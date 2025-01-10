油街倉庫化身「五臟」 竹藝藏人生智慧

有如波浪一樣纏繞在紅磚牆上的作品《轉化》，近40米長的竹編分別有緊密、稀疏的紋樣，紙飛機或卡在縫隙，或跌落地上，象徵人生遇到挫折、體會後的轉化過程。（張淑媚攝）

【明報專訊】北角藝術空間「油街實現」現正舉行的展覽「五臟」，竹藝藝術家林嘉裕提醒觀眾，不要單看展名就以為與生物學相關；其實是她將展覽空間油街倉庫視作身體，以五臟為題，創作多件竹藝雕塑，引領觀眾探索五臟與人生軌迹的相通之處。

竹藝作品以紅磚牆分隔，但從磚牆間的縫隙又會隱約見到其他雕塑身影。當初視察場地時，她已覺得這個空間很特別，紅磚的間距與闊度，既像牆又似柱，整個地方就像分隔成一個個小空間，實際上又互相連結，有如身體一樣，可游走其中隨意探索。她想像各個小空間為五臟——心、肝、脾、肺、腎，創作出對應五臟功能的作品《發動》、《化解》、《吸收》、《轉化》、《移除》，在展現竹藝美感之餘結合互動元素，親身感受作品背後的信息。

有如波浪一樣纏繞在紅磚牆上的作品《轉化》，重複、整齊的紋樣延伸在近40米長的竹編上，細看表面紋樣，時而緊密相依，時而疏落有致，大小不一的縫隙蕩漾在作品上，是林嘉裕刻意為之。展覽開幕初期，她邀請觀眾從西班牙哲學家巴爾塔沙．葛拉西安的《智慧書》中，撕下一頁最有共鳴的哲理文章後，摺成紙飛機，投向作品。少數紙飛機卡在寬闊的縫隙中，被光映照，更多的是撞向密集的竹編部分後，跌落在地上。這象徵人生遇到挫折、體會後的轉化過程，有些領悟被記入心坎，但大部分則被遺忘，如何將這些經歷和體會轉化成人生的智慧？林嘉裕邀請觀眾一同思考。雖然紙飛機活動已結束，但作品前放有幾本《智慧書》，她歡迎觀眾翻一翻、看一看。

竹藝點止編織 竹筒變成花瓣

「觀眾或誤會竹編即是竹藝，今次尤其想讓人知道竹藝的多樣化和可能，因此部分作品並非編織而成，而是善用竹材本身堅韌的結構，做出雕塑。」作品《化解》將竹筒變成一片片花瓣，在機械裝置上不停轉動，有如花一般開合，「它每一次翻到正面、反面，觀眾都可看到竹子表面的紋路、內裏的模樣，欣賞竹不同的形態變化」。

不少人對林嘉裕的認識，源自她的蒸籠作品，大抵在接觸她的作品前，沒有人想過點心蒸籠都可製成藝術品；不過今次展出的新作卻沒有蒸籠身影，「雖然這些作品不見蒸籠，但事實上它們都是從蒸籠製作技法發展出來，一步一步啟發我創作」。蒸籠是她竹藝之途的起點，2020年她向本地竹蒸籠師傅呂明學師，頭一年學習編織蒸籠基本技法，但大抵藝術家天性使然，滿腦子早有不少創新的想法急不及待實行，當時卻未有成真，「所有工藝都需時間磨練，最初學藝時反而要壓抑自己腦海中天馬行空、澎湃的創意點子，想待掌握好基本技法後再呈現比較複雜的構思，否則技巧不好，空有創意也不會有好作品」，所以早期作品較多着重在工藝上，蒸籠、竹編的元素較多。經歷幾年磨練後，她認為是時候可作更多嘗試，促成今次的當代竹藝展覽。但在展場一隅，放有她與呂明師傅唯一的合作竹藝雕塑《福氣》，這件象徵着她創作之途起點的作品，說明她如何走到今日，提醒初心。

五臟

日期：即日至2月9日

地點：北角油街12號油街實現油街倉庫2

網址：www.apo.hk/tc/web/apo/oi_onsite_organs.html

[開眼 玩樂擴志]