收信的人,紛紛前來與她相認。有大學剛畢業,猶豫應否以音樂為事業的女生曾投稿,希望從她身上獲得追夢的勇氣,Rosa便在卡上畫出五線譜,並以音符連成「以夢為錨」4字;今年初她在演技班重遇該名女生,對方一如所願步上音樂路,也感謝Rosa當時的鼓勵,「我很開心,可以令到人有感受,得到溫暖,或者釋放到一些情感,這正正是我想做到的事情,亦是我喜歡表演、做演員的原因」。

以為在為他人傳遞溫暖,沒想過自己亦在不知不覺間獲得力量。那時的美好回憶,令她靈機一觸在今個冬天推出聖誕卡,充當聖誕老人,以笑聲為大家燃起一點光。下月是農曆新年,她預告將會推出自家設計利市封,讓人不只對利市封的「內涵」感到期待,還會好奇這位食字天后接下來會怎樣幽大家一默,為大家送上歡笑。●

文:張淑媚

場地提供:Tozzo

編輯:梁小玲

美術:謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵:feature@mingpao.com

[專題]