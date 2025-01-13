港大兒科前線：遺傳+環境 ADHD發病關鍵

【明報專訊】專注力不足及過度活躍症（ADHD）是一種常見疾病，其特徵是注意力不集中、過動和衝動，可能導致執行功能損傷及功能障礙（如在學校和職場表現不佳、社交困難和意外受傷）。最早對這綜合徵的描述可追溯至公元前493年，由希波克拉底提出；到18世紀末，德國和蘇格蘭醫生首次在醫學教科書記載此病症。

ADHD受遺傳因素影響，但環境因素亦有重要作用，其中許多機制仍不明確。在全球學齡兒童中，ADHD的患病率約5.3%，在香港約4%。部分患者症狀在青春期會減輕，但有60%至86%的ADHD患者在成年後仍有持續症狀。

低收入家庭兒童患病風險較高

基於雙胞胎研究，ADHD遺傳率約為80%，其遺傳特性在不同性別、年齡階段（童年與成年）及症狀領域（如注意力不集中或多動／衝動）間相似。ADHD與其他精神疾病（包括焦慮症、抑鬱症、情感障礙、自閉症譜系障礙）的共病現象，部分可由共同遺傳因素解釋。環境因素對ADHD的影響也十分顯著，產前母親肥胖、孕期高血壓、孕期母親吸煙，還有兒童早產、哮喘、濕疹，都顯示出與ADHD相關。另外，家庭社會經濟地位也與ADHD的發病風險相關，低收入家庭兒童患病風險是高收入家庭同齡人的兩倍。

新興神經調節法 效果待驗證

學齡前（6歲或以前）ADHD兒童的治療以非藥物治療為主，包括行為訓練，干預措施包括（通過父母或教師等介入的）兒童行為訓練和認知行為療法（cognitive behavioural therapy），如組織技能訓練、問題解決策略、社交技能訓練和元認知策略訓練。認知訓練、運動訓練、營養補充劑等輔助治療，會對兒童行為或認知問題有幫助，但無法有效緩解ADHD核心症狀。一些新興的神經調節方法，比如腦刺激、神經反饋訓練等，效果尚不明確，仍需更多研究驗證。

對於學齡及以上的ADHD兒童，藥物治療應作為主要治療手段，並輔以行為治療。主要治療手段為中樞神經刺激類藥物——哌醋甲酯（methylphenidate） / 利右苯丙胺（lisdexamfetamine）。如果兒童對中樞神經刺激類藥物有較強副作用，可以考慮使用非刺激劑，如阿托莫西汀（atomoxetine）。研究顯示，約75%患者服藥後效果顯著，包括提高專注力，減低活躍程度，減少衝動行為，以及減少過分激動反應及暴力行為。

文：曹蘊怡

（香港大學兒童及青少年科學系臨牀助理教授）

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