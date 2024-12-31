啟德挑戰未來運動樂園 玩一二三紅綠燈湊「魷魚」熱

魔幻攀峰--全球首幅AR攀岩牆，透過投影技術與動作追蹤捕捉人體動作，設有10多種模式與難度選擇。參加者可在攀岩牆上作球類對戰，對體能、技術與反應都有很高要求。（黃志東攝）

【明報專訊】近期啟德體育園討論度甚高，大家除了關注人流、音響和即將舉辦的盛事外，剛落戶啟德零售館的JP超動感世界（JOYPOLIS SPORTS HONG KONG，下稱JP）亦屬熱話之一。作為日本知名室內遊樂園Tokyo Joypolis的姊妹品牌JOYPOLIS SPORTS的首間海外旗艦店，這裏不單有知名IP超音鼠（SONIC）助陣，更利用互動科技設施，帶來集鍛煉與娛樂於一身的未來運動體驗。

從港鐵啟德站或宋皇臺站步行8至10分鐘即可到達JP超動感世界。這個室內運動樂園樓高5層，佔地約3萬平方呎，全場分設3大主題，分別是地下的忍者道場（NINJA DOJO）、 2樓的超音鼠競技場（SONIC Stadium）及3樓的未來運動館（FUTURE ARENA），老少咸宜，任何年齡層都能在這裏找到樂趣。今次記者與模特兒帶大家逐一體驗，讓大家玩得更有策略，節省時間，體驗更多項目。

Check Point 1：未來運動館

AR攀岩牆上激烈球賽

位於樂園3樓的未來運動館，整個佈局以未來科幻世界為主題，設有12款高科技遊樂設施，可以1人獨玩，又或跟朋友大伙兒齊齊玩。其中MR動感競技場可算是館內王牌，採用MR混合實境技術，參加者毋須穿戴設備，便可隨時投入6款各具特色的MR遊戲，從1人遊玩到6人組隊，一樣可以獲取高「fun」。記者建議先玩MR遊戲「閃避障礙物」熱身，玩家需在場內不斷移動，又蹲又跳躲避熒幕中迎面而來的障礙物以爭取高分數，非常適合作熱身遊戲。遊戲完畢，可在設施入口處掃描QR code以下載遊玩時的片段，留住歡樂時光。

另一個必玩遊戲「魔幻攀峰」是聲稱全球首幅AR攀岩牆，透過投影技術與動作追蹤，不單將攀岩牆變成互動遊戲平台，更打破攀岩的傳統玩法，與朋友來一場球類攻防戰！在這個攻防戰中，參與的二人需同時停留在AR攀岩牆上，更要利用手和腳觸碰投影出來的球，並把球擊向對方，玩法有如氣墊球一樣。由於球撞到AR牆壁時會來回反彈，變相令玩家不斷爬上爬落調整位置，對體能、技術與反應都有很高要求。

至於另一個人氣遊戲「一二三紅綠燈」，就是大家熟悉的童年遊戲，透過人體識別技術，兩名玩家將挑戰有如韓劇《魷魚遊戲》中的「大頭娃娃」遊戲 ，在限時內躲過屏幕中小女孩的「厲眼」，並要穿過重重繩陣。遊戲中的「小女孩」不止會用360度旋轉回頭假動作欺騙玩家，當接近遊戲完結時間，更會突然加快說話節奏，令玩家心急如焚以至失誤收場。當中的心理博弈，無異於跟真人對戰，甚具挑戰！除了上述遊戲，傳統運動如籃球、乒乓球、高強度間歇訓練等亦結合了科技，當中最令記者讚歎的是熒幕與動作感應的延遲率極低，令遊戲體驗十分流暢。雖然遊戲看似輕鬆，但實際玩起來需腦力體能兼備，絕對不容小覷。

Check Point 2：忍者道場

忍者「速成班」 穿越障礙、群鬥

忍者是影視作品的常客，大家對他們都有一定認識。但到底作為古時日本的間諜和情報人員，忍者是如何煉成的？在JP的忍者道場中，會透過結合傳統日本忍者文化與障礙比賽的運動概念，讓現代人體驗忍者訓練。在整個忍者道場中共有6項訓練設施，包括劍術、閃避、忍具投擲、視覺訓練等，當中最重要的莫過於為了煉成敏捷身手的「忍者任務：勇闖行動」。玩家需穿上防滑襪，在限時10分鐘內按指定路線穿越各種障礙，並同時用手帶觸碰隱藏在路線上的分數按鍵，遊戲結束後可於終點查看分數，評估自己有否能力成為現代忍者。而另一個「忍者群鬥」遊戲，就可供2至12人同時參與，大家分成兩隊，最多6人湊成一組對戰，每個玩家配備一把模擬「手裏劍」（紅外線發射器）與模擬頭盔（紅外線接收器），在限時1分鐘內，要在障礙物之間伺機瞄準或閃避對家攻擊，模擬頭盔被射中時更會震動及閃紅燈，非常刺激。

Check Point 3：超音鼠競技場

短跑、跨欄、攀爬盡情放電

超音鼠競技場獲世嘉（SEGA）授權，是全球首個專為超音鼠粉絲和小朋友而設的運動場館，亦是全館最適合小孩玩樂的遊樂場。遊樂場設計色彩繽紛，全都圍繞超音鼠元素，如「空中金環大冒險」中透過跳躍蒐集金環元素，「音速旋風」則透過轉動圓圈以還原超音鼠的招牌技能Spin Dash（將身體蜷成球狀並以高速旋轉）等，令人好像重回童年遊樂場中。全場雖然只有3個遊戲，卻另外設置佔地半層、專為0至12歲兒童設計的「超音鼠全能運動場」，入場者必須穿著防滑襪，場內設有氣墊彈牀、波波池、攀爬架、投影互動牆等，設施極豐富，孩子可盡情「放電」！若家長想與孩子一同投入競賽，可參加「音速田徑競技場」，玩家需面對屏幕，並站在跑步機上的虛擬跑道，完成各項不同田徑，包括100米短跑、跨欄等，感受高速競賽的挑戰。●

JP超動感世界

門票：$168起

地址：九龍城啟德體育園運動健康中心

網址：hk-joypolis-sports.com/zh-HK

註：防滑襪$30，現場有售

文：彭堦琛

模特兒：昇

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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