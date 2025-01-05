【明報專訊】踏入2025，先給讀者抄送前輩霸氣的祝福語：新年好好多！不論前面什麼驚濤駭浪，都可以好好的，順遂安康。

除夕夜煙花過後，元旦夜繼續有流行曲頒獎禮，鏡團仍是焦點，粉絲繼續鬥法，新人舊人偶像又或準偶像站到同一個舞台上，領獎，說感言，獻唱，但繼後繞樑三日的，並非誰台上的娓娓之音，而是台下網上的狠批聲浪。流行文化評論人李展鵬文章劈頭援引學者吳俊雄，說「香港人開心不開心都投射在流行文化中」，說到尾他問「香港會不會是由勇於創新、樂見新一代成功的『弒父文化』，變成剷除新人而後快的『殺子文化』？」Dr Who則回憶起自己在英國念中學時參加歌唱比賽時的見歷。

潘拔今期「音樂本真論」專欄也特地留待看畢以後才交稿，他聚焦在歌曲上，有關技法，歌詞及創作上的創新等，作了一個2024香港流行曲的小回顧。曾曉玲訪問了精神科專科醫生黃宗顯，以精神健康的角度重溫頒獎禮幾個時刻，給出了很好的新年提醒：在不穩定的大環境中，要好好保守自己的情緒及精神健康。

香港是個長壽的社會，平均預期壽命為男82歲，女88歲，但無健康有長壽又如何？日本最近公布日本人的健康壽命推算數字為男73歲及女75歲（平均壽命為男81歲，女87歲），香港暫時則未有完善的統計資料。今期並訪問了本身是肌肉營養不良症患者的肌健協會會長呂文林，大家還記得10年前引發全球熱潮的「冰桶挑戰」？據說有關籌得善款已乾塘，但患者每日要面對的挑戰，仍然如影隨形。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙林曉慧

IG@sundaymingpao

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao