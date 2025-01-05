專業推介：與精神科醫生細聽叱咤感言

【明報專訊】2025年來到了，我們以一場眾聲喧嘩來迎接。1月1日的音樂頒獎盛會備受熱議的東西太多，誰畏懼得獎是被haters嚇怕還是該怪fans寵壞；誰的一番感言贏盡讚賞；誰不值一個金獎；誰企上台又唱得像不像樣。然而得到與失落、青春煥發與過盡千帆、自我糾結與面對外界聲音，何嘗不是換個年份之後，每個人仍要或即將面對的人生功課？我們邀精神科專科醫生黃宗顯以精神健康的角度重溫頒獎禮幾個時刻，學習照顧自己、善待世界，在新年伊始將學到的袋定落袋，保內心平安。

1. 「如果想鬧我，請口下留情」

——活在網絡世界

姜濤上台領「我最喜愛男歌手獎」時，難為地說「唉又要畀人鬧喇」、「想鬧我嘅人，口下留情，多謝多謝」，Dr Wong說從中也感受到網絡對現實生活的影響。他提及曾有病人因在網上出帖發表自己的創作獲讚賞而很高興，卻同樣因飽受攻擊而崩潰，令情緒病爆發，所以這絕不是一件微不足道的小事，「我們對這些批評的恐懼會影響自信心或心理健康，亦有人擔心在網絡發表一些東西會被排斥，而如果信息過量，令我們不知如何做判斷，會造成緊張焦慮」。他認為可抱理性角度分析批評建基於多少事實，若是評論的一方，不妨帶着同理心想想對方處境，並建議「給自己劃一條線」，不必去到最盡。其實說到底，評論背後都是渴求看到改進的心，而不是要造成傷害。

2. 「為自己愛嘅嘢離譜一次」

——在舒適圈內外

所謂離譜，也許只不過是種種「別人覺得不應該」的設想。Kiri T憑《至少做一件離譜的事》奪歌曲獎，寄語大家不要為別人，要為自己而離譜。「從我們專業的分析，這是關於自我價值與自我實現，我們從小就為迎合別人或社會期望而去努力，小孩迎合爸媽、老師的期望，去到成年人都要迎合老闆的期望，有時正因為我們迎合太多期望，忽視自己的需要或想做的事情，這可能會令人心理上不平衡或產生壓力、不滿。」自我實現是心理健康的重要一環，知道自己需要什麼，追求自己所想，「當你把焦點放在自己身上，就會不期然地減少和身邊人作比較，可以幫助提升自我價值，對情緒也好」，提升內在動機，是通往幸福感的一條鑰匙。醫生都想起自己曾經好離譜，沒很多運動根柢，就與有經驗的朋友一起訓練參加毅行者，「這種離譜是挑戰自我界限的方法，過程中會有很多個人成長，了解到自己的潛力和爆炸力」。

3. 「記住當下感覺，攰就唞唞」

——身處情緒漩渦

Jace《間歇性休眠》唱出人在低潮時混沌不明的狀態，她在台上說歌曲承載自己情緒，不快樂不用忍，累就讓自己休息。「其實她就是在講自我照顧。我們要接受每一個人都會經歷不同的情緒，而情緒也是多樣的，有開心不開心，也有如意不如意。」醫生比喻人生旅途就像打機，一直向前走，會得分、拿到禮物，下一刻跌落陷阱，又再來過。「有不開心不要緊，要承認和接受自己的情緒，接受它會過去。」他很欣賞Jace幾句話說出了心理治療的要點，「除了休息之外要懂得自我關懷，對自己的情緒敏感，給自己一些支持」。Dr Wong分享佛法輔導當中有兩個核心概念，無我與無常。「無我是說人並非一個固定不變的自我，是會變的，理解這個可以幫助我們減少對自我身分的過度依附，減少對自己的評價，有時過度關注自己也會帶來很多情緒波動」；而無常，「即所有事情都是變化不定的，情緒亦是短暫的，會隨着時間變化」。照顧自己可以透過慈悲冥想（loving-kindness meditation）培養面對內外的慈悲心，包括練習對自己慈悲。

4. 「我呢個年紀咁做好尷尬？」

——踏入陌生階段

整場頒獎禮最打動人的，是鄭秀文身穿20幾年前奪女歌手獎的紅色外套，在台上剖白內心掙扎：一把聲音對她說這把年紀去頒獎禮會好尷尬好格格不入，但另一把聲音令她「心念一轉」，相信音樂能讓人與人有更好的溝通。Dr Wong都說聽得好感動，「她帶出了人生有時對自己會有懷疑，而能不能從掙扎過渡到自我肯定，就要看她的心理質素和怎樣處理自己的想法」，所以心念一轉是關鍵。當年歲漸長，能否適應一個社交場合、自己會否看起來與別人有「代溝」，即使如天后得過無數崇高榮譽，都有這真實的矛盾。「然而你見到她有幾個心態，首先是很勇敢面對內心一些懷疑，而站上台表現出她願意克服自我懷疑的想法，勇敢去面對一個環境，可能對她而言也是一個挑戰，這已能幫助一個人去提升自己的信心，增加心理上的韌性（resilience）。」當然加上她話裏有積極，不停留在緬懷過去，亦有展望。

5. 「話唔失望就呃你嘅」

——失落所想要的

「為Jay Fung得不到男歌手金獎不值」也是熱門話題之一，歌手本人被問有沒有失望時答「話唔失望，就呃你哋嘅」，同時表示為奪金的Ian高興，自己會在未來一年再努力。「你可以說他的話是一個情緒調節，冇失望就呃人嘅，聽上去帶點自嘲的幽默，可以減輕失落感，好像是一種自我保護的機制，也幫助保持心理健康穩定」；為奪金者開心，「亦表現出他不視獎項是惡性競爭，而是良性競爭，支持和欣賞別人的心態可以建立更好的關係和增強自我價值」。

新一年向歌手學習照顧自己

姑勿論金銀銅，Jay Fung那首《會再見的》是令Dr Wong深受觸動的好歌。作為醫生，他看過很多人面對離別的不容易，「有時不是用藥物就能做到，所以我們也會着重如何用心理介入或怎樣調適自己的心態」。醫生說精神健康一樣是預防勝於治療，新一年他有句話送給大家打打底：「現在世界都有很多不穩定，比如戰爭、經濟不穩定，很多外在我們控制不了，但內在我們可以控制得到，怎樣去面對一個很多挑戰或困難挫折的環境，時刻保持自己的情緒穩定很重要。」我們之所以愛看頒獎禮，他點出其中一個原因，是看到人在獎項宣布一刻各種直接真實的反應，那不如把1月1日的盛會視作「一個很好的提醒」，「他們的分享很值得我們借鏡，對於怎樣更好地調節自己，這些藝人都是很好的model」。

文˙曾曉玲

編輯˙林曉慧

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