塊根植物「穿搭」時尚 栽種生活美學

哥斯拉沙漠玫瑰原產自泰國，根莖腫脹，頂部長着肥短的枝幹，看起來像怪獸哥斯拉的背部，因其笨拙可愛的外形，近年深受歡迎。（賴俊傑攝）

BOTANIZE經常與不同領域的潮牌跨界合作，早前與Medicom Toys聯乘的BE@RBRICK Euphorbia Obesa 100%和400%（$1300/套），將人氣塊根品種布紋球的紋理印在熊偶身上，更有一粒粒迷你塑膠布紋球藏在腹中，十分趣致。（賴俊傑攝）

【明報專訊】外形恍似天外異客，不賣萌，反而長得愈有性格愈受歡迎，說的正是從日本紅到香港的塊根植物。從植物品種、植木缽（即盆器）到園藝用具，近年塊根植物在多地掀起園藝熱潮，其中一大推手是東京植栽品牌BOTANIZE，將藝術、設計與園藝結合，讓種植塊根植物不單是一種嗜好興趣，而是都市生活美學、個人風格的展現。最近品牌於銅鑼灣開設為期6個月的期間限定店，除帶來多款塊根植物外，每月還推出日本藝術家創作的獨特盆器，為植物注入個性。

原生於乾旱地區的塊根植物，根莖腫脹肥大，表面粗糙龜裂，千奇百怪的外表，是它們應對環境的求生手段。與大眾認為的「美」沾不上邊的塊根植物，在設計師橫町健（Ken Yokomachi）眼中卻散發着獨特美態，童年時曾種滿一室仙人掌的他，長大後亦重拾種植樂趣，更創立BOTANIZE，推廣塊根種植文化。

這些其貌不揚的植物，如何從園藝文化演變成風靡多地的園藝潮流？橫町健接受電郵訪問時提到，日本傳統的盆景文化（bonsai）中，盆景匠人不止悉心栽種植物，還會透過造景、定期修剪外形，保持它們的美感，「這些經年累月塑造出的樹木形態，完全是一門藝術」。在他看來，塊根植物都有相似的地方，即使有不完美之處，都是藝術一部分：「我喜歡藝術和時尚，如可以將塊根植物與兩者結合，一定可讓人更投入其中。」

盆器展現植物性格

黑白店面，空白方框標誌，走簡約、型格路線的BOTANIZE與坊間的塊根植物店很不同。橫町健經常與不同界別的潮牌合作，如VANS Japan、UNITED ARROWS等，將塊根植物變成潮流一部分。例如與Medicom Toys推出聯名限量版的BE@RBRICK，將人氣塊根品種布紋球的紋理印在熊偶身上，其中2024年11月推出的BE@RBRICK Euphorbia Obesa 100%和400%，更有一粒粒迷你塑膠布紋球藏在腹中，尤其趣致。BOTANIZE積極聯乘不同品牌，希望讓兩邊的愛好者接觸到對方領域，讓玩具收藏家、藝術愛好者等對塊根植物感興趣，反之亦然。

以設計目光審視塊根植物的美態，植木缽也被視為個性的延伸。橫町健認為植木缽不僅講求功能，還是重要的「穿搭」，展現植物性格。品牌自家設計的盆器以簡約為主，純淨的黑色設計結合不同的紋理與質感，顯露低調一面；他亦與多名日本藝術家合作，帶來獨一無二的陶瓷植木缽，為植物配襯出不同穿搭。

野村豪人植木缽1月登場

銅鑼灣期間限定店出售約8款塊根植物，如象牙宮、布紋球、龜甲龍、羊角沙漠玫瑰等，還有近年新興、來自泰國的哥斯拉沙漠玫瑰。將BOTANIZE引入香港的幕後推手、YAICHI創辦人兼行政總裁羅盛昌透露，限定店每月推出不同日本藝術家的植木缽作品，包括有名氣的、新進的，讓香港愛好者發掘更多不同風格作品。例如在2024年12月，帶來年輕藝術家菊地元野的陶瓷植木缽，邊緣不整、呈水泥色澤的原始設計，呼應大自然野性一面；2025年1月則推出在日本人氣高踞的野村豪人作品，他的陶器帶金屬色澤，古樸雅致，具沉穩厚重之美，不少人更以收藏這些藝術植木缽為樂。之後還有哪些藝術家作品？他先賣個關子，待各位塊根和陶瓷愛好者前來發掘。

BOTANIZE

地址：銅鑼灣記利佐治街11至19號Fashion Walk 1樓Shop F

IG：botanize_hongkong

註：暫定開設至5月下旬

文：張淑媚

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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