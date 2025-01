周日話題：洛杉磯災難級大火

next

【明報專訊】上星期二(1月7日)美國加州洛杉磯開始發生野火(香港慣稱山火),迅速失控擴大,到星期五已焚毁超過130平方公里土地,幾乎相當於一個大嶼山,單在沿岸的Palisades區,已燒毁過萬棟房屋,將會成為美國史上損失最慘重的火災。今次火災不止影響一般平民百姓,連億萬富豪也不放過,不少名人豪宅燒得只剩下灰燼,反映天災無情,沒有人可以倖免。

詭異大火

加州南部屬於地中海氣候,夏天炎熱乾旱,冬天則清涼有雨,因此山火季節通常在6月開始、10月或11月結束,多數年份頭3個月少有山火發生,更遑論頭兩個星期,因此今次事件是十分詭異的例外。根據人造衛星觀測的「火災預警」,今年直至1月9日止的數字已經是2012至2024年每年頭兩個星期平均數的40倍以上,可以說是來勢洶洶,災難一觸即發,不幸地終於一發不可收拾。

氣候變化

首先加州過去20多年,經歷了一場千多年來最嚴重的乾旱(註1),有科學家認為這場乾旱與氣候變化有關。洛杉磯地區的植被以草叢和灌木叢為主,長期乾旱導致荒野積存大量乾枯植物,像一個燃料倉庫。

其次是氣候變化為加州帶來新的天氣情况,就是大氣在乾燥和濕潤兩極之間快速往返變化,濕潤時期誘發植物生長,乾燥時期則令植物枯萎,化為大量易燃的物料。根據剛好在大火發生那天發表的科學研究結果顯示(註2),自20世紀中葉以來,氣候變化已使全球的季度乾濕快速交叉往返變化現象(新造名詞whiplash,有如快速煞車扭傷頸)頻率增加31%至66%,在這個背景下,科學家指加州的火災風險因而增加一倍。

加州在千年大旱之後,2022年和2023年兩年出現了特大降雨,使灌木和草等快速生長;2024年夏天卻熱得破紀錄,高溫蒸發對植物不利;加上10月以來,冬季應該下的雨沒有下,雨量只有正常的4%,造成加州境內大量植物枯萎和變得非常乾燥,使可燃物質堆積,完美反映上述景况,成為災難級火災的溫牀。

更不湊巧的是這段日子,洛杉磯剛好受到名為聖安娜(Santa Ana)的季候烈風吹襲,風的上游是美國西部的沙漠,本來就已經乾燥,在跨太平洋海岸山脈後吹向洛杉磯時,下沉過程中變暖變得更乾。今次聖安娜非同凡響,風力達到颶風級別,而且一吹幾天,有報道陣風高達時速160公里,火乘風勢,迅速蔓延得可以說比消防車快,因此火災一旦發生,根本無法控制,一發不可收拾。

人為因素

無論火多大,如果沒有人,就不構成「災」。今次洛杉磯大火的麻煩來自大量民居建在野火蔓延的途徑上。

隨着洛杉磯城市的擴充,愈來愈多人住到外圍,人們又嚮往接近大自然,這些年來不少人陸續住進所謂「荒野與城市介面」(wildland-urban interface),這裏的建築物和其他人類建構物與未開發的荒地相遇和混合,從火災風險角度看,即是民居建了在被植物燃料包圍的環境之中。由於遷入這些地方的人喜愛自然,在擁有的土地上種了不少樹木,把火災風險再升高一級;加上大部分美國民居是木結構,大火一來就燒個灰飛煙滅,造成徹底的損失。

今次火災發生在山區,在陡峭的地形中,火燃燒得更猛烈,移動得更快,加上山路崎嶇,不方便消防車行駛,為救火增添難度,更令人驚奇的是救火期間,各處出現用盡當地儲水,消防龍頭無水供應,消防員只能眼巴巴看着大火燃燒!

城規思慮

今次的災難級火災帶出一系列問題:為什麼洛杉磯政府當年會讓大量人口住進本來就有火災風險的地方?土地規劃在什麼地方出現疏漏?為什麼政府沒有規定這裏的建築物必須以防火物料建造?為什麼人口增加,政府沒有建立相應的基礎設施包括道路和足量的儲水庫?

城市規劃不是在紙上劃幾條線就完工,而是需要思慮長遠的可能情景,保障人民在各個新規劃居民點安居樂業,不受各種災害侵擾。洛杉磯大火給我們適時的警示,氣候變化能夠為我們帶來以前想也想不到的新類型災劫,政府必須以遠大的目光前瞻未來的世界,以免為人民帶來不必要和本來可以避免的災難和痛苦。香港正在進行前所未有的大規模建設,包括北部都會區和人工島,兩者都面對氣候變化的衝擊,尤其是海平面上升和暴雨,但願政府好好籌劃,千萬不要搞到二三十年後讓香港人面對類似洛杉磯大火級別的大災難。

註

1 Nature (2022): Rapid intensification of the emerging southwestern North American megadrought in 2020–2021, www.nature.com/articles/s41558-022-01290-z

2 Nature Reviews Earth & Environment (2025) Hydroclimate volatility on a warming Earth, www.nature.com/articles/s43017-024-00624-z#Sec15

文˙林超英

編輯˙王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao