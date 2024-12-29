家明雜感：飛．送．地．走——為2024年埋單的四齣紀錄長片

【明報專訊】2024年行將完結。今年最意外的，是年底一次過看到了幾齣優秀的香港紀錄片。相對劇情長片，紀錄長片在本地更欠條件，這幾年的空間縮窄得更小。慶幸始終有些電影人受真實的人物或事件感召，都不管有沒有市場或觀眾了，以經年累月的時間與毅力（而且通常沒有回報），拍成剪成。默默耕耘，悄悄出爐，但願好戲有好報。

《無拘飛祥》

《無拘飛祥》的「祥」是羅偉祥，人稱「祥仔」，本地一位爭取殘疾平權的人物。羅偉祥兩年前離世了，本片記載了他離世前的歲月，以及由他自白的成長故事。

祥仔出生時由於腦部缺氧一分鐘，導致一輩子行動不便，要在輪椅上度過。殘疾的祥仔沒有氣餒，即使要付出比正常人多出幾多倍的力氣也不斷奮發。他不想當家人的負累，爭取生命的更大的可能。他苦學語言及電腦，曾做過不同工作。從事保險的幾年，收入還不錯呢。但他說，後來還是從義工中找到真正的價值。我們在影片見到的祥仔，人到中年。那時候的他已習慣東奔西跑、與人商討政策，透過游說爭取殘疾人的權益。

《無拘飛祥》作為紀錄片，本來有其先天限制。祥仔的當下可以跟拍，可是他比較坎坷的成長欠缺影像。製作人於是想出用動畫去重現，配上原創音樂，效果很好。祥仔的成長有多可憐呢？他六十年代出世，爸爸早逝，媽媽獨力肩起家計。一家人住七層公屋，沒有電梯（當時也沒輪椅）。幾歲的祥仔行動不便，每天呆在家裏。媽媽把飯菜煮好往地上一攤，就去上班。他說有時太無聊，會跟老鼠聊天。這些成長的片語，我們一邊聽着祥仔自述，再輔以簡單動畫說明。

《無拘飛祥》祥仔的經歷固然傳奇，看着既感嘆，卻又對他敬佩不已。反而意想不到是，影片寫他媽媽的部分。天啊，那真是個含辛茹苦的偉大慈母。《無拘》整體基調不錯，祥仔憶述往事無論曾經多麼悲涼，語氣總是不慍不火，連提起摰愛的母親也不例外。《無拘》不完全是勵志、光明、正向的，戲初有段祥仔與朋友嘗試登上飛鵝山，對一般人輕而易舉的事情，已是輪椅人的極大考驗。

《無拘飛祥》的導演為蘇家榆，過去她專門為紀錄片剪接，今回首次執導。背後全力推波助瀾的，乃香港著名的紀錄片導演楊紫燁，楊一直推動紀錄片的交流及教育。《無拘》片長只有五十多分鐘，影片稍後應該還會有特別放映，機構也可跟他們聯絡安排。詳情可參考影片網站Ahcheungdoc.com。

《木送》

幾年前，位於上水古洞的志記鎅木廠一度是新聞熱話。原因在於木廠位處政府要發展東北的土地上，歷史悠久的木廠眼見被迫停業。為此，不少人被吸引去參觀、打卡。木廠也希望藉着外界關注影響政府的決策。只是仍逃不過要結束的厄運。

《木送》的導演韓潔瑤，可不是那種三分鐘熱度。她拍志記以及老闆權叔（王鴻權），一拍就是五年（2018至2023）。年份資料，片上記之甚詳。韓潔瑤現身映後分享，說自己原是電影的外行。她多年前參與過張虹的采風紀錄片營，拍過短片，然後就到《木送》這齣長片了（片長81分鐘）。全片工作人員，只有她及攝影師傅俊偉兩人。由於拍攝曠日彌久，有時只有她持機去木廠拍攝。從拍攝、整理浩瀚素材、摸熟電腦剪接軟件，全一手一腳完成。毅力絕不簡單。

《木送》圓滿，不大像出自個紀錄長片的新手。也許先要歸功於選材成功。影片很多重點，但最好看沒有別的，一定非權叔莫屬。權叔太會說了，初見像個靦腆的伯伯，實質他非常健談。不論木廠的故事、木材、詩詞、歷史以及人生哲理，他都可以娓娓道來。說着說着，權叔竟還冷不防交代了一件不堪回首的悲劇，再以樂觀的心態去化解它。權叔老當益壯，看上去也不似七十多歲，木廠凡事親力親為，簡直是個活寶。

透過權叔口述歷史，知道木廠如何與香港共同走過七十年。二戰後百廢待興，建築需要大量木材。香港為英國殖民地，東南亞一些同屬殖民地的木材因此舶來。全盛時期香港有大量鎅木廠，幾十年後卻只剩下志記一間。香港政府後來推行環保政策，志記又開始處理循環再用的舊木材。志記因應香港的都市發展不斷遷移，他們從最初的北角搬到柴灣，四十年前再搬到新界北。今天連新界北也逃不過大興土木了，權叔他們便無立錐之地。

一間歷史如此悠久、不停有出產的木廠，面對政府部門取締、沒收，實在逼人太甚。權叔經常會去《木送》的放映現場，放片前，我們不認識這位老先生，看片後肯定會對他肅然起敬。權叔與志記的故事，其實也是香港的故事，應該讓更多人看到。溫故而知新。

