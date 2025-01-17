進場觀畫前 初探印象派兩巨匠

【明報專訊】香港藝術館即日（17日）起的「塞尚和雷諾阿的世界——法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展」，展出塞尚（Paul Cézanne）和雷諾阿（Pierre-Auguste Renoir）兩位印象派巨匠的代表作。本期邀來港大藝術學系教授陶格任本欄客席策展人，挑選二人各一幅代表作，為讀者在觀展前「開眼」熱身。

這回非香港首次展出印象派畫作。陶格提到2005年「法國印象派繪畫珍品展」透過展出不同畫家的作品為觀眾揭示「印象派」標籤下主題和技術的多樣性，如莫內（有譯莫奈）專注自然景觀的光影變化、德加側重城市生活與個體的主觀體驗，以概覽展示他們如何以迥異的風格描繪現代生活的不同面向；而2016年的「他鄉情韻——克勞德‧莫奈作品展」與本次類近，聚焦個別藝術家的創作歷程。

同樣展出個別畫家的作品，陶格提到這次展出的塞尚對20世紀藝術的影響力更勝一籌，如畢加索就受到其較為抽象作品的啟發，也從雷諾阿裸體畫中吸收養分。「兩位藝術家如此不同，似乎沒有任何共同之處。」陶格初聞乍驚，後來發現風格迥異的二人竟成摯友，甚至一同作畫。而本次展覽特別之處，則是將二人約於1880至1900年代的作品並置，呈現他們如何以不同手法描繪同一主題，更揭示了印象派藝術後來截然不同的發展方向：塞尚開創了通向抽象藝術的道路，而雷諾阿則在寫實傳統中追求極致的美感。

欲知展覽如何呈現二人作品的對話，詳參內頁報道（見另稿）。陶格先從中給讀者挑選塞尚的《蘋果與餅》（約1880）與雷諾阿的《彈鋼琴的女孩》（約1892）作鋪陳。前者代表了塞尚從印象派轉向早期抽象主義，更着力於探索形式、結構和空間關係的起點——看似單純描繪木箱上的蘋果與餅乾，實內蘊實驗性的構圖：全畫雖從俯視角度出發，畫布下方卻以平視角度畫出箱子寬闊的正面，再將平坦的牆面置於畫布上方，建構三維立體和三維空間的視覺幻象，從而探討平面（flatness）與立體、圖像與物質（substance）之間的互動。後者則描繪典型印象派畫作中中產少女常見的服裝和髮型，展示了雷諾阿如何以溫暖色調與細膩流麗筆觸重現少女柔軟髮絲、衣物和肌膚質感，又以柔和曲線構圖與鋼琴呼應，建立畫作本身與鋼琴的聯繫。

由塞尚、雷諾阿到後來者，展覽串連起來一條自印象派通往當代的藝術之路，箇中奧妙留待讀者進場體會。

（美藝客廳‧三十八）

「客席策展人」簡介

陶格（Greg M. Thomas），香港大學藝術學系教授，專擅19世紀法國藝術，亦研究18及19世紀歐洲與中國之間的藝術互動，於1999年起於港大教授西方藝術史入門課程，所著專書有Impressionist Children: Childhood, Family, and Modern Identity in French Art (2010)。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

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