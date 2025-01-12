【明報專訊】加州洛杉磯山火影像駭人，恍如走進災難電影，有形容其毁滅性為「啟示錄式的」，滿目是火，受牽連的宅戶幾分鐘內便付之一炬，人與動物都愴惶出逃。趕赴救火的消防員竟因儲水用盡，束手無策。幾日過後，野火隨風勢火速蔓延。社會上下以至全球各地看着，心焦如焚。向林超英邀稿，他二話不說就挑燈到半夜，從氣候變化到人為因素以至政府層面的反應不及都有觸及。回頭細看，其實早有連番警告與迹像，最終成功甩身的可能是嗅到燶味而早早抽身的保險公司。為什麼所有人都後知後覺？氣候變化的威脅不分貧富與國界，隔岸觀火，我們從中應要學什麼？

天災以外，特朗普今月將上任，極有可能捲起威力更大損害更巨的焚風，今期先追蹤一下他的親密盟友、全球首富馬斯克，近期連番言論試圖干預歐洲內政，到底是什麼葫蘆賣什麼藥？加拿大的靚仔總理杜魯多則宣布將會辭職，標誌左翼理想遭遇滑鐵盧，林康琪文章則說他戀棧太久。

離開美洲，回來亞洲，艾迪留意到有「中式咖啡」店落戶香港，覺得這杯咖啡能夠在本來只愛飲茶的大國大賣，十分神奇，於是便親身到店品嘗。而整個消費體驗又叫人嘖嘖稱奇，這杯「中式咖啡」在香港會否一樣受到熱捧？

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文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

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