《十方之地》

同樣是紅磡、長生店、畫面偶見靈車出入，賣座冠軍《破．地獄》拍殯儀館內的人和事；紀錄片《十方之地》卻聚焦殯儀館方圓的幾條街，拍街道上的眾生。沒有larger than life的情節，不涉生離死別，《十方》寫出不同階層人物生活的恆常。

同一個區域如此千差萬別的，有人「觀音借庫」、有人擺賣「天光墟」。也有舊區重建中，離奇地屹立不倒的燒臘店與它所屬的舊樓。

《十方之地》的導演黃肇邦，好奇街道上的一眾拾荒者。戲名「十方」其中一個意思，正取「拾荒」的諧音。看《十方》，你會感覺到黃與團隊獲得拾荒者的信任，鏡頭離他們很近，有時定定的拍着他們的生活或工作。戲裏其中一個很有生活感的畫面：馬路邊，清理廚餘的男人把巨大的垃圾桶置放在一架手推車上，垃圾桶看來很重，一輛旅遊巴駛進畫面內稍停頓，等候男人完成才往前駛。不遠處，一輛雙層巴士就要開過來了。

一個遠拍的長鏡頭，把同區的幾類人（拾荒者、旅遊巴、公共交通）都勾勒出來了。他們共同使用道路，沒有理所當然的衝突，而是不慌不忙的，各自完成己任。

《十方之地》這些日常的細節之所以突出，也跟黃肇邦他們選擇的格式有關：CinemaScope的闊銀幕比例。全片的構圖、線條與色調十分講究，遠景時候，畫面的空間可以很寬闊；到中景或近鏡，則變得較局促，令人看不清畫框之外的細節。

《十方之地》是香港紀錄片一個可觀的嘗試：議題富人味。電影人走進社區，取得街坊信任，是個不折不扣的觀察紀錄片。影片毫無疑問有清晰立場，它的重點是一個個有血有肉的人，一些與「發展」有關的大論述全部輕輕帶過。比如片首夜繽紛的煙花是失焦的；後段關於樓市的訪問，侃侃而談的受訪者（地產經紀？），只瞥見他的手揮了一下，連正面鏡頭都沒有一個。

觀察之外，它的技巧凝練、雕琢。對影像、聲音（末段的水聲）、配樂的設計，也大有詩意紀錄片的韻味（可怖的堆填區我聯想到《機械生活》）。近年劇情片偶見的名字，攝影師麥智坤（也是《無拘飛祥》攝影）、司徒一雷；聲音設計鄧學麟（《看我們今天怎樣說》獲金馬提名），皆為《十方》的主創成員。港片「不景氣」的這些年，科班背景的年輕影人，虛構與紀實兼長。

《香港四徑大步走》

誰說紀錄片沒有市場？《香港四徑大步走》自有限度的公映以來，放映幾乎都座無虛設、一票難求。

可能是「有限度」的策略成功吧？又或香港喜愛行山與運動的人真的好多，幾年前疫情後愈來愈多，「野生捕獲發哥」效應下又再多些。

但真正原因是《香港四徑大步走》拍得好。我孤陋寡聞，看片前沒聽過「香港四徑挑戰」，只略知「毅行者」。「毅行者」叫參賽者組隊，夤夜跑完麥理浩徑。「香港四徑」，參加者一個人在途上，而麥理浩徑只是四分之一：麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑、鳳鳳徑，總長度298公里。就算有超人體魄與意志力，不眠不（小）休的最快完成，起碼也要六七十小時！

活動最早由Andre Blumberg創辦，出發點本為「私利」，無意中開創出一個異乎常人要求的挑戰賽。《香港四徑大步走》前段有介紹項目的由來，但全片一百分鐘主要還是拍攝2021年的一次賽事詳情。

導演與監製是對兄弟，Robin Lee及Ben Lee。《香港四徑大步走》是他們首齣長片。全片敘事多姿多彩，活用動畫及圖像幫忙解說，有很多幽默的筆觸。攝影把香港美景拍得異常壯麗。當初收到優先場的信息感奇怪，何以運動紀錄片會在電影院的最大影廳放映？當《香港四徑》一開始，航拍機呈現山路的秀麗風光時（儼如《看見台灣》），立即明白苦心。

2021年的「香港四徑挑戰」，由於是疫情年，參與者不多，但人人有個性。《香港四徑》把他們的準備與挑戰時的辛酸、苦痛全都記錄下來（聰明的用了GPS追蹤拍攝，不錯過重要瞬間）。參加者中，六十小時內完成叫「完成者」；七十二小時內的叫「生環者」，餘下的就是退出者。戲裏，印象最深的有可愛小姑娘Sarah、慈父小強、工程師Salomon，以及因嚴重腳患大大影響表現的Kai Pong。另外，那一年還有幾個人想打破五十小時的紀錄。瘋狂！

外行看熱鬧。《香港四徑》的終點是梅窩的綠色郵筒，不知就裏的旁人，會奇怪所有人對着一個郵筒歡騰。參與或見證的，就明白來到眼前那個綠色的東西，多麼的得來不易。

為何攞苦嚟辛？一個參加者說：「把不可能成為可能。」我跑故我在，《香港四徑大步走》，是近年看過生存意欲最強，混合大量血與淚，一齣強大的香港電影。

洋酒廣告話事解：「香港幾好都有，點捨得走？」看完《香港四徑》，又係嘅……

文˙家明

編輯˙秦瑞錚

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