【明報專訊】接連兩日收到來自倫敦、西雅圖及香港朋友的信息詢問洛杉磯大火的情况：

1月7日，風起了，WhatsApp group一一震動，同學之間互傳信息確保大家的安全。至於在洛杉磯西邊的朋友雖然沒有收到撤離通知，家裏卻停電了。我說，既然如此，那就是perfect timing要提早上牀睡覺，要是能睡得着的話。其時，靠近西北邊的Palisades Fire（斷崖山火）正因Santa Ana Winds（聖安娜焚風）和乾旱氣候而燒得旺盛，幾分鐘內可以把整個房屋，或甚，整個社區燒毁。又，在facebook上面看到教授發帖文說他本應搭乘的航班被取消，車子在高速公路上被吹得搖晃，在西邊和東邊都有火災的一隅中，他與家人已做好撤離的準備。然而，我不確定我們當時是否知道或預計過翌日即將迎來何等的災難新聞報道。

1月8日，USC（南加州大學）校方發來電郵，表示將支援學生和教職員的需要，暫停新生入學典禮，而原定1月13日開學的安排如常；同時收到居住在Pasadena的同事已經撤離的消息。雖然同事友人們都在臉書上check in “safe”，但是大家都做好撤離的準備，這意味着什麼呢？洛杉磯在本應是雨季的季節持續乾旱，10月至12月僅錄得4毫米降雨量，加上強風吹襲，野火蔓延，18萬人需緊急疏散，超過一萬幢建築物被摧毁。不少民眾撤離時只帶備緊急用品和輕便衣物，從沒有想過從此回不了家。經過消防訓練的395名囚犯連同正規消防員一同加入救災行動，但是消防喉卻沒有足夠的水壓和水力來撲滅火種。碰巧近期消防部門遭削減預算，此前消防總長已警告會影響應急狀態，而市長Karen Bass則於1月4日出發外訪加納，終於在8日回國指揮應變，所以在重視individualism的國度，其實有她沒她都一樣（？）另一邊廂，侵侵及其派系當然把握機會痛罵自由派的無能，除點名要求州長Gavin Newsom辭職外，極端右派還聲稱自由派提倡的DEI（diversity, equity, inclusion）只會終致people DIE（死亡）。哦，以此邏輯，在沒有DEI的社會，應是天下太平，看來DEI這代罪羔羊是萬萬不能廢棄的。

與此同時，某保險公司在強風前的4個月取消了在加州野火高風險區域的火險，也有一些居民的保單不被續保。在強風加野火的助燃下，大家都似乎期待Luigi Mangione 2.0的出現。混亂和荒誕的平行時空也一直延續到線上，社交媒體上不同帳戶不停發放即時消息，但是在AI-generated的時代，虛假信息和圖片滲透真實報道，甚至謠傳Hollywood sign也被燒毁，彷彿嫌大家還未夠慌亂。作為讀者還要再fact check不同的本地和國際新聞，甚是疲憊。

1月9日，外出散步，飲咖啡時在瀏覽Threads，見到有人呼籲同作為火災受難者的Paris Hilton爭取Hilton旗下酒店開放房間予受影響者入住。不解。烏托邦的藍圖是美好的，但是似乎放錯重點。Paris Hilton一來沒有決策權，二來誤把相關的責任轉移至個人身上。居住在K-town和Long Beach的同學也陸續收到LA County wide發出的撤離警告。困惑，why now？ 加上他們的社區與火災現場相距甚遠，令人費解。後來證實是系統錯誤，城市的電腦成功地令已經恐慌的群眾加劇不安。下午，校方再次發來電郵，強調校區並非毗連野火現場，重申將按照原定計劃1月13日開學，儘管天色灰黃，空氣充斥一陣燒焦味。明白的，一切如常。

1月10 日，橙色的天空下，暫錄得11人死亡，預計數字仍會上升。Palisades Fire的火勢暫時只遏制了8%，Eaton Fire（伊頓山火）為3%，也沒有心情查看其他大火狀况。隨着風向的轉變，火勢似乎向北移動，為避免趁火打劫，市政府實施宵禁。透過影片所見，受影響的地區形同廢墟，遍地灰燼，房屋燒剩兩碌木，車子只剩車架的圖片比比皆是，花了半輩子所建立的家園和回憶就這樣如此輕易被大火吞噬。即使買了保險，也要展開漫長的申訴程序，更遑論回憶與當中失去的寶貴物件是無法重建的。接受失去，是十分艱巨而痛苦的過程。

1月11日，未知。

1月12日，未知。

1月13日，開學，返工，日子如常……

文˙顏里凌

編輯˙王翠麗

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