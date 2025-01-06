醫學滿東華：西藥×西柚 增副作用風險

【明報專訊】「藥劑師，我服用這款藥物需要戒口嗎？聞說若同時吃西柚或飲西柚汁會對身體有影響，對嗎？」在日常與病人的接觸交談中，除了藥物服用指示及副作用外，食物相互作用也是很多病人所關注的重點。其中，西柚或西柚汁最常被提及，亦曾有病人問是否與酸性有關，究竟原理是什麼呢？

抑制肝酵素 影響藥物代謝

西柚或西柚汁含有呋喃香豆素（furanocoumarins），這種成分會抑制肝臟中的一種酵素，稱為CYP3A4。當該酵素被抑制時，某些由其負責代謝的藥物便會在體內存留過長，導致藥量變得過高，從而增加藥效和副作用的風險。西柚汁的影響通常比西柚果肉更顯著，因為汁液中呋喃香豆素的濃度較高。

不少藥物會與西柚產生以上的相互作用，常見包括降血壓藥中的鈣離子通道阻斷藥，如硝苯地平（nifedipine）；降膽固醇的他汀類藥物，如辛伐他汀（simvastatin）；免疫抑制劑中的環孢靈素（cyclosporine），以及抗心律不整藥物胺碘酮（amiodarone）等。對於不能與西柚或西柚汁同服的藥物，藥劑師在配藥時均會在藥袋上的藥物標籤中特別註明，病人須多加留意相關警示字句；如沒有特別註明，病人便可放心食用。

其他種類柚子也有風險

其他種類的柚子，如白柚、紅柚和沙田柚的呋喃香豆素含量雖低於西柚，但仍存在一定抑制作用，影響藥物代謝。為安全起見，建議服用藥物期間避免食用任何種類的柚子。此外，許多人誤以為可以在服用藥物後隔一段時間再吃西柚或飲西柚汁。然而，暫時並沒有明確的時間限制可以保證安全，因此最佳的做法還是在服藥期間戒食西柚及其果汁，才能有效避免相互作用的出現。

若你對藥物與西柚的相互作用有疑問，可諮詢醫生或藥劑師的意見。

文：邱文珊

（東華三院中銀香港社區藥房註冊藥劑師）

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