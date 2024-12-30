替假讓護老者唞一唞 一句「好在有你」勝萬金

耐心和包容：要成為優秀的替假護老者，需要有耐心和具備一顆包容的心。（設計圖片，模特兒與本文提及人物無關，Toa55@iStockphoto）

【明報專訊】香港社會老年化，愈來愈多照顧者為照顧家人付出無數心力；然而，照顧者本身也需要支持與休息。如何讓護老者可以休息而行更遠的路？一個創新工種——「替假護老者」應運而生，正好團結社區力量支援護老者。

阿萍（化名）是一名替假護老者，她上門看顧長者，讓護老者得以暫時放鬆喘息。透過阿萍的故事，讓大家理解這個新工種的重要，期望有更多人能投入其中，成為守護長者與護老者的溫暖力量。

阿萍自幼承擔照顧家庭的責任。她在單親環境下成長，母親有長期精神問題，她很早便成為母親的照顧者。從一開始提醒吃藥、陪伴就醫，及至母親患上認知障礙症逾10年，更曾跌倒入院接受手術，之後出院照顧等，這些日常責任伴隨了阿萍40多年光陰，令她深感替假護老者的重要。

依長者狀况簡單互動 玩桌遊、運動

由於阿萍承擔起繁重的家庭照顧責任，無法從事全職工作，僅能以兼職為生。直到母親過世後，約50歲的她決心把自己多年累積照顧經驗投入老人院舍服務，她考牌成為保健員，但院舍繁重的工作，與她原本想關顧長者心靈需要的期望有出入。直至她在長者中心做義工時，得知有「替假」護老者這個工作計劃，便參加了24小時專業培訓課程。阿萍表示，這次培訓讓她學會了如何「助人自助」，學會了一些專業知識和技巧，發覺自己更適合在上門照顧長者的服務中發揮。

替假護老者的工作時間具彈性，按護老者需要安排服務，主要是以2小時為單位的上門服務，讓護老者有短暫休息時間。阿萍上門後，會依據長者狀况作簡單互動，如與他們玩桌上遊戲和做伸展運動。她說玩桌遊不需要太多規範，阿萍會根據長者的能力與喜好調整玩法，如一些簡單顏色分類和數字配對遊戲，不但為長者帶來樂趣，也有助於維持他們的認知能力。此外，拉力帶伸展也是她常用的活動之一，強健筋骨，同時增添生活動力和彼此之間的互動。不少長者也熱中於這項活動。

耐心+真誠 打開長者心扉

這樣的陪伴和支持看似簡單，但阿萍表示作為替假護老者，其中最重要的是有耐心與細心觀察。她曾遇過有長者因為認知障礙或情緒問題，不願意接受外人幫助。記得有名長者第一次見到阿萍上門，便立刻鎖上房門，不願與她見面。然而，阿萍憑着耐心、真誠，逐漸贏得了對方信任。多次上門後，這名長者甚至主動與她聊天及分享生活。阿萍成為了這名長者情感支柱，她的傾聽與理解，讓對方獲得一份來自外界的關愛，而最深刻和感動的是，長者有一次在阿萍臨走前問：「下次幾時嚟？」讓她覺得自己並非單純在履行職責，而是與服務對象建立了連結，成為彼此期待與掛念的關係。

在另一個服務經歷中，阿萍遇到了一個特別家庭。這個家庭的照顧者需要同時照顧行動不便的母親和情緒不穩的妹妹，家中常常出現緊張氣氛。有一次，她一入門口便聽到3人衝突的吵鬧聲，發現照顧者疲憊不堪，她馬上向機構社工匯報，照顧者表示要外出喘息的空間，阿萍就為媽媽和妹妹提供短暫陪伴，讓照顧者可以休息。確實，由於阿萍的背景和過往照顧經驗，面對這些情况能展現優秀的應對能力。從年幼開始，阿萍就一直悉心照顧有精神健康問題的母親；這經歷不僅使她對照顧者的需求有深刻理解，也讓她有敏銳的觀察力和豐富的溝通技巧。最後，照顧者回來後說一句：「好在有你。」這短短的數字勝過千言萬語，有這個和事老在場陪伴和聆聽，為這個家庭帶來和諧氣氛。這些溝通和回應成為她工作最大意義和滿足感。

適當傾聽 為長者與護老者減壓

阿萍認為，要成為一名優秀替假護老者，需要的不僅是基本護理知識，更需要有耐心和具備一顆包容的心。每一個家庭情况不同，每一名長者需求也不同，替假護老者需要有觀察力，能夠敏銳地捕捉到細微的情緒變化，並能根據不同需求調整溝通方式。她強調，耐心與真誠是贏得信任的關鍵，而適當的傾聽和支持則能有效減輕長者與護老者的壓力。此外，阿萍認為替假護老者非單純在履行職責，她的角色不僅僅是照顧，更是有質素的陪伴，護老者本身對上門服務的期望並不是要即時提供護理或認知訓練，而是有人在家中陪伴和聆聽，讓護老者可以放心出門做一些要緊事務如去銀行、看醫生，又或自己輕鬆一下，甚至有照顧者趁機好好睡一覺。這份安心，是一種無價的支持。

對於替假護老者這個新工種的長遠發展，阿萍充滿信心。她相信能夠成為護老者的重要支援，並為他們提供足夠的身心支持。尤其在壓力重重的照顧工作中，替假護老者的陪伴能讓護老者有機會追尋自身的興趣和社交生活，不讓照顧工作忘卻自身的需要和生活，甚至有多一些的空間思考生活的目標，開啟第二人生。

最後，阿萍鼓勵有心服務社區和長者的人士，考慮成為替假護老者。她表示，這份工作最有價值的不是收入，而是一份人與人之間的溫暖；期待更多人理解並支持這項工作，讓更多護老者得到喘息空間。

■免費課程

加入替假護老者行列

香港老年學會與3間非牟利機構（救世軍、基督教家庭服務中心及聖雅各福群會）獲維拉律敦治‧荻茜慈善基金贊助，推動「陪住你」上門看顧支援計劃。

替假護老者證書課程

對象：有意成為替假護老者，服務未有接受長期社區照顧服務的長者和護老者

目的：提升替假護老者的護老心態和能力，為照顧者及長者提供居家照顧或社區生活支援，協助處理日常生活需要和提供心理及情緒支援，讓照顧者得到喘息空間

費用：免費

查詢及報名：

香港老年學會：2775 5155

救世軍油麻地長者社區服務中心：2332 0005

基督教家庭服務中心：3613 0752

聖雅各福群會：5110 0354

文：盧家偉（香港老年學會服務經理）

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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