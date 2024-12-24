聯繫世界：與全世界交換明信片 分享手寫溫暖

Sandy分享一張去年從聖誕島寄來的明信片，原來聖誕島與聖誕關係不大，那裏沒有白色聖誕，反而是個天氣炎熱的熱帶海島，以螃蟹最為著名。（受訪者提供）

【明報專訊】打開郵箱，收到一張來自聖誕島（Christmas Island）的明信片：正面印上海龜，郵戳設計是一隻大螃蟹，讓人摸不着頭腦，這與聖誕有什麼關係？明信片主人Sandy揭盅，原來聖誕島是澳洲海外屬地，是位於印尼雅加達附近的一個海島；島嶼本身與聖誕關係其實不大，只是發現此島的人在聖誕登島，才以聖誕命名。Sandy笑言，自己都是因為玩postcrossing，結識世界各地的人後，才認識這個地方。

Postcrossing是2005年面世的明信片交換平台，參加者在網站登記地址後，會隨機抽到其他玩家的地址，將明信片寄出；對方確認收到後，就會有其他玩家的明信片寄給參加者，交換過程餘此類推。Sandy是香港區內寄出明信片最多的玩家，從2010年大學畢業後至今，已分別寄出及收到接近9000張明信片，即14年間平均每日分別寄出及接收多於1張，還未計算寄失的部分。

收到的明信片來自世界各地，除了聖誕島，她還收過來自南極、根西島（Guernsey）、阿魯巴島（Aruba）、留尼旺（Reunion）等冷門地方，有如上了一堂地理課。「作為旅人， 一雙腳走遍全世界逾190個國家是不可能的，我們就像透過postcrossing，認識那些我們無法踏足的地方。」

收藏聖誕市集明信片 感受熱鬧溫馨

Sandy其中一個特別收藏，是不同地方的聖誕市集明信片。歐洲聖誕市集已有數百年歷史，當地人聚集在中世紀建築的大廣場前，購買林林總總的聖誕美食、熱香料紅酒、聖誕裝飾等，氣氛熱鬧。親身到聖誕市集，感受熱鬧氣氛，一直在Sandy的願望清單上，可惜苦無機會，多年來從各地送來的聖誕市集主題明信片，就能彌補這個小遺憾。有近600年歷史的德累斯頓（Dresden）聖誕市集、德國童話小鎮韋德格羅德（Wernigerode）聖誕市集等明信片都是她的珍藏；夜幕下的聖誕市集亮起燈來，中世紀建築披上皚皚白雪，顯得夢幻、溫馨。直至去年11月底，她終有機會帶着這些過去的明信片，親身到訪聖誕市集。

從自我介紹、旅遊見聞、興趣，到分享與香港的淵源、當下正在做的事，大家在明信片上寫的內容千奇百怪，有些「卡友」甚至不單寄明信片，還將家鄉紀念品一併寄到地球另一邊，「他很喜歡自己的城市，才將這些物品與陌生人分享」；還有卡友根據Sandy在postcrossing網站的自我介紹，知道她喜歡奧地利藝術家百水先生（Friedensreich Hundertwasser），特意送上他的紀念郵票套裝，非常貼心。

了解收卡人喜好，精心挑選明信片，構思內容，逐字寫下，再貼上郵票寄出，這種傳統的溝通方式費時，在效率至上的今日看似不合時宜，但Sandy認為，實體的明信片可隨時回味，不像儲存在虛擬世界般的文字般脆弱，隨時消失，這種需時的溝通更為浪漫。●

